Mara Venier, gaffe a Domenica In: non sa chi è Ariete e il chitarrista cade in diretta

Pubblicazione: 10 novembre alle 14:37

Se c’è una certezza nella televisione italiana, è che la diretta televisiva sa sempre come riservare sorprese. A saperlo bene è Mara Venier, protagonista assoluta di una puntata di Domenica In che gli spettatori e i social network difficilmente dimenticheranno presto. Tra imprevisti fisici e clamorosi vuoti di memoria, lo studio Rai si è trasformato in un piccolo teatro dell'assurdo, scatenando meme e reazioni a catena sul web.

Il primo campanello d’allarme della giornata è arrivato sul fronte musicale. Duranteprotagonista di una rovinosa caduta in diretta. Un inciampo in piena regola che ha colto di sorpresa la produzione e generato un momento di forte apprensione, subito stemperato dall'ironia del popolo del web, che ha trasformato la scena in uno dei video più condivisi della domenica.

Ma il vero colpo di scena, destinato a entrare negli annali dei momenti più imbarazzati del contenitore domenicale, è arrivato durante lo spazio con Emanuela Fanelli. Parlando della scena musicale e menzionando il nome di Ariete, la conduttrice è caduta letteralmente dalle nuvole, esclamando un candido e spaesato: "Non so chi sia". Il dettaglio che ha fatto impennare le interazioni sui social? La giovane cantautrice era stata ospite proprio nel salotto di Domenica In appena tre anni fa.

- Aspetto che inviti Ariete - Chi è Ariete? - Ma come l’hai invitata… - Quando? - Tre anni fa - Io non la conosco. Ma chi è Ariete? #DomenicaIn #MaraVenier — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 8, 2026

Nonostante i tentativi dello studio di rinfrescarle la memoria tra le risate generali e un pizzico di gelo, la gaffe si era ormai consumata, regalando ai cinguettatori di Twitter (oggi X) il materiale perfetto per la giornata. Nonostante gli scivoloni e i momenti fuori copione, il pubblico continua a premiare il programma. Gli ascolti confermano la solidità del format, che continua a macinare ottimi dati di share superando i due milioni di telespettatori.

Nel bene e nel male, è proprio l'autenticità imprevedibile di Mara Venier a tenere incollati allo schermo milioni di italiani, dimostrando che in un'era di televisione patinata e hiper-studiata, la vera magia (e il divertimento) risiede ancora nell'imperfezione della diretta.