177 Giorni - Il rapimento di Farouk, quante puntate sono e quando escono: la fiction Rai con Marco Bocci

Pubblicazione: 16 novembre alle 19:30

Il 15 gennaio 1992 è una data rimasta impressa nella memoria collettiva della Sardegna. Quel giorno, in Costa Smeralda, il piccolo Farouk Kassam venne rapito all'età di sette anni. La sua prigionia durò 177 giorni, un periodo interminabile segnato dall'angoscia dei genitori, dall'attenzione dei media nazionali e dalle indagini degli inquirenti. A distanza di oltre trent'anni, questa dolorosa vicenda torna sul piccolo schermo con “177 giorni. Il rapimento di Farouk”, la fiction in onda su Rai 1 dal 16 novembre 2026 e disponibile anche su RaiPlay.

La produzione si compone di sei episodi distribuiti in tre serate, con due puntate per ciascun appuntamento televisivo. La prima messa in onda è prevista per mercoledì 16 novembre, mentre per conoscere le date delle successive serate sarà necessario attendere gli aggiornamenti del palinsesto ufficiale Rai.. Il rapimento avvenne in Costa Smeralda, un luogo conosciuto per le spiagge, il turismo internazionale e il mondo del jet set, trasformato improvvisamente nello scenario di una vicenda drammatica.

Il bambino rimase prigioniero per quasi sei mesi, mentre la sua famiglia affrontava un'attesa carica di paura e incertezza. La fiction ripercorre quei giorni concentrandosi non soltanto sugli avvenimenti, ma anche sulle conseguenze emotive che un'esperienza simile ha lasciato nelle persone coinvolte. La storia televisiva prende spunto dal libro “Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento”, scritto da Fateh Kassam, padre del bambino, insieme al giornalista Marco Corrias.

Il volume ricostruisce i 177 giorni del sequestro attraverso il punto di vista di un genitore costretto a convivere con l'incertezza sulla sorte del proprio figlio. A interpretare Fateh Kassam è Marco Bocci, affiancato da Antonia Desplat nel ruolo di Marion e dal giovane Filippo Papa nei panni di Farouk. Nel cast figurano anche Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Mauro Addis, Andrea Tedde, Giacomo Fadda, Rose Aste, Leonardo Capuano ed Enrico Inserra. La regia è affidata a Carlo Carlei.

, non un documentario. Dialoghi, situazioni e singole scene rispondono anche alle esigenze della narrazione televisiva e non devono essere interpretati automaticamente come ricostruzioni letterali degli avvenimenti.. La vicenda personale di Farouk si inserisce anche nella più ampia storia dei sequestri di persona che hanno segnato la Sardegna e l'Italia negli anni Novanta.

Per chi desidera seguire la serie, l'appuntamento è su Rai 1 in prima serata dal 16 novembre 2026. RaiPlay costituisce il riferimento ufficiale per la visione in streaming e il recupero degli episodi, con le modalità e i tempi di pubblicazione da controllare direttamente sulla piattaforma. Per le date delle due successive serate sarà opportuno consultare il palinsesto Rai, così da conoscere eventuali aggiornamenti o variazioni della programmazione.

Raccontare oggi la storia di Farouk Kassam significa riportare alla memoria una vicenda che ha segnato profondamente una comunità e attirato l'attenzione di tutto il Paese. Non si tratta soltanto di ripercorrere un caso di cronaca degli anni Novanta, ma di avvicinarsi all'esperienza di una famiglia privata improvvisamente della propria serenità. La fiction prova a restituire il peso di quei 177 giorni e il lungo percorso attraversato dai genitori in attesa di riabbracciare il figlio. Una storia dolorosa, che a distanza di tanti anni merita ancora di essere raccontata.