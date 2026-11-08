Milly Carlucci difende Ravagnani a Ballando con le Stelle: "Un attacco a lui è un attacco a tutti noi"

Pubblicazione: 08 novembre alle 16:22

L'atmosfera di Ballando con le Stelle si è fatta particolarmente intensa durante la sesta puntata. A pochi giorni da un'intervista televisiva che ha suscitato numerose polemiche, Milly Carlucci ha scelto di intervenire pubblicamente. La conduttrice ha voluto esprimere la vicinanza della squadra ad Alberto Ravagnani, concorrente dello show finito al centro delle discussioni. Un discorso pronunciato in apertura di trasmissione, durante il quale l'emozione ha preso il sopravvento. Le sue parole hanno ribadito quanto siano importanti il rispetto e la fiducia tra chi partecipa al programma e chi lavora dietro le quinte.

Discorso di #Carlucci impeccabile e dovuto. A prescindere dal singolo concorrente, Milly sa benissimo che lasciando passare il messaggio che chi partecipa a Ballando viene trattato in quel modo dalla Rai, potrebbe anche compromettere i futuri cast delle prossime edizioni. Perché ok, l’ex prete è un novello dello showbiz, ma sappiamo benissimo che i “pezzi grossi” per partecipare vogliono garanzie. #BallandoConLeStelle https://t.co/nJf7mUbU2r — giovanni mercadante (@giuvannuzzo) November 7, 2026

La vicenda è nata il 3 novembre, quando Alberto Ravagnani è stato ospite di BellaMa', trasmissione di Rai2 condotta da Pierluigi Diaco. Durante il confronto, il conduttore aveva anticipato che avrebbe posto domande particolarmente dirette, andando oltre quelli che vengono abitualmente considerati i limiti della buona educazione.. L'episodio ha generato diverse reazioni, arrivando anche all'attenzione del direttore della Direzione Intrattenimento Day Time della Rai, Angelo Mellone, che ha giudicato inadeguata l'intervista.

Le polemiche non sono rimaste circoscritte al mondo televisivo, ma hanno coinvolto anche l'ambiente di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci aveva già manifestato la propria posizione sulla vicenda e ha deciso di tornare sull'argomento davanti al pubblico durante la nuova puntata. Non si è trattato di un semplice commento sull'accaduto, la conduttrice ha voluto spiegare quanto il gruppo si fosse sentito coinvolto da ciò che era successo a uno dei suoi concorrenti.

"Quando un membro della famiglia viene aggredito è come aggredire l'intera famiglia", ha dichiarato Carlucci, descrivendo il sentimento condiviso dalla squadra nel corso della settimana. Ha raccontato che tutti si erano stretti attorno ad Alberto, scegliendo però di farlo lontano dalle telecamere, attraverso gesti di solidarietà e vicinanza personale. Un modo per rispettare il concorrente senza trasformare il sostegno nei suoi confronti in un'occasione di esposizione pubblica.

Sul caso #Diaco la Carlucci prende posizione con tono durissimo: «Senza alcuna forzatura, in un clima di totale unione e famiglia. Quando un membro viene aggredito, viene aggredita una famiglia e non lo permettiamo». Un messaggio netto che parla di aggressione e getta ombra, distanza e rabbia su #Diaco. Il caso è ancora apertissimo. Milly, gran signora, non lo nomina mai! #BallandoConLeStelle — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) November 7, 2026

Nel suo intervento, Milly ha sottolineato anche il valore del rapporto che si costruisce con i partecipanti.. I concorrenti condividono esperienze, ricordi e aspetti della propria vita privata, affidandosi a un gruppo di professionisti che li accompagna durante il percorso televisivo. "Quando i concorrenti ci raccontano qualcosa di loro stessi, per noi è un regalo", ha spiegato la conduttrice, visibilmente emozionata.

Il discorso si è concluso con una dichiarazione che riassume la linea che Carlucci intende mantenere anche nelle prossime puntate: "Noi continuiamo per questa strada, sempre nel segno del rispetto, dell'educazione, dell'accoglienza e dell'affetto". Nessuna intenzione di cambiare il modo in cui viene portato avanti il programma. La conduttrice ha preferito trasformare quanto accaduto in un'occasione per ribadire i principi alla base del lavoro della sua squadra e il sostegno nei confronti di Alberto Ravagnani.