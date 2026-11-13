The Voice Senior 2026, chi ha vinto la finale? Antonella Clerici incorona il vincitore della settima edizione

Pubblicazione: 14 novembre alle 00:58

La settima edizione di The Voice Senior ha finalmente il suo vincitore. Dopo settimane di esibizioni, sfide musicali e storie personali capaci di conquistare il pubblico, Giovanni Scribano ha trionfato nella finale di venerdì 13 novembre 2026, aggiudicandosi il titolo del talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Un risultato importante anche per Arisa, coach del concorrente, che ha visto uno dei componenti della propria squadra conquistare il gradino più alto del podio al termine di una serata nella quale il verdetto è stato affidato agli spettatori.

La finale ha rappresentato l'ultimo capitolo die da una competizione particolarmente aperta. A contendersi la vittoria erano rimasti dodici concorrenti, selezionati dai rispettivi coach durante la semifinale del 6 novembre. Per tutti loro si trattava dell'ultima opportunità didavanti al pubblico televisivo, ma questa volta con una differenza fondamentale rispetto alle puntate precedenti: a stabilire il vincitore non sarebbero stati i coach, bensì i telespettatori attraverso il televoto.

A conquistare il successo è stato dunque Giovanni Scribano, concorrente della squadra di Arisa, che ha concluso nel migliore dei modi il proprio percorso all'interno del programma. Il cantante era riuscito a raggiungere la finale dopo aver superato le diverse fasi della competizione, convincendo la propria coach a puntare su di lui per l'ultimo appuntamento. Particolarmente importante era stata la sua esibizione durante la semifinale, quando aveva interpretato Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, uno dei brani più celebri della musica italiana.

Ladies & gentleman, Signore e signori, Senior e non! A vincere la settima edizione di #TheVoiceSenior è: Giovanni Scribano! 🏆 ❤️ C O N G R A T U L A Z I O N I ❤️ https://t.co/8bLLCiWILO — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) November 13, 2026

Una scelta che aveva permesso a Giovanni di mettere in risalto la propria sensibilità interpretativa, conquistando un posto tra i tre finalisti della squadra di Arisa. Insieme a lui erano approdate all'ultima puntata anche Francesca Magnelli e Chantal Guerlement, due concorrenti che avevano attirato l'attenzione del pubblico durante le settimane precedenti. Proprio Francesca Magnelli era stata indicata da diversi osservatori come una delle possibili favorite della finale, soprattutto dopo la sua intensa interpretazione di Nei giardini che nessuno sa di Renato Zero. Il risultato ha invece premiato Giovanni Scribano, dimostrando quanto le preferenze degli spettatori possano essere difficili da prevedere fino all'ultimo momento.

Per il vincitore, tuttavia,. Il premio previsto dal programma comprende infatti la possibilità di, un'opportunità importante per proseguire il proprio percorso artistico anche dopo la conclusione dell'esperienza televisiva. Un'occasione che rappresenta perfettamente, nato per dimostrare che il talento musicale non ha una data di scadenza e che anche dopo i sessant'anni possono arrivare nuove possibilità professionali. La puntata delha visto tornare sul palco tutti e dodici i concorrenti selezionati durante la semifinale, accompagnati dai rispettivi coach: Arisa, Nek, Fiorella Mannoia e la coppia formata da

Ognuno di loro ha accompagnato tre artisti fino all'ultima serata, cercando di valorizzarne le caratteristiche vocali e le capacità interpretative. Nella squadra di Fiorella Mannoia erano presenti Fabiana Fraioli, Sabrina Brodosi e Anna Cuomo, mentre Nek aveva scelto di puntare su Paolo Falchi, Vittorio Gasso e Cristina Orsi. Clementino e Rocco Hunt avevano invece portato in finale Giosuè Tortorelli, Rosella Vespignani e Giulia Maglione. Un gruppo particolarmente variegato, composto da cantanti con esperienze, percorsi personali e stili musicali differenti, ma accomunati dal desiderio di vivere un'altra grande emozione attraverso la musica.

The Voice Senior, fonte: Rai

Tra le novità più importanti dell'edizione figurava anche l'arrivo di Fiorella Mannoia come coach, in sostituzione di Loredana Bertè. La cantante ha affiancato i colleghi nel corso delle selezioni, contribuendo a valorizzare alcuni dei concorrenti più apprezzati. A rendere speciale l'ultima serata è stato soprattutto il meccanismo del televoto, che ha affidato al pubblico la responsabilità di scegliere la voce vincitrice. La settima edizione si chiude inoltre dopo aver ottenuto risultati importanti negli ascolti televisivi. La semifinale del 6 novembre aveva conquistato 3.024.000 spettatori e il 20,7% di share, confermando il forte interesse del pubblico nei confronti del programma.