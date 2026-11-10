Domenica In, doppio imprevisto per Mara Venier: dimentica una cantante, poi un musicista finisce a terra

Pubblicazione: 10 novembre alle 18:17

Una caduta improvvisa davanti alle telecamere, una cantante dimenticata e una serie di momenti che hanno rapidamente fatto il giro dei social. La puntata di Domenica In dell'8 novembre 2026 è stata caratterizzata da due imprevisti che hanno coinvolto Mara Venier, trasformando il tradizionale appuntamento del pomeriggio di Rai 1 in una trasmissione decisamente movimentata. Da una parte l'incidente di un musicista durante l'esibizione di Lucio Corsi, dall'altra una gaffe della conduttrice che ha lasciato particolarmente sorpresa anche Emanuela Fanelli.

Tutto è successo nel corso della nuova puntata del programma, che ha accolto numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti figuravano, oltre ai concorrenti di Ballando con le Stelle invitati per commentare gli avvenimenti dell'ultima serata del talent di. Una domenica ricca di appuntamenti, quindi, durante la quale sono stati proprio due episodi completamente fuori programma a conquistare l'attenzione degli spettatori. Il primo ha coinvolto, chitarrista che accompagna Lucio Corsi durante le sue esibizioni. Il cantautore toscano era arrivato negli studi Rai per presentare il nuovo singolo Napoleone buonanotte, regalando al pubblico una delle performance musicali più attese della puntata.

Durante l'esibizione, però, qualcosa non è andato come previsto, visto che Delacroix ha improvvisamente perso l'equilibrio, inciampando e cadendo sul pavimento dello studio. Una scena inattesa che ha immediatamente attirato l'attenzione di Mara Venier, visibilmente preoccupata per quanto accaduto. La caduta è stata ripresa dalle telecamere e, nel giro di poche ore, le immagini hanno cominciato a circolare sui social network. Diversi appassionati di Lucio Corsi hanno commentato l'episodio, alternando messaggi di preoccupazione a osservazioni ironiche sull'imprevisto televisivo.

- Aspetto che inviti Ariete - Chi è Ariete? - Ma come l’hai invitata… - Quando? - Tre anni fa - Io non la conosco. Ma chi è Ariete? #DomenicaIn #MaraVenier — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 8, 2026

Fortunatamente, non sono emerse notizie di conseguenze gravi per il musicista. L'episodio ha comunque rappresentato uno dei momenti più commentati della giornata, anche perché avvenuto durante una performance che avrebbe dovuto essere dedicata esclusivamente alla musica. Ma la seconda gaffe ha avuto come protagonista direttamente Mara Venier, ed è stata probabilmente ancora più sorprendente. Tutto è cominciato durante l'intervista a Emanuela Fanelli, arrivata a Domenica In per presentare il film Il rumore delle cose nuove, diretto da Paolo Genovese e in uscita nelle sale italiane il 12 novembre.

Nel corso della conversazione,, la giovane cantautrice italiana conosciuta anche per la sua partecipazione al. La reazione della conduttrice, tuttavia, è stata completamente inaspettata. “Non so chi sia”,, mostrando di non riconoscere il nome dell'artista. Una dichiarazione che ha immediatamente creato un momento di sorpresa in studio. Il motivo?era già stata ospite proprio di Domenica In tre anni prima, quando aveva partecipato alla trasmissione condotta dalla stessa Venier.

La conversazione è proseguita con uno scambio di battute che ha reso la situazione ancora più curiosa. Quando qualcuno ha fatto presente alla conduttrice di aver già invitato Ariete nel programma, Mara ha chiesto quando fosse accaduto. “Tre anni fa”, è stata la risposta. Ma neppure quel suggerimento è sembrato sufficiente a farle tornare immediatamente la memoria. “Io non la conosco. Ma chi è Ariete?”, ha insistito la presentatrice, dando vita a un siparietto che è diventato rapidamente virale. La scena ha divertito numerosi telespettatori, soprattutto per la spontaneità con cui Mara Venier ha ammesso di non ricordare la cantante.

Altri utenti hanno invece sottolineato quanto fosse singolare dimenticare un'artista già passata dal salotto televisivo del programma. L'episodio è stato condiviso anche su X, dove diversi profili dedicati alla televisione hanno riproposto il filmato della conversazione con Emanuela Fanelli. Ariete, nome d'arte di Arianna Del Giaccio, è una delle cantautrici più conosciute della nuova generazione musicale italiana. Nata ad Anzio nel 2002, ha conquistato una crescente popolarità grazie a brani come L'ultima notte, Pillole e Mille guerre, costruendo un rapporto particolarmente forte con il pubblico più giovane.

Nel 2023 aveva inoltre partecipato al, brano che aveva contribuito ad ampliare ulteriormente la sua notorietà. La sua presenza a Domenica In, quindi, non rappresentava un episodio sconosciuto nella storia della trasmissione. Proprio per questo, la reazione diha colpito così tanto gli utenti dei social., del resto, non è la prima dimenticanza diventata virale. Nel maggioaveva già fatto discutere un'altra gaffe legata al cantante Nicolò Filippucci, vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

In quell'occasione, durante una puntata di Domenica In, Venier aveva dimenticato di dover presentare l'artista, chiedendo spiegazioni agli autori e mostrando una certa irritazione per la confusione creatasi in studio. “Non si può lavorare così!”, aveva esclamato, prima di accogliere il giovane cantante. La situazione era diventata ancora più divertente quando Mara aveva chiesto a Filippucci quale canzone avrebbe interpretato. Il ragazzo aveva risposto Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, ma la conduttrice aveva inizialmente interpretato quelle parole come una semplice osservazione, senza comprendere che si trattasse proprio del titolo del brano.

Mara Venier a Domenica In, fonte: YouTube

Un precedente che oggi torna inevitabilmente alla memoria dopo il nuovo episodio con Ariete. Nonostante i due imprevisti, Domenica In continua a ottenere risultati importanti sul fronte degli ascolti. La puntata dell'8 novembre ha infatti superato i due milioni di telespettatori nella prima parte, raggiungendo il 17,7% di share, mentre nella seconda si è attestata al 16,3%. Numeri che confermano la capacità del programma di mantenere un pubblico fedele, anche in un panorama televisivo nel quale la concorrenza della domenica pomeriggio rimane particolarmente agguerrita.

La presenza di ospiti musicali, attori e protagonisti dei programmi più seguiti della settimana continua a rappresentare uno degli elementi centrali della trasmissione, ma. E così, tra la caduta del chitarrista di Lucio Corsi e la dimenticanza su Ariete,è riuscita ancora una volta a diventare protagonista delle conversazioni sui social, dimostrando quanto la diretta televisiva possa riservare situazioni difficili da prevedere.

Due episodi molto diversi, accomunati però dalla stessa caratteristica: essere accaduti spontaneamente davanti a milioni di telespettatori, senza alcuna possibilità di interrompere le riprese o ripetere la scena. Intanto, il futuro di Domenica In continua a far discutere anche per un'altra ragione: le voci su un possibile arrivo di Fiorello alla conduzione del programma al posto di Mara Venier. Ad ogni modo, il pubblico potrà ritrovare Mara Venier domenica 15 novembre, sempre su Rai 1, per una nuova puntata di Domenica In. E dopo quanto accaduto nell'ultimo appuntamento, non è difficile immaginare che gli spettatori continueranno a seguire con particolare attenzione anche tutto ciò che potrebbe succedere fuori copione.