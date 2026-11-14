Rai 2, dopo il flop di Elenoire Casalegno arriva un nuovo programma con i comici di Stefano De Martino

Pubblicazione: 14 novembre alle 08:30

Rai 2 cambia strategia e decide di puntare su alcuni dei volti più amati di Stasera tutto è possibile, lo show di Stefano De Martino che negli ultimi anni ha regalato alla seconda rete risultati particolarmente importanti. Dopo gli ascolti deludenti di Formidabile!, il programma condotto da Elenoire Casalegno, arriva infatti Lunedì Comedy, un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla comicità italiana, con quattro spettacoli e altrettanti protagonisti. L'obiettivo è riportare il pubblico davanti alla televisione attraverso un genere che, almeno negli ultimi anni, si è dimostrato particolarmente efficace per Rai 2.

Il nuovo progetto nasce dopo una stagione televisiva complicata per la rete,. Il programma di, pensato per celebrare la storia diattraverso i suoi personaggi e le trasmissioni più iconiche, non è riuscito a conquistare gli spettatori come sperato.aveva debuttato il, ottenendo appena il. Un risultato decisamente inferiore rispetto alle aspettative per un programma trasmesso in prima serata su una rete generalista.

La situazione non è migliorata con la seconda puntata, andata in onda il 19 ottobre. Secondo i dati Auditel diffusi dalla Rai, lo show si è fermato a 294.000 spettatori e all'1,9% di share, confermando le difficoltà della trasmissione nel conquistare una fetta significativa del pubblico. Il ciclo di cinque appuntamenti si è concluso il 9 novembre, lasciando spazio a una proposta completamente diversa. Rai 2 ha così deciso di tornare a puntare sulla comicità, valorizzando alcuni dei protagonisti che hanno contribuito al successo di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino.

La nuova iniziativa prende il nome di Lunedì Comedy e prevede quattro serate con altrettanti spettacoli. Ad aprire il ciclo sarà Enrico Brignano con Innamorato Perso, uno show che porta sul palco l'ironia dell'attore romano, tra riflessioni sulle relazioni sentimentali, la quotidianità e le contraddizioni della vita di coppia. Il secondo appuntamento sarà invece dedicato a Francesco Paolantoni, che il 23 novembre porterà su Rai 2 Salotto Paolantoni. L'attore napoletano è ormai uno dei volti più riconoscibili di Stasera tutto è possibile, grazie alla sua comicità surreale e alla complicità costruita negli anni con Stefano De Martino, Biagio Izzo e gli altri protagonisti del programma.

Il 30 novembre sarà la volta di, mentre il 7 dicembre toccherà acon, spettacolo legato all'universo narrativo creato dallo scrittore Pino Imperatore. Una programmazione che mette insieme linguaggi comici differenti, ma che condivide un elemento importante: la presenza di artisti capaci di creare un rapporto immediato con il pubblico. Il riferimento più evidente è proprio, diventato negli anni uno dei titoli simbolo di Rai 2.

Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, ha costruito gran parte della propria fortuna sull'improvvisazione, sulle prove comiche e soprattutto sulla complicità tra i protagonisti. Giochi come la celebre Stanza inclinata hanno contribuito a renderlo immediatamente riconoscibile, mentre la conduzione di Stefano De Martino ha dato allo show una dimensione sempre più familiare. L'edizione del 2026 ha confermato la popolarità del format, anche grazie alla presenza di Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, diventati parte integrante dell'identità della trasmissione.

La scelta di Rai 2 sembra quindi quella di valorizzare alcuni dei personaggi che hanno contribuito a questo successo, affidando loro nuovi spazi televisivi. Attenzione, però: Lunedì Comedy non rappresenta una nuova edizione di Stasera tutto è possibile e Stefano De Martino non sarà il conduttore del ciclo. Si tratta di spettacoli autonomi, nei quali alcuni artisti legati al programma avranno la possibilità di esibirsi al centro della scena. Una distinzione importante, soprattutto considerando che il pubblico continua ad aspettare notizie sul futuro dello show di De Martino.

Il conduttore, intanto, è impegnato cone si prepara a un altro appuntamento fondamentale della propria carriera: il, che lo vedrà protagonista nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico., invece, prova a ritrovare una propria identità nella prima serata attraverso spettacoli capaci di intercettare un pubblico trasversale, senza rinunciare a quella componente di leggerezza che ha caratterizzato alcuni dei suoi maggiori successi. La vera sfida sarà capire se la popolarità dei protagonisti diriuscirà a funzionare anche al di fuori del programma originale, dove la complicità tra gli artisti rappresenta da sempre uno degli elementi più apprezzati.

Dopo i risultati poco incoraggianti di Formidabile!, Rai 2 ha dunque scelto di cambiare strada, affidandosi soprattutto alle risate. Nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati su Stefano De Martino e il Festival di Sanremo 2027, che lo vedrà debuttare come conduttore e direttore artistico. Un appuntamento attorno al quale cresce la curiosità, soprattutto dopo che Fiorello ha anticipato i nomi di due possibili Big in gara, alimentando ulteriormente le indiscrezioni sul cast della prossima edizione.