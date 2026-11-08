Libera-Il caso Elena Palma, dove è stata girata la seconda stagione: le ambientazioni hanno una storia speciale
Scopri le curiosità e i dettagli storici che rendono uniche le ambientazioni di Libera-Il caso Elena Palma, la fiction di Rai 1 con Lunetta Savino.
Trieste torna al centro delle vicende di Libera-Il caso Elena Palma, la fiction di Rai 1 con protagonista Lunetta Savino. La città friulana non fa soltanto da sfondo alle indagini della giudice Libera Orlandi, ma contribuisce a definire l'identità visiva della serie. Tra palazzi storici, piazze affacciate sul mare e istituzioni cittadine, la seconda stagione porta sullo schermo alcuni dei luoghi più riconoscibili del territorio. Le riprese hanno coinvolto anche Muggia, ampliando le ambientazioni della storia. Ecco dove è stata girata la fiction e quali sono i luoghi da riconoscere.
Un altro luogo importante è il Palazzo di Giustizia di Foro Ulpiano, completato nel 1929 e facilmente riconoscibile per la sua imponente facciata. Sulla terrazza si trovano le statue di tre celebri giuristi romani: Ulpiano, Papiniano e Triboniano. Anche questi dettagli architettonici contribuiscono a rendere credibile l'ambientazione giudiziaria della fiction, legando le vicende della protagonista alla storia e all'architettura cittadina.
Tra gli scorci più suggestivi compare Piazza Unità d'Italia, conosciuta anche come Piazza Grande. Si tratta della più grande piazza europea affacciata direttamente sul mare ed è uno dei principali punti di riferimento della città. Qui si trova anche il Municipio, con la facciata realizzata tra il 1873 e il 1875 su progetto di Giuseppe Bruni. L'edificio conserva alcuni elementi della precedente costruzione, il Palazzo Magistratuale, e rappresenta oggi uno dei simboli architettonici di Trieste.
Le riprese si sono svolte dal 16 marzo al 2 maggio 2026, per sette settimane di lavorazione sul territorio regionale, con il coinvolgimento di 25 maestranze locali nei reparti tecnici e organizzativi. La serie, diretta da Gianluca Mazzella, è prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, con il contributo del Ministero della Cultura e della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG. In questa nuova stagione Trieste non è soltanto il luogo in cui si muove la protagonista, le sue piazze, i suoi palazzi e il suo rapporto con il mare diventano parte integrante del racconto, mentre Libera affronta un nuovo caso e continua a cercare risposte sull'omicidio della figlia.