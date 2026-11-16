Scelto il nuovo James Bond, finalmente è ufficiale: la star di Batman raccoglie l'eredità di Daniel Craig

Pubblicazione: 16 novembre alle 16:14

Dopo anni di indiscrezioni, provini e nomi accostati al ruolo, la ricerca del nuovo James Bond è arrivata finalmente alla conclusione. Robert Pattinson, protagonista di The Batman e della saga di Twilight, è stato annunciato come il successore di Daniel Craig, pronto a raccogliere l'eredità di uno dei personaggi più iconici della storia del cinema. A condividere la notizia è stata la stessa Amazon MGM, rivelando che l'attore britannico è stato scelto per interpretare l'agente 007 nel prossimo capitolo della saga. Un annuncio di enorme importanza, che arriva a cinque anni dall'uscita di No Time to Die e dopo una lunga selezione che ha coinvolto numerosi interpreti.

, che ha compiuto 40 anni lo scorso maggio, sarebbe quindi il settimo attore a interpretarenella serie cinematografica ufficiale, dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. La scelta rappresenta una svolta interessante anche per la carriera dell'attore, che negli ultimi anni è riuscito a costruire un percorso estremamente variegato, alternando grandi produzioni hollywoodiane e film d'autore.

Dopo essere diventato una star mondiale grazie al personaggio di Edward Cullen in Twilight, Pattinson ha lavorato con registi come Christopher Nolan in Tenet, Robert Eggers in The Lighthouse e Bong Joon-ho in Mickey 17. Nel 2022 ha inoltre indossato il costume di Batman nel film diretto da Matt Reeves, ruolo che tornerà a interpretare nel secondo capitolo della saga DC. La possibilità di vedere lo stesso attore nei panni di Batman e James Bond rappresenta uno degli aspetti più sorprendenti della notizia, considerando gli impegni richiesti da due franchise cinematografici tanto importanti.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

Nelle settimane precedenti all'annuncio, Pattinson era già emerso come uno dei principali candidati per interpretare l'agente segreto creato da Ian Fleming. Secondo Variety e The Hollywood Reporter, l'attore aveva sostenuto un provino a Londra alla fine di ottobre, entrando nella competizione insieme a Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden e Josh O'Connor. A rendere ancora più interessante la sua candidatura erano state alcune indiscrezioni sulle condizioni contrattuali. Secondo il giornalista Matthew Belloni di Puck, Pattinson avrebbe ottenuto la possibilità di impegnarsi per tre film anziché quattro, come richiesto ad alcuni degli altri candidati, oltre a condizioni economiche più vantaggiose.

Robert Pattinson in Tenet, fonte: Warner Bros.

Dettagli che avevano alimentato le ipotesi di una preferenza della produzione nei suoi confronti. Il prossimo film di James Bond sarà diretto da, regista di Dune,, mentre la sceneggiatura è affidata a Steven Knight, creatore di. Alla produzione lavorano, chiamati ad accompagnare il franchise verso una nuova fase dopo il passaggio del controllo creativo ad Amazon MGM Studios. Pattinson ha inoltre già collaborato con Villeneuve in Dune: Part Three, circostanza che potrebbe aver contribuito a rafforzare il rapporto professionale tra l'attore e il regista.

Per quanto riguarda l'uscita, il ventiseiesimo film della saga non ha ancora una data ufficiale, anche se le previsioni indicano il 2028 come possibile anno di debutto. La produzione dovrebbe entrare nel vivo nel corso del 2027. Resta naturalmente da scoprire quale direzione prenderà il nuovo James Bond. Dopo i cinque film interpretati da Daniel Craig, che hanno proposto una versione più tormentata e realistica dell'agente segreto, Villeneuve avrà il compito di reinventare ancora una volta un personaggio entrato nella storia del cinema. Una sfida importante per Pattinson, che presto sarà chiamato ad aggiungere al proprio curriculum un'altra figura leggendaria, passando dalle strade oscure di Gotham City alle missioni internazionali al servizio di Sua Maestà.