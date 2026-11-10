Mara Venier, gaffe a Domenica In: non sa chi è Ariete e il chitarrista cade in diretta
Tra cadute in studio e vuoti di memoria storici, la puntata di Domenica In si trasforma in un caso social. Tutti i dettagli sulla domenica nera di Mara Venier.
Se c’è una certezza nella televisione italiana, è che la diretta televisiva sa sempre come riservare sorprese. A saperlo bene è Mara Venier, protagonista assoluta di una puntata di Domenica In che gli spettatori e i social network difficilmente dimenticheranno presto. Tra imprevisti fisici e clamorosi vuoti di memoria, lo studio Rai si è trasformato in un piccolo teatro dell'assurdo, scatenando meme e reazioni a catena sul web.
Ma il vero colpo di scena, destinato a entrare negli annali dei momenti più imbarazzati del contenitore domenicale, è arrivato durante lo spazio con Emanuela Fanelli. Parlando della scena musicale e menzionando il nome di Ariete, la conduttrice è caduta letteralmente dalle nuvole, esclamando un candido e spaesato: "Non so chi sia". Il dettaglio che ha fatto impennare le interazioni sui social? La giovane cantautrice era stata ospite proprio nel salotto di Domenica In appena tre anni fa.
Nonostante i tentativi dello studio di rinfrescarle la memoria tra le risate generali e un pizzico di gelo, la gaffe si era ormai consumata, regalando ai cinguettatori di Twitter (oggi X) il materiale perfetto per la giornata. Nonostante gli scivoloni e i momenti fuori copione, il pubblico continua a premiare il programma. Gli ascolti confermano la solidità del format, che continua a macinare ottimi dati di share superando i due milioni di telespettatori.