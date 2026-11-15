177 Giorni – Il rapimento di Farouk, sorpresa su RaiPlay: le prime due puntate in anteprima, come vederle

Pubblicazione: 15 novembre alle 12:30

177 Giorni – Il rapimento di Farouk si prepara a debuttare in streaming con un appuntamento anticipato rispetto alla programmazione televisiva. Domenica 15 novembre, alle ore 19, RaiPlay renderà disponibili in anteprima le prime due puntate della nuova fiction Rai, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire l'inizio della storia prima della messa in onda su Rai 1. Un'occasione per avvicinarsi a una produzione che riporta sullo schermo una vicenda rimasta a lungo impressa nella memoria collettiva italiana.

. Al centro del racconto c'è il sequestro di Farouk Kassam, un bambino di sette anni rapito il 15 gennaio 1992 nella sua abitazione in Costa Smeralda. Da quel momento prende forma una vicenda drammatica, segnata dall'attesa, dalla paura e dalla disperata ricerca di un figlio da parte della sua famiglia.

Le due puntate disponibili in anticipo su RaiPlay permetteranno di entrare nelle prime fasi di questo racconto televisivo, che ricostruisce i 177 giorni durante i quali il piccolo Farouk rimase nelle mani dei suoi rapitori. Un periodo particolarmente difficile per i genitori, Fateh e Marion, costretti ad affrontare una situazione sempre più complessa, mentre il caso coinvolge investigatori e istituzioni. La fiction ripercorre gli avvenimenti senza limitarsi alla dimensione investigativa, dando spazio anche alle conseguenze emotive di un'esperienza capace di mettere a dura prova gli affetti familiari.

A interpretare Fateh Kassam è Marco Bocci, affiancato da Antonia Desplat nel ruolo di Marion. Nel cast figurano anche Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Mauro Addis, Andrea Tedde, Giacomo Fadda, Rose Aste, Leonardo Capuano ed Enrico Inserra. La regia è affidata a Carlo Carlei, mentre la produzione è una coproduzione Rai Fiction e Bim Produzione, società del gruppo Wild Bunch.

Dopo l'anteprima streaming del 15 novembre,. La distribuzione televisiva è articolata in tre serate, con sei episodi complessivi,, seguendo lo sviluppo di una vicenda che ha profondamente segnato l'Italia degli anni Novanta.

Per chi desidera iniziare la visione prima del debutto televisivo, l'appuntamento da segnare è domenica 15 novembre alle 19 su RaiPlay, con le prime due puntate disponibili in anteprima. La piattaforma Rai anticipa l'arrivo di una delle nuove fiction della stagione, permettendo al pubblico di conoscere fin da subito il racconto dedicato a Farouk Kassam e ai 177 giorni che cambiarono per sempre la vita della sua famiglia.