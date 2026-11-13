The Voice Senior, stasera la finale: chi sono i favoriti? 12 concorrenti, uno solo può vincere

Pubblicazione: 13 novembre alle 15:56

Venerdì 13 novembre, alle 21:30 su Rai 1, va in scena l'atto conclusivo della settima edizione di The Voice Senior. Antonella Clerici guida la serata finale del talent che ha conquistato il pubblico italiano settimana dopo settimana, trasformando il venerdì sera della rete ammiraglia in un appuntamento imperdibile. Dodici artisti over 60, tre per ogni squadra, si contendono la vittoria in una gara dove a decidere sarà esclusivamente il pubblico da casa attraverso il televoto.





: il vincitore avrà l'opportunità concreta di, come accaduto nella scorsa edizione a Francesco De Siena del team Nek. Una chance professionale che può cambiare la traiettoria artistica di chi, superati i sessant'anni, continua a coltivare il sogno della musica.I numeri della stagione parlano chiaro:, fermo al 15,6%. Nelle settimane precedenti il programma aveva toccato picchi ancora più alti, arrivando a 3,4 milioni di spettatori e al 24,5% di share il 23 ottobre. Numeri che confermano The Voice Senior come uno dei cavalli di battaglia del palinsesto Rai, un programma che Fiorella Mannoia ha definito "gentile", capace di parlare attraverso la musica senza bisogno di polemiche artificiose.

In giuria ritroviamo Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, affiancati dalla new entry Fiorella Mannoia, subentrata a Loredana Bertè, attualmente impegnata in tour ma attesa per la prossima edizione di The Voice Kids. Ogni coach ha portato in finale tre artisti, selezionati attraverso le Blind Auditions e i Knock Out che hanno progressivamente ridotto il gruppo da 24 a 12 concorrenti.





, in arte Francis, del team Arisa. Sessantadue anni, artigiana decoratrice di Lucca, Francesca è considerata da molti la grande favorita alla vittoria. La scorsa settimana ha conquistato il pass per la finale con un'interpretazione commovente di "Nei Giardini Che Nessuno Sa" di Renato Zero, riuscendo a emozionare profondamente la sua coach e il pubblico in studio. Dietro la sua voce potente c'è una storia personale intensa, segnata da un lungo percorso di ricerca e affermazione della propria identità di donna transgender. Una narrazione di riscatto e autenticità che ha toccato le corde più profonde del pubblico italiano., originaria del Lussemburgo e residente a Treviso. Tre voci diverse per stile e provenienza, unite dalla capacità di interpretare con personalità i brani assegnati.. Paolo Falchi, metalmeccanico umbro, aveva convinto tutti e quattro i coach alle Blind Auditions con "Everytime You Go Away" di Paul Young. Al suo fianco Cristina Orsi, detta Kiki, apprezzata per la voce potente, e il sessantunenne catanese Vittorio Gasso, voce country di lungo corso. Un trio equilibrato che punta sulla versatilità.

Fiorella Mannoia porta in finale Sabrina Brodosi, sessantaduenne romana residente a Rocca Massima che aveva fatto girare tutte le poltrone con "Miserere", Fabiana Fraioli, figlia d'arte della cantante Wanda Romanelli, e Anna Cuomo, napoletana impiegata in una biblioteca a Milano. La coach, al suo debutto nel programma, ha dimostrato capacità di selezione e sensibilità nell'accompagnare i propri artisti.





: Rosella Vespignani, insegnante di canto ribattezzata la "Mina del Montone", il sessantasettenne materano Giosuè Tortorelli e la sessantunenne napoletana Giulia Maglione, impiegata nel settore informatico a Roma., anche se non mancheranno probabilmente momenti speciali e duetti tra concorrenti e coach, come accaduto nelle scorse edizioni., disponibile anche in live streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da browser e app. Per chi si connette dall'estero, la finale sarà visibile sui canali Rai Italia. Sulla piattaforma restano inoltre disponibili tutte le puntate precedenti e le clip on demand con le esibizioni, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti della stagione.