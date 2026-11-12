Gli Anelli del Potere 3, chi è lo Stregone Oscuro? La risposta svela un legame con i libri di Tolkien

Pubblicazione: 12 novembre alle 08:45

Uno dei più grandi misteri de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha finalmente trovato una risposta, e la rivelazione potrebbe sorprendere soprattutto chi conosce i film di Peter Jackson. Dopo due stagioni di teorie, indizi e speculazioni, la terza stagione della serie Prime Video ha svelato la vera identità dello Stregone Oscuro interpretato da Ciarán Hinds. Seguono spoiler del terzo episodio della terza stagione. Il personaggio non è Saruman, come molti spettatori avevano inizialmente immaginato, ma una figura molto meno conosciuta della mitologia di J.R.R. Tolkien, una scoperta che permette anche di comprendere le sue reali intenzioni e il terribile segreto che si nasconde dietro la devastazione delle terre orientali di Rhûn.

Attenzione: da questo momento sono presenti spoiler sul. La rivelazione arriva proprio, uno dei quattro resi disponibili su Prime Video l'11 novembre 2026., interpretato da Daniel Weyman, continua a interrogarsi sulla natura del suo misterioso avversario e sulla missione che lo ha. Il confronto connon sembra offrirgli tutte le risposte necessarie, ma la situazione cambia quando lo stregone entra in contatto con il Fuoco Segreto, una manifestazione del potere creativo che ha dato origine al mondo immaginato da Tolkien.

Durante questa esperienza, Gandalf scopre la storia dei cinque Istari inviati nella Terra di Mezzo per contrastare l'influenza di Sauron. Tra loro figura anche lo Stregone Oscuro, il cui vero nome viene finalmente pronunciato: Pallando. Si tratta di uno dei due misteriosi Stregoni Blu, personaggi che occupano un posto particolare nell'universo letterario de Il Signore degli Anelli. Insieme ad Alatar, Pallando era stato inviato nelle regioni orientali della Terra di Mezzo con il compito di ostacolare l'espansione del potere di Sauron e contrastare la sua influenza sulle popolazioni locali. La terza stagione rivela però che la missione dei due stregoni avrebbe avuto conseguenze disastrose.

Lo Stregone Oscuro de Gli Anelli del Potere 3, fonte: Amazon Prime Video

Secondo quanto mostrato attraverso la visione del Fuoco Segreto, Pallando sarebbe stato progressivamente consumato dalla propria ambizione, arrivando a desiderare un potere sempre maggiore. La sua ossessione lo avrebbe infine portato a tradire e uccidere Alatar, il compagno con il quale era stato mandato a est. Un gesto terribile che, nella versione raccontata dalla serie, avrebbe provocato una catastrofe capace di trasformare Rhûn in una regione arida e desolata, cancellando gran parte della prosperità che aveva caratterizzato quelle terre.

Questa rivelazione permette di comprendere meglio, che non sembra interessato esclusivamente a conquistare nuovi territori.vorrebbe infatti recuperare il potere necessario peral suo antico splendore, cercando di rimediare alla devastazione di cui sarebbe stato personalmente responsabile. Ilassumono quindi un significato differente. Il personaggio continua a rappresentare una minaccia, ma dietro le sue azioni si nasconde anche il desiderio di cancellare le conseguenze del proprio passato.

La scoperta modifica soprattutto il ruolo di Gandalf, dato che il Fuoco Segreto gli rivela che la sua missione non consiste nell'uccidere Pallando, ma nel tentare di salvarlo e riportarlo dalla parte della luce. Solo recuperando il suo antico compagno, Gandalf potrebbe impedire che le forze di Rhûn finiscano definitivamente sotto il controllo di Sauron. Si tratta di un cambiamento narrativo importante, perché trasforma il confronto tra i due stregoni in qualcosa di più complesso di una semplice battaglia tra il bene e il male. Ma quanto di questa storia è stato realmente scritto da Tolkien?

Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

Pallando e Alatar esistono effettivamente nell'universo letterario dell'autore britannico, anche se le informazioni sul loro destino sono molto più limitate rispetto a quelle riguardanti Gandalf, Saruman e Radagast. I loro nomi compaiono nei materiali pubblicati postumi, tra cui i Racconti incompiuti, mentre altri scritti offrono interpretazioni differenti del ruolo svolto dagli Stregoni Blu nella Terra di Mezzo. In una delle versioni elaborate da Tolkien, i due avrebbero fallito la propria missione, dando forse origine a tradizioni magiche e culti diffusi nelle regioni orientali.

In testi successivi, invece, l'autore considerò la possibilità che fossero riusciti, contribuendo a indebolirne le forze attraverso la resistenza delle popolazioni dell'est.non descrisse peròcome l'assassino di, né attribuì alla loro rivalità la trasformazione di. Questi elementi rappresentano quindi aggiunte originali degli sceneggiatori, che hanno scelto di sviluppare una storia rimasta sostanzialmente inesplorata nei romanzi. La decisione è coerente con un obiettivo dichiarato dagli showrunner, interessati fin dall'inizio della produzione ad approfondire il mistero degli Stregoni Blu.

Parlando con Radio Times, Patrick McKay ha spiegato che il destino dei due Istari inviati nelle terre orientali era uno degli aspetti della mitologia di Tolkien che gli autori desideravano maggiormente esplorare. La rivelazione permette inoltre di chiudere una delle teorie più discusse dagli spettatori. Fin dalla sua introduzione nella seconda stagione, lo Stregone Oscuro aveva infatti ricordato Saruman, soprattutto per il suo aspetto, per il modo in cui si rivolgeva a Gandalf e per alcune caratteristiche della sua personalità. Il personaggio interpretato da Ciarán Hinds sembrava possedere diversi elementi riconducibili allo stregone che Christopher Lee aveva portato sul grande schermo nella trilogia di Peter Jackson.

Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

Tuttavia, questa interpretazione avrebbe creato diversi problemi di continuità rispetto alla storia originale. Saruman, infatti, diventa un alleato di Sauron soltanto molto più avanti nella cronologia della Terra di Mezzo, e la sua corruzione rappresenta un passaggio fondamentale degli eventi narrati ne Il Signore degli Anelli. Gli stessi showrunner avevano già escluso esplicitamente che il personaggio misterioso fosse Saruman, pur evitando di rivelare immediatamente la sua vera identità. Adesso, grazie alla terza stagione, il mistero è definitivamente risolto.

La presenza diapre però nuovi interrogativi, soprattutto perché il destino dellopotrebbe essere strettamente collegato alla missione die alla futura guerra contro. Riuscirà il mago a riportare il suo antico compagno dalla parte della luce oppure il desiderio di potere di Pallando renderà impossibile qualsiasi tentativo di redenzione? Per il momento, la serie non ha ancora fornito una risposta definitiva.

Ma una cosa è certa: con i nuovi episodi della terza stagione, Gli Anelli del Potere ha scelto di trasformare uno dei personaggi più misteriosi degli scritti di Tolkien in una figura centrale della propria storia, raccontando un passato che l'autore non aveva mai esplorato nel dettaglio. E proprio questa libertà narrativa potrebbe rendere il futuro dello Stregone Oscuro uno degli elementi più interessanti dei prossimi episodi.