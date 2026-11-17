Pubblicazione: 17 novembre alle 13:00

Casino Royale del 2006 rappresenta uno spartiacque nella storia di James Bond. Il film che ha lanciato Daniel Craig nell'olimpo degli agenti segreti più iconici del cinema è il risultato di scelte produttive coraggiose, casting alternativi e retroscena curiosi. Prima che Craig indossasse lo smoking di 007, il progetto aveva rischiato di prendere una direzione completamente diversa, soprattutto per una proposta di Quentin Tarantino.

. Brosnan venne escluso anche per l'età e per le richieste economiche, che avrebbero raggiunto circa 30 milioni di dollari. La ricerca del nuovo Bond coinvolse numerosi attori, Henry Cavill arrivò vicino alla parte, ma venne considerato troppo giovane. Tra gli altri nomi valutati figuravano Christian Bale, Orlando Bloom, Gerard Butler, Ewan McGregor e Karl Urban. Hugh Jackman, invece, rifiutò a causa degli impegni con gli X-Men.

Quando venne annunciato Daniel Craig, la scelta provocò numerose polemiche. I capelli biondi dell'attore alimentarono le proteste dei fan, che arrivarono a soprannominarlo "James Blond". Anche Craig aveva inizialmente qualche dubbio, temendo che la saga fosse rimasta intrappolata in formule ormai superate. A convincerlo fu la sceneggiatura, che proponeva un agente segreto più duro, vulnerabile e realistico, lontano dall'eleganza impeccabile delle interpretazioni precedenti.

Tra le sequenze più spettacolari c'è l'inseguimento iniziale attraverso un cantiere, durante il quale Bond rincorre il terrorista Mollaka. Le riprese durarono circa sei settimane e coinvolsero Sébastien Foucan, uno dei pionieri del parkour, nel ruolo dell'uomo inseguito. Anche la celebre apparizione di Craig in costume da bagno, mentre emerge dall'acqua, nasconde un retroscena curioso. L'attore aveva semplicemente raggiunto una secca e dovette tornare verso la riva. La scena è stata spesso accostata a quella di Ursula Andress in Agente 007 - Licenza di uccidere.

, il Dunsfold Park Aerodrome nel Surrey, l'aeroporto internazionale di Nassau alle Bahamas e quello di Praga. Tra i dettagli nascosti c'è l'annuncio del volo 007, un riferimento al celebre agente segreto.. Curioso anche il retroscena della scena della doccia con Vesper Lynd, Craig chiese di modificare la sceneggiatura, evitando che il personaggio interpretato da Eva Green fosse in lingerie. Secondo l'attore, una donna in preda a uno shock emotivo non avrebbe avuto motivo di spogliarsi prima di cercare conforto sotto l'acqua.

Uno degli stunt più impressionanti coinvolse l'Aston Martin DBS. Per ottenere il ribaltamento dell'automobile, la squadra installò un cannone dietro il sedile del conducente, capace di imprimere al veicolo la spinta necessaria. La manovra permise di realizzare sette capottamenti, conquistando un posto nel Guinness dei Primati. Durante le riprese vennero distrutte tre Aston Martin DBS, ciascuna dal valore di circa 300.000 dollari. Anche il finale veneziano nasconde un episodio particolare, gli interni del palazzo furono ricostruiti negli studi di Pinewood e il leggendario 007 Stage venne distrutto da un incendio appena una settimana dopo la conclusione delle riprese.

Casino Royale riuscì a trasformare una scommessa produttiva in uno dei capitoli più apprezzati dell'intera saga. La scelta di un interprete inizialmente contestato e il ritorno a un Bond più crudo e umano contribuirono a ridefinire il franchise dopo l'era di Pierce Brosnan. A distanza di anni, la pellicola con Daniel Craig continua a essere considerata uno dei vertici della serie, dimostrando come il coraggio di cambiare possa rinnovare un personaggio senza perderne l'identità.