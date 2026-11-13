Mafia russa e una killer spietata: su Prime Video torna la serie thriller che ha conquistato l'Italia
Scopri chi è la Lupa Nera in Regina Rossa 2 su Prime Video. Nuovi misteri, cast e trama della seconda stagione con Antonia Scott e Jon Gutiérrez.
Il fenomeno che ha conquistato il pubblico italiano torna con una seconda stagione ancora più intensa e pericolosa. Regina Rossa 2 è arrivat su Prime Video venerdì 2 ottobre, portando con sé nuovi misteri, antagonisti letali e una corsa contro il tempo che si snoda tra le strade assolate e oscure della Costa del Sol. Tratta dal secondo romanzo della trilogia bestseller di Juan Gómez-Jurado, "Lupa Nera", pubblicato in Italia da Fazi Editore, questa nuova stagione alza l'asticella del thriller d'azione promettendo tensione e colpi di scena che metteranno alla prova anche la mente geniale di Antonia Scott. Vicky Luengo e Hovik Keuchkerian tornano nei panni dei due protagonisti che hanno fatto innamorare gli spettatori. Lei è Antonia Scott, l'investigatrice dal quoziente intellettivo straordinario e dalle cicatrici emotive profonde.
Ma chi la sta cercando e perché? Sul loro cammino si materializza la figura più inquietante della stagione: la Lupa Nera, una killer professionista spietata ed enigmatica che lavora per conto di Aslan Orlov, boss mafioso brutale e ormai in decadenza. Javiera Sky presta il volto a questo personaggio che promette di diventare iconico, mentre Féodor Atkine interpreta il potente e pericoloso Orlov. A complicare ulteriormente il quadro investigativo entrano in scena l'ispettrice Romero, interpretata da Silvia Abascal, e l'ispettore Belgrano, a cui dà vita Mauricio Morales. Sono poliziotti veterani, stanchi di combattere contro il crimine organizzato, disillusi da anni di lotte apparentemente vane contro un sistema che sembra sempre rigenerarsi.
La seconda stagione promette di espandere l'universo narrativo costruito nella prima, approfondendo non solo i personaggi principali ma anche il complesso mondo criminale che li circonda. Le dinamiche tra mafia russa, polizia spagnola e killer freelance creano un intreccio di trame parallele che convergono verso un finale che, conoscendo lo stile di Gómez-Jurado, non mancherà di sorprendere. L'adattamento televisivo del romanzo mantiene l'impronta caratteristica della saga: ritmo serrato, dialoghi taglienti, personaggi complessi che sfuggono agli stereotipi del genere. Antonia Scott non è la classica detective infallibile, ma una donna profondamente umana con fragilità evidenti quanto straordinarie le sue capacità. Jon non è il sidekick comico ma un investigatore competente con una propria morale e una propria visione della giustizia.