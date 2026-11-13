Speciale The Nameless Ballad
SEGUICI
Chi Siamo Policy Editoriale Correzioni e Aggiornamenti Privacy Policy Cookie Policy
TV

The Voice Senior 2026, chi ha vinto la finale? Antonella Clerici incorona il vincitore della settima edizione

The Voice Senior 2026 incorona il vincitore della settima edizione. Antonella Clerici annuncia il risultato del televoto dopo una finale ricca di emozioni.

di Alberto Rossi
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
RAI
TV

La settima edizione di The Voice Senior ha finalmente il suo vincitore. Dopo settimane di esibizioni, sfide musicali e storie personali capaci di conquistare il pubblico, Giovanni Scribano ha trionfato nella finale di venerdì 13 novembre 2026, aggiudicandosi il titolo del talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Un risultato importante anche per Arisa, coach del concorrente, che ha visto uno dei componenti della propria squadra conquistare il gradino più alto del podio al termine di una serata nella quale il verdetto è stato affidato agli spettatori.

La finale ha rappresentato l'ultimo capitolo di un'edizione caratterizzata da numerosi talenti e da una competizione particolarmente aperta. A contendersi la vittoria erano rimasti dodici concorrenti, selezionati dai rispettivi coach durante la semifinale del 6 novembre. Per tutti loro si trattava dell'ultima opportunità di dimostrare il proprio valore davanti al pubblico televisivo, ma questa volta con una differenza fondamentale rispetto alle puntate precedenti: a stabilire il vincitore non sarebbero stati i coach, bensì i telespettatori attraverso il televoto.

A conquistare il successo è stato dunque Giovanni Scribano, concorrente della squadra di Arisa, che ha concluso nel migliore dei modi il proprio percorso all'interno del programma. Il cantante era riuscito a raggiungere la finale dopo aver superato le diverse fasi della competizione, convincendo la propria coach a puntare su di lui per l'ultimo appuntamento. Particolarmente importante era stata la sua esibizione durante la semifinale, quando aveva interpretato Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, uno dei brani più celebri della musica italiana.

Una scelta che aveva permesso a Giovanni di mettere in risalto la propria sensibilità interpretativa, conquistando un posto tra i tre finalisti della squadra di Arisa. Insieme a lui erano approdate all'ultima puntata anche Francesca Magnelli e Chantal Guerlement, due concorrenti che avevano attirato l'attenzione del pubblico durante le settimane precedenti. Proprio Francesca Magnelli era stata indicata da diversi osservatori come una delle possibili favorite della finale, soprattutto dopo la sua intensa interpretazione di Nei giardini che nessuno sa di Renato Zero. Il risultato ha invece premiato Giovanni Scribano, dimostrando quanto le preferenze degli spettatori possano essere difficili da prevedere fino all'ultimo momento.

Per il vincitore, tuttavia, la soddisfazione non si limita al titolo conquistato. Il premio previsto dal programma comprende infatti la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia, un'opportunità importante per proseguire il proprio percorso artistico anche dopo la conclusione dell'esperienza televisiva. Un'occasione che rappresenta perfettamente lo spirito di The Voice Senior, nato per dimostrare che il talento musicale non ha una data di scadenza e che anche dopo i sessant'anni possono arrivare nuove possibilità professionali. La puntata del 13 novembre ha visto tornare sul palco tutti e dodici i concorrenti selezionati durante la semifinale, accompagnati dai rispettivi coach: Arisa, Nek, Fiorella Mannoia e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt.

Ognuno di loro ha accompagnato tre artisti fino all'ultima serata, cercando di valorizzarne le caratteristiche vocali e le capacità interpretative. Nella squadra di Fiorella Mannoia erano presenti Fabiana Fraioli, Sabrina Brodosi e Anna Cuomo, mentre Nek aveva scelto di puntare su Paolo Falchi, Vittorio Gasso e Cristina Orsi. Clementino e Rocco Hunt avevano invece portato in finale Giosuè Tortorelli, Rosella Vespignani e Giulia Maglione. Un gruppo particolarmente variegato, composto da cantanti con esperienze, percorsi personali e stili musicali differenti, ma accomunati dal desiderio di vivere un'altra grande emozione attraverso la musica.

The Voice Senior, fonte: Rai

Tra le novità più importanti dell'edizione figurava anche l'arrivo di Fiorella Mannoia come coach, in sostituzione di Loredana Bertè. La cantante ha affiancato i colleghi nel corso delle selezioni, contribuendo a valorizzare alcuni dei concorrenti più apprezzati. A rendere speciale l'ultima serata è stato soprattutto il meccanismo del televoto, che ha affidato al pubblico la responsabilità di scegliere la voce vincitrice. La settima edizione si chiude inoltre dopo aver ottenuto risultati importanti negli ascolti televisivi. La semifinale del 6 novembre aveva conquistato 3.024.000 spettatori e il 20,7% di share, confermando il forte interesse del pubblico nei confronti del programma.

Il format condotto da Antonella Clerici continua infatti a distinguersi per la capacità di unire intrattenimento musicale e racconti personali, dando spazio a persone che non hanno rinunciato alla propria passione nonostante il trascorrere degli anni. Nella precedente edizione, la sesta, a vincere era stato Francesco De Siena, concorrente della squadra di Nek, grazie anche a una coinvolgente interpretazione de La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Questa volta, invece, è stato il team di Arisa a conquistare il titolo. Con la vittoria di Giovanni Scribano cala quindi il sipario su The Voice Senior 2026, un'edizione che ha regalato al pubblico nuove storie, interpretazioni emozionanti e la conferma che la musica può offrire grandi soddisfazioni a qualsiasi età. E per Giovanni, dopo il trionfo davanti alle telecamere di Rai 1 nella finale del programma, potrebbe essere soltanto l'inizio di una nuova avventura musicale.

Continua a leggere su BadTaste