Liguria da record: su Prime Video, le storie vere sugli alieni nel film italiano tra folklore e realtà

Pubblicazione: 13 novembre alle 21:00

C'è un angolo d'Italia dove il cielo sembra nascondere segreti che sfidano ogni spiegazione razionale. Non parliamo di leggende metropolitane o di racconti da bar: La Spezia, città portuale stretta tra mare e Appennino, vanta un primato singolare nel panorama nazionale. È uno dei luoghi con il più alto numero di avvistamenti UFO documentati nel nostro Paese, con un picco straordinario concentrato negli anni Settanta. Luci anomale che danzavano nel cielo notturno, sparizioni inspiegabili, presenze sconosciute registrate nei boschi circostanti. Testimonianze che si accumulavano anno dopo anno, alimentando un mistero che ancora oggi non ha trovato risposte definitive.

Ed è proprio da questo patrimonio di enigmi irrisolti che nasce, regista che con questo progetto intreccia cinema indipendente e folklore ufologico ligure. Il film, disponibile su Prime Video, adotta una struttura narrativa a cornice che ricorda le antiche tradizioni orali. La loro ricerca li porta a incontrare Lupo Grigio, figura ai confini tra il mistico e il folle: un eremita che vive isolato e che diventa narratore di quattro storie distinte, tutte ispirate a eventi realmente accaduti nel territorio spezzino.

Il film si inserisce in quel filone del cinema veramente indipendente italiano, quello che spesso fatica a trovare distribuzione nei circuiti tradizionali ma che riesce a intercettare un pubblico di appassionati attraverso proiezioni locali e festival di genere. Non a caso "0187 UFO" ha partecipato al Premio Film Veramente Indipendente Stefano Amadio, riconoscimento che dal 2025 celebra proprio quelle produzioni realizzate al di fuori delle logiche industriali dominanti. Il cast riunisce volti noti del cinema italiano di genere e interpreti emergenti: George Newton, Ekaterina Buscemi, Fausto Morciano, Fulvio Wetzl, Irene Baiardi e Maurizio Ricevuto prestano i loro volti a questa galleria di personaggi sospesi tra ricerca della verità e discesa nell'ignoto. Le musiche originali sono affidate a Riccardo D'Ambra, chiamato a creare un tappeto sonoro che accompagni l'atmosfera inquietante e sospesa che permea l'intera narrazione.

Ma cosa rende La Spezia un territorio così particolare per questi fenomeni? La città, identificata dal prefisso telefonico 0187 che dà il titolo al film, si trova in una posizione geografica peculiare: incastonata tra il Golfo dei Poeti e rilievi montuosi che la isolano parzialmente dall'entroterra, presenta caratteristiche morfologiche che alcuni ritengono possano favorire particolari fenomeni atmosferici o elettromagnetici. Altri, più prosaicamente, ricordano la presenza di basi militari e installazioni strategiche che negli anni della Guerra Fredda potevano spiegare avvistamenti di velivoli sperimentali. Eppure le testimonianze raccolte nel corso dei decenni descrivono episodi che sfuggono alle spiegazioni convenzionali. Oggetti luminosi che compivano manovre impossibili per qualsiasi aeromobile conosciuto, incontri ravvicinati nei boschi dell'entroterra, episodi di missing time riportati da testimoni credibili.

Materiale su cui la comunità ufologica italiana ha costruito un corposo dossier, rendendo La Spezia una sorta di hotspot nazionale per chi si interessa al fenomeno.. Sceglie invece la via del racconto stratificato, dove il confine tra realtà e immaginazione resta volutamente sfumato. Le quattro storie narrate da Lupo Grigio funzionano come finestre su un passato misterioso, episodi che potrebbero essere tanto memoria autentica quanto delirio di una mente isolata dal mondo.e del cinema d'inchiesta.

I boschi, le alture, i punti panoramici sul golfo diventano personaggi a loro volta, custodi silenziosi di segreti che forse non saranno mai completamente svelati. "0187 UFO" rappresenta anche un esempio interessante di come il cinema indipendente italiano stia esplorando il genere fantascientifico e horror con strumenti limitati ma con creatività. In un panorama dominato da commedie e drammi intimisti, opere come questa rivendicano la possibilità di raccontare storie che guardano al cielo, al mistero, all'inspiegabile, attingendo al patrimonio di leggende urbane e fenomeni anomali che punteggiano il nostro territorio.

