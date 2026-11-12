Gli Anelli del Potere 3, perché i Nazgûl si chiamano Nazgnagôl? Il nome nasconde un legame con Tolkien

Pubblicazione: 12 novembre alle 09:30

La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha finalmente introdotto alcune delle creature più temute dell'universo di J.R.R. Tolkien, ma c'è un dettaglio che potrebbe aver sorpreso anche gli appassionati più attenti. I servitori di Sauron non vengono infatti chiamati Nazgûl, bensì Nazgnagôl, un nome molto simile a quello degli Spettri dell'Anello conosciuti attraverso i romanzi e i film di Peter Jackson. Non si tratta di un errore di traduzione o di una scelta casuale: dietro questa differenza si nasconde una spiegazione precisa, legata alla storia della Terra di Mezzo e alla progressiva trasformazione degli uomini corrotti dagli Anelli del Potere.

A chiarire il significato del nuovo termine sono stati, gli showrunner della serie Prime Video, che hanno raccontato come sia nata l'idea di distinguere queste figure dai Nazgûl che gli spettatori conoscono. Il punto di partenza è proprio, il periodo storico nel quale è ambientata la produzione televisiva. Isono uomini mortali che hanno ricevuto gli, ma non si sono ancora trasformati completamente in. Mantengono quindi un corpo fisico e parte della propria identità, pur essendo già sottoposti all'influenza dell'Oscuro Signore.

Nei racconti di Tolkien, i Nove Anelli vengono consegnati a uomini destinati a diventare grandi re, guerrieri e stregoni. Gli oggetti conferiscono loro poteri straordinari, ricchezze e una vita innaturalmente lunga, ma nascondono una conseguenza terribile. Con il trascorrere del tempo, infatti, i portatori finiscono per perdere progressivamente la propria libertà, diventando sempre più dipendenti dalla volontà di Sauron. Il loro rapporto con il mondo materiale si indebolisce fino a trasformarli nelle presenze spettrali che ritroviamo durante gli eventi de Il Signore degli Anelli.

JD Payne on naming the 'Nazgnagôl': "We love looking back at what inspired Tolkien,” Payne tells Empire. “He led with language. Language became a scaffold on which the myth would hang. The word ‘Nazgûl’ means ‘Ringwraith’ in the Black Speech of Mordor. But before they were Ringwraiths, we know that these were just men. So we were able to derive in the Black Speech that ‘nagôl’ could mean ‘servant’.” ‘Nazgnagôl’, therefore, literally means ‘Ring-servant’.” #LOTR — Fellowship of Fans 💍 (@FellowshipFans) July 23, 2026

La terza stagione ha scelto di raccontare proprio questa fase intermedia, mostrando ciò che accade prima della trasformazione definitiva. Da qui nasce il nome Nazgnagôl, costruito dagli sceneggiatori attraverso una rielaborazione del Linguaggio Nero di Mordor, la lingua associata a Sauron e ai suoi servitori. Secondo la spiegazione fornita da Payne e McKay, il termine deriva dall'unione di due elementi: “nazg”, che significa “anello”, e “nagôl”, interpretato come “servitore”.

Il risultato è quindi, traducibile come “Servitore dell'Anello”. La differenza rispetto al termine Nazgûl è fondamentale, poiché quest'ultimo significa “” e identifica la condizione raggiunta dagli uomini dopo essere stati completamente consumati dal potere degli oggetti ricevuti da Sauron. Irappresentano dunque ciò che i Nazgûl erano prima di diventare gli spettri che conosciamo. Glihanno spiegato di essersi ispirati al metodo creativo di Tolkien, che spesso costruiva intere storie e mitologie partendo proprio dalle lingue inventate.

L'autore britannico era infatti un filologo e attribuiva un'importanza fondamentale all'evoluzione delle parole. Le lingue della Terra di Mezzo non erano semplici strumenti narrativi, ma possedevano regole, origini e trasformazioni legate alla storia dei popoli che le utilizzavano. Seguendo questa impostazione, gli sceneggiatori hanno immaginato che anche il nome degli Spettri dell'Anello potesse avere una forma precedente, utilizzata quando quelle creature erano ancora uomini al servizio dell'Oscuro Signore. C'è però una precisazione importante: il termine Nazgnagôl non è stato inventato direttamente da Tolkien e non compare nei suoi romanzi.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

Si tratta di una creazione originale degli autori della serie, sviluppata con il supporto di esperti linguistici e ispirata agli elementi del Linguaggio Nero presenti nel materiale letterario. L'Associazione Italiana Studi Tolkieniani ha inoltre evidenziato che la ricostruzione proposta dagli showrunner si basa su collegamenti linguistici interpretativi, e non su una parola già attestata nell'opera originale. La distinzione diventa particolarmente interessante considerando il modo in cui la terza stagione rappresenta il potere degli Anelli.

All'inizio, gli oggetti non trasformano immediatamente, ma ne amplificano alcune capacità, rendendoli più forti, influenti e pericolosi. Glipossono quindi diventare guerrieri formidabili, conquistatori e figure dotate di poteri soprannaturali, senza comprendere pienamente il prezzo che saranno costretti a pagare. È proprio questa apparente ricompensa a rendere particolarmente insidiosa la corruzione operata da Sauron. Il potere viene concesso gradualmente, fino a trasformare i portatori in strumenti al servizio del loro padrone.

Payne e McKay hanno voluto mostrare questa discesa verso l'oscurità come un processo progressivo, anziché presentare immediatamente i nove uomini nella forma spettrale che il pubblico conosce. Tra i personaggi destinati a diventare particolarmente importanti figura anche Khamûl l'Esterling, interpretato nella serie da Zubin Varla. Si tratta di una presenza significativa per chi conosce gli scritti di Tolkien, perché Khamûl è l'unico dei Nove di cui l'autore abbia indicato esplicitamente il nome personale.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

Originario delle terre orientali, diventerà uno dei più potenti servitori di Sauron, secondo soltanto al Re Stregone di Angmar nella gerarchia degli Spettri dell'Anello. La sua introduzione permette quindi alla serie di approfondire un personaggio che nei film di Peter Jackson compare soltanto attraverso la propria identità di Nazgûl. Un altro elemento interessante riguarda la cronologia degli eventi. Negli scritti di Tolkien, i Nazgûl fanno la loro prima apparizione intorno all'anno 2251 della Seconda Era, mentre Gli Anelli del Potere utilizza una linea temporale fortemente condensata, avvicinando avvenimenti che nella mitologia originale sono separati da secoli.