007, Robert Pattinson potrebbe essere il nuovo James Bond, ma sul contratto ci sarebbe una sorpresa

Pubblicazione: 14 novembre alle 08:15

La ricerca del prossimo James Bond potrebbe essere arrivata a una svolta importante, e uno dei candidati più sorprendenti sembra avere un vantaggio sugli altri. Robert Pattinson, già protagonista di The Batman e della saga di Twilight, sarebbe infatti riuscito a negoziare condizioni contrattuali decisamente più favorevoli rispetto ad alcuni degli attori in corsa per raccogliere l'eredità di Daniel Craig. Un dettaglio che sta alimentando le speculazioni sulla possibilità di vederlo presto nei panni dell'agente 007.

A rivelarlo è stato, che il 13 novembre ha pubblicato nuove informazioni sul processo di selezione avviato dae dal regista. Secondo tre fonti a conoscenza delle trattative, i candidati avrebbero sottoscritto accordi preliminari legati ai provini, con condizioni differenti a seconda dell'attore coinvolto. La particolarità riguarda proprio, visto che mentreavrebbero accettato un eventuale impegno per quattro film di James Bond, Robert Pattinson sarebbe riuscito a ridurre il proprio a tre produzioni, ottenendo inoltre un compenso notevolmente superiore rispetto agli altri aspiranti protagonisti.

Non sono state diffuse cifre precise, ma l'indiscrezione suggerisce che Amazon MGM possa essere disposta a investire una somma considerevole pur di assicurarsi la presenza di una star già affermata. Bisogna però fare una distinzione importante: questi accordi non rappresentano la conferma dell'assegnazione del ruolo. Si tratta di condizioni negoziate durante il processo di selezione, che entrerebbero in gioco soltanto qualora l'attore venisse effettivamente scelto. Eppure, secondo Belloni, c'è un altro particolare che rende la situazione interessante.

Robert Pattinson in Tenet, fonte: Warner Bros. Pictures

Pattinson e Nicholas Hoult sarebbero stati convocati per i provini dopo gli altri candidati, nonostante il loro profilo decisamente più conosciuto a livello internazionale. Il giornalista riferisce inoltre che raggiungere un accordo con Pattinson per il test sarebbe stato particolarmente complicato. Una circostanza che avrebbe spinto alcune persone coinvolte nel processo a interrogarsi sulle ragioni di tanta insistenza. Se i produttori erano già soddisfatti degli altri candidati, perché affrontare trattative così impegnative per coinvolgere anche l'interprete di Batman?

Una possibile spiegazione è chee i produttorisiano interessati a scegliere un volto capace di attirare immediatamente l'attenzione del pubblico mondiale. Storicamente, la saga diha spesso preferito attori che non erano ancora superstar internazionali al momento dell'ingaggio., per esempio, aveva già costruito una carriera importante prima di, ma non possedeva la notorietà globale che avrebbe conquistato interpretando 007.

Pattinson rappresenterebbe una scelta diversa. L'attore ha alle spalle franchise di enorme popolarità, oltre a numerose collaborazioni con registi come Christopher Nolan, Robert Eggers e David Cronenberg. A giocare a suo favore potrebbe esserci anche un rapporto professionale già consolidato con Denis Villeneuve, che lo ha diretto in Dune - Parte tre, atteso nelle sale cinematografiche a dicembre 2026. La corsa al ruolo, tuttavia, rimane aperta e oltre a Pattinson, i nomi emersi nelle ultime settimane comprendono Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden e Josh O'Connor.

Robert Pattinson in Tenet, fonte: Warner Bros.

Secondo Variety e The Hollywood Reporter, tutti avrebbero partecipato al processo di selezione, con diversi provini svolti tra ottobre e novembre. Proprio il 12 novembre Villeneuve aveva fornito un aggiornamento sulla ricerca del nuovo protagonista, spiegando che il casting era ancora in corso e che stava accelerando i lavori per arrivare a una decisione. Il nuovo film, indicato provvisoriamente come Bond 26, sarà il primo capitolo realizzato dopo il passaggio del controllo creativo del franchise ad Amazon MGM Studios nel 2025.

Alla regia ci sarà, mentre Steven Knight, creatore di, è stato incaricato di scrivere la sceneggiatura. Il progetto dovrà inaugurare una nuova fase della saga dopo, il cui ultimo film è stato. Il casting del protagonista rappresenta quindi una delle decisioni più importanti per il futuro del franchise, soprattutto considerando che il nuovo interprete potrebbe accompagnare la saga per diversi anni. Secondo le informazioni raccolte da Puck, l'annuncio ufficiale del prossimopotrebbe arrivare prima di, salvo ulteriori cambiamenti nei programmi.

Per il momento, però, nessun attore ha ricevuto una conferma pubblica e Amazon MGM non ha commentato le indiscrezioni. Resta quindi una domanda particolarmente interessante: Robert Pattinson ha semplicemente sfruttato il proprio potere contrattuale per ottenere condizioni migliori oppure queste trattative rappresentano il primo segnale concreto di una sua possibile scelta come nuovo James Bond? La risposta potrebbe arrivare molto presto, ma una cosa appare evidente: dopo mesi di ipotesi e candidature, la ricerca del successore di Daniel Craig sta entrando in una fase decisiva.