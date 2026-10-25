Libera-Il caso Elena Palma è tratto da una storia vera? La risposta sul delitto al centro della fiction

Pubblicazione: 25 ottobre alle 11:14

Elena Palma è la vittima del femminicidio che dà il titolo alla nuova stagione di Libera, la fiction con Lunetta Savino che ritorna su Rai 1 stasera domenica 25 ottobre. Il caso giudiziario al centro della serie solleva una domanda inevitabile, si tratta di una vicenda realmente accaduta oppure è il risultato della fantasia degli sceneggiatori? La risposta richiede una distinzione importante, perché il racconto televisivo affronta questioni concrete della giustizia italiana, pur senza ricostruire necessariamente un singolo caso di cronaca.

La distinzione è fondamentale, una fiction può raccontare processi, indagini e testimonianze con grande realismo senza riprodurre fedelmente una vicenda realmente accaduta.. Le sentenze vere rappresentano un riferimento per la costruzione narrativa, ma questo non significa che ogni caso affrontato dalla protagonista sia tratto da un procedimento realmente celebrato in tribunale.

Nella nuova stagione, il processo per il femminicidio di Elena Palma mette al centro un tema particolarmente delicato, la necessità di verificare le prove prima di arrivare a una conclusione. La giudice Libera Orlando, interpretata da Lunetta Savino, si trova davanti a un giovane rapper accusato dell'omicidio, alcuni elementi la spingono ad approfondire la vicenda. È proprio questo interrogativo a guidare il racconto, quanto possono essere ingannevoli le apparenze quando sono in gioco la libertà di una persona e la ricerca della giustizia?

Il realismo della storia nasce anche dall'attenzione riservata al lavoro dei magistrati e alle difficoltà che possono emergere durante un processo. La serie intreccia il caso giudiziario con le vicende personali dei protagonisti, mostrando come dubbi, rapporti umani e responsabilità possano influenzare il percorso verso la verità. Il delitto di Elena Palma, tuttavia, va distinto dai femminicidi realmente avvenuti.

Chi sono io per non guardarmi l'anteprima dei primi due episodi già stasera? #Libera2 https://t.co/6AM6DbsJNU — mrsknightley 🌸 (@book_lovher) October 23, 2026