Tolkien rispettato o tradito? Su Prime Video, 4 nuovi episodi e un colpo di scena che già divide i fan

Pubblicazione: 11 novembre alle 12:04

L'11 novembre 2026 segna un momento cruciale per una delle serie più costose e divisive della storia della televisione. Gli Anelli del Potere 3 debutta su Prime Video con i primi quattro episodi, in un'operazione che Amazon spera possa finalmente mettere a tacere le critiche che hanno sommerso le precedenti stagioni. Con un budget totale che supera i 400 milioni di dollari, questa è la serie televisiva più costosa mai realizzata. Una cifra che fa girare la testa e che pone una domanda inevitabile: questa volta il denaro è stato speso meglio? La risposta, almeno stando ai primi quattro episodi visionabili in anteprima, sembra essere finalmente affermativa. La terza stagione presenta una trama più compatta, un comparto scenico ancora più curato e una caratterizzazione dei personaggi decisamente migliorata rispetto al passato.





. In Italia gli episodi saranno disponibili dalle 9 del mattino, in contemporanea con l'uscita statunitense. La storia riprende esattamente cinque anni dopo il finale della seconda stagione, che aveva visto. Sauron, con il volto di Charlie Vickers, ha ufficialmente iniziato la sua guerra per la conquista della Terra di Mezzo, che adesso domina quasi incontrastata.. Il discepolo di Melkor si butta ora in una nuova, ambiziosa missione: la creazione dell'Unico Anello.Senza Celebrimbor e gli artigiani elfici, però, il compito si rivela più complicato del previsto."la sequenza più ambiziosa che abbiamo mai girato". Sauron prosegue i suoi tentativi alla fucina mentre il suo esercito di orchi, sottratto al defunto Adar, combatte contro, interpretato da Benjamin Walker,, con il volto di Morfydd Clark,, interpretato da Ben Daniels. Sono loro i tre possessori degli anelli elfici. Al loro fianco troviamo il mezzo elfo Elrond, interpretato da Robert Aramayo, e l'arciere Arondir, con il volto di Ismael Cruz Córdova. Quest'ultimo personaggio è stato, un dibattito sterile che ha tristemente accompagnato le precedenti stagioni.

Il principe dei Nani Durin, interpretato da Owain Arthur, aiuta la resistenza come può, affiancato dalla moglie Disa, interpretata da Sophia Nomvete, e dall'amico Narvi, con il volto di Kevin Eldon. Durin è appena succeduto al defunto padre sul trono di Khazad-dum, ma dovrà affrontare le mire del fratello Thrain, interpretato da Eddie Marsan, che vuole spodestarlo. A Rhun si trova Gandalf, interpretato da Daniel Weyman, che si è separato dalle amiche Pelopiedi ma non da Tom Bombadil, con il volto di Rory Kinnear. Il suo obiettivo è trovare il modo di battere lo Stregone Oscuro, interpretato da Ciarán Hinds, che ha soggiogato i Gaudrim e tutti coloro che vivono nel deserto della parte orientale della Terra di Mezzo. In una svolta narrativa interessante, Gandalf apprenderà da una mistica futura la reale natura della sua missione: non distruggere il Mago Oscuro, ma salvarlo per unire le loro forze contro Sauron.





. Il marito di Galadriel, che l'elfa credeva morto, ritorna inaspettatamente prima di fuggire insieme a lei davanti all'Oscuro Signore in persona. Un espediente che anticipa il vero, che divide già i fan:. Il ritorno di Celeborn era noto da mesi, anche grazie al trailer, ma vederlo concretizzato sullo schermo ha comunque un impatto emotivo significativo., finalmente più sfaccettata rispetto alle precedenti stagioni.. La narrazione scorre senza intoppi ed è meno caotica. I personaggi hanno una maggiore profondità.. Con una trama più serrata, personaggi meglio definiti e una regia che valorizza il budget monstre a disposizione,