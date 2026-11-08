Milly Carlucci difende Ravagnani a Ballando con le Stelle: "Un attacco a lui è un attacco a tutti noi"
Milly Carlucci si commuove a Ballando con le Stelle e difende Alberto Ravagnani dopo le polemiche sull'intervista a BellaMa' con Pierluigi Diaco.
L'atmosfera di Ballando con le Stelle si è fatta particolarmente intensa durante la sesta puntata. A pochi giorni da un'intervista televisiva che ha suscitato numerose polemiche, Milly Carlucci ha scelto di intervenire pubblicamente. La conduttrice ha voluto esprimere la vicinanza della squadra ad Alberto Ravagnani, concorrente dello show finito al centro delle discussioni. Un discorso pronunciato in apertura di trasmissione, durante il quale l'emozione ha preso il sopravvento. Le sue parole hanno ribadito quanto siano importanti il rispetto e la fiducia tra chi partecipa al programma e chi lavora dietro le quinte.
Le polemiche non sono rimaste circoscritte al mondo televisivo, ma hanno coinvolto anche l'ambiente di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci aveva già manifestato la propria posizione sulla vicenda e ha deciso di tornare sull'argomento davanti al pubblico durante la nuova puntata. Non si è trattato di un semplice commento sull'accaduto, la conduttrice ha voluto spiegare quanto il gruppo si fosse sentito coinvolto da ciò che era successo a uno dei suoi concorrenti.
"Quando un membro della famiglia viene aggredito è come aggredire l'intera famiglia", ha dichiarato Carlucci, descrivendo il sentimento condiviso dalla squadra nel corso della settimana. Ha raccontato che tutti si erano stretti attorno ad Alberto, scegliendo però di farlo lontano dalle telecamere, attraverso gesti di solidarietà e vicinanza personale. Un modo per rispettare il concorrente senza trasformare il sostegno nei suoi confronti in un'occasione di esposizione pubblica.
Il discorso si è concluso con una dichiarazione che riassume la linea che Carlucci intende mantenere anche nelle prossime puntate: "Noi continuiamo per questa strada, sempre nel segno del rispetto, dell'educazione, dell'accoglienza e dell'affetto". Nessuna intenzione di cambiare il modo in cui viene portato avanti il programma. La conduttrice ha preferito trasformare quanto accaduto in un'occasione per ribadire i principi alla base del lavoro della sua squadra e il sostegno nei confronti di Alberto Ravagnani.