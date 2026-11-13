Gli Anelli del Potere 3, quanto è fedele ai libri di Tolkien? I primi 4 episodi nascondono grandi differenze

Pubblicazione: 13 novembre alle 09:15

La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha riportato gli spettatori nella Terra di Mezzo con quattro episodi disponibili dall'11 novembre su Prime Video, ma il ritorno della serie ha riacceso anche una discussione che accompagna la produzione fin dal suo debutto: quanto è fedele alle opere di J.R.R. Tolkien? I nuovi capitoli hanno introdotto rivelazioni sorprendenti, modificato il destino di alcuni personaggi e approfondito vicende che nei libri vengono raccontate in maniera molto diversa. E alcune scelte degli sceneggiatori potrebbero avere conseguenze importanti anche per gli eventi che conosciamo attraverso Il Signore degli Anelli. Attenzione: l'articolo contiene spoiler sui primi quattro episodi della terza stagione de Gli Anelli del Potere.

Prima di analizzare le differenze, è necessario chiarire un aspetto fondamentale., paragonabile a. Gran parte degli avvenimenti di questo periodo viene ricostruita attraverso cronologie, racconti incompiuti e testi pubblicati successivamente alla morte dello scrittore e questo ha lasciato agli autori della serie, relazioni e vicende personali. Tuttavia, alcune delle novità introdotte nella terza stagione non si limitano a colmare i vuoti narrativi, ma modificano elementi già presenti nella mitologia originale.

Una delle differenze più significative riguarda proprio Sauron e la creazione dell'Unico Anello. Nei nuovi episodi, il Signore Oscuro incontra difficoltà impreviste nel completare il proprio progetto. Celebrimbor avrebbe infatti custodito un segreto indispensabile per comprendere il funzionamento dei Tre Anelli degli Elfi, impedendo a Sauron di realizzare immediatamente un artefatto capace di dominarli. Nei testi di Tolkien, però, non viene raccontato un ostacolo di questo tipo. Sauron forgia l'Unico Anello nelle profondità del Monte Fato, trasferendovi una parte considerevole del proprio potere per controllare gli altri Anelli. Celebrimbor aveva realizzato i Tre senza la partecipazione diretta dell'Oscuro Signore, pur utilizzando conoscenze sviluppate attraverso il suo insegnamento.

Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

La serie introduce quindi un ulteriore livello di complessità nella creazione dell'Unico, trasformando la ricerca delle conoscenze perdute di Celebrimbor in uno degli elementi centrali della stagione. Anche la sorte dei fabbri elfici di Eregion presenta alcune differenze. Gli Anelli del Potere suggerisce che Sauron abbia ordinato l'eliminazione degli artigiani e la distruzione delle loro conoscenze, ritrovandosi successivamente senza le informazioni necessarie. Nel legendarium, invece, alcuni membri dei Gwaith-i-Mírdain riescono a sopravvivere alla distruzione di Eregion e a raggiungere Gran Burrone.

La loro presenza non avrebbe necessariamente permesso a, ma rende differente il contesto immaginato dagli sceneggiatori. Un altro cambiamento particolarmente importante riguarda la nascita dei. Nella versione televisiva,sottopone alcuni uomini a prove estremamente violente per individuare i candidati ai Nove Anelli, arrivando a trasformare la selezione in una lotta per la sopravvivenza.descrive invece i destinatari dei Nove come uomini che, grazie agli Anelli, acquisirono potere, ricchezze e conoscenze, diventando grandi re, stregoni e guerrieri. La loro progressiva corruzione li avrebbe infine trasformati negli Spettri dell'Anello.

L'autore non racconta una competizione mortale organizzata da Sauron per scegliere i suoi servitori. Il meccanismo introdotto dalla serie rappresenta dunque un'aggiunta originale, pensata per mostrare concretamente la brutalità dell'Oscuro Signore e il progressivo assoggettamento degli Uomini. Tra le novità più discusse figura anche il ruolo degli Orchi. Il personaggio di Marnûkh, interpretato da Adam Young, arriva a mettere in discussione la propria fedeltà a Sauron, scegliendo di collaborare con gli Elfi. Non esiste un episodio equivalente negli scritti di Tolkien, ma questo non significa che l'autore avesse sempre descritto gli Orchi come creature prive di volontà.

Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

La loro origine e la loro natura morale furono questioni sulle quali tornò più volte, senza arrivare a una soluzione completamente definitiva. La serie porta però questa ambiguità in una direzione nuova, costruendo un personaggio capace di opporsi concretamente al potere che dovrebbe servire. Le differenze diventano ancora più evidenti quando la storia si sposta a Rhûn, dove viene finalmente svelata l'identità dello Stregone Oscuro interpretato da Ciarán Hinds. Il personaggio viene identificato come Pallando, uno dei due Stregoni Blu, ma la serie aggiunge un evento particolarmente drammatico: il mago avrebbe tradito e ucciso il proprio compagno, presumibilmente Alatar, contribuendo alla devastazione della regione orientale.

Tolkien aveva immaginato diverse possibilità per il destino degli. In alcuni scritti ipotizzò che avessero fondato culti segreti nelle regioni orientali, mentre in altri attribuì loro un ruolo importante nell'opposizione a Sauron. Non esiste però alcun racconto nel quale, né viene stabilito che un simile tradimento abbia provocato la trasformazione di. Ancheè protagonista di una scelta narrativa insolita. Nel, loentra in contatto con il Fuoco Segreto, un concetto fondamentale nella cosmologia di Tolkien.

Nei libri, il Fuoco Segreto è legato al potere creativo di Eru Ilúvatar, l'essere supremo che ha dato origine all'universo. Quando Gandalf si definisce suo servitore durante lo scontro con il Balrog, richiama la propria fedeltà a quel potere. La serie sembra invece trasformare questo concetto in un'esperienza più diretta, attraverso la quale Gandalf può ricevere rivelazioni. Un'interpretazione che non trova un episodio corrispondente nei libri, pur richiamando uno degli elementi più importanti della mitologia tolkeniana. Le modifiche non riguardano soltanto i maghi e Sauron. Anche la storia di Durin IV e del fratello Thráin introduce una rivalità familiare costruita appositamente per la produzione televisiva.

Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

Nella cronologia originale, Durin III e Durin IV non appartengono alla stessa generazione. Il nome Durin veniva inoltre attribuito a sovrani considerati reincarnazioni del leggendario Durin il Senzamorte, rendendo incompatibile con questa tradizione la contemporanea presenza di due Durin. La serie aveva già modificato questa successione nelle stagioni precedenti, ma i nuovi episodi ampliano ulteriormente il conflitto dinastico di Khazad-dûm. Un'altra reinterpretazione riguarda Galadriel e il suo rapporto con Sauron. Fin dall'inizio, Gli Anelli del Potere ha costruito un legame psicologico particolarmente intenso tra i due personaggi.

Nella, questa relazione continua a influenzare profondamente, arrivando a manifestarsi attraverso paure e visioni inquietanti. Nei, tuttavia, Galadriel è tra coloro che diffidano di Sauron quando si presenta agli Elfi sotto l'identità di Annatar. Non viene descritto un rapporto personale paragonabile a quello sviluppato dalla serie, né una relazione caratterizzata dalle stesse tensioni emotive. La scelta degli sceneggiatori serve quindi ad approfondire, ma introduce dinamiche estranee alla caratterizzazione letteraria.

A Númenor, invece, gli autori hanno trasformato le tensioni politiche tra i Fedeli ed Ar-Pharazôn in uno scontro sempre più diretto. Anche nei libri esiste una profonda divisione tra coloro che rimangono fedeli agli Elfi e ai Valar e quanti sostengono il potere del sovrano. Tuttavia, la resistenza dei Fedeli assume soprattutto una dimensione religiosa e culturale, mentre la serie attribuisce loro iniziative militari e azioni violente che non vengono raccontate nello stesso modo da Tolkien. Infine, tra le rivelazioni più importanti dei nuovi episodi figura il ritorno di Celeborn, il marito di Galadriel, ritrovato prigioniero a Gundabad.

Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

Nei libri, Celeborn svolge un ruolo importante nella storia degli Elfi e non viene raccontata una lunga prigionia nella fortezza. La sua scomparsa e il successivo ritrovamento rappresentano quindi una vicenda creata per la serie, che modifica profondamente il percorso personale di Galadriel durante la Seconda Era. Tutte queste differenze dimostrano quanto Gli Anelli del Potere stia costruendo una propria interpretazione della Terra di Mezzo, alternando elementi fedeli alle opere originali ad aggiunte completamente nuove.