Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, quando escono gli episodi? Tutte le date fino al finale

Pubblicazione: 10 novembre alle 17:16

Il ritorno nella Terra di Mezzo è ormai questione di ore, visto che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 debutterà su Prime Video mercoledì 11 novembre 2026, riportando gli spettatori nell'universo creato da J.R.R. Tolkien dopo oltre due anni di attesa. Questa volta, però, Amazon ha deciso di cambiare radicalmente la strategia di distribuzione della serie, permettendo agli appassionati di immergersi immediatamente in una parte consistente della nuova stagione. Quindi quando saranno disponibili tutti gli episodi? Scopriamolo!

11 novembre 2026: episodi 1, 2, 3 e 4

18 novembre 2026: episodi 5 e 6

25 novembre 2026: episodi 7 e 8, con il finale di stagione

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Prime Video

saranno disponibili contemporaneamente, secondo l'orario di pubblicazione previsto negli Stati Uniti. Si tratta di una scelta differente rispetto alle precedenti stagioni, che consentirà agli spettatori di scoprire fin dal primo giorno metà degli otto episodi complessivi.Ecco il calendario completo degli episodi de Gli Anelli del Potere 3 su Prime Video:

L'attesa, del resto, è particolarmente alta, dato che la seconda stagione si era conclusa nell'ottobre 2024 con una serie di eventi destinati a cambiare profondamente gli equilibri della Terra di Mezzo. La caduta dell'Eregion, la morte di Celebrimbor e il crescente potere di Sauron avevano preparato il terreno per un conflitto ancora più grande, lasciando numerosi interrogativi sul destino dei protagonisti. La terza stagione riprenderà la narrazione cinque anni dopo gli avvenimenti del precedente capitolo, portando gli spettatori in una Terra di Mezzo ormai segnata dalla guerra.

Il conflitto tra gli Elfi e Sauron avrà raggiunto un momento cruciale, mentre il Signore Oscuro continuerà a perseguire il suo obiettivo più ambizioso: ottenere il controllo definitivo dei popoli attraverso la creazione dell'Unico Anello. Anche il calendario delle uscite riserverà una sorpresa. Amazon ha infatti scelto di concentrare l'intera stagione in appena tre appuntamenti, abbandonando la tradizionale distribuzione di un singolo episodio alla settimana. In questo modo, tutti gli otto episodi saranno disponibili entro il 25 novembre, appena due settimane dopo il debutto. Una distribuzione particolarmente ravvicinata, pensata per permettere agli spettatori di seguire gli sviluppi principali della storia senza dover attendere diversi mesi per conoscere il destino dei protagonisti.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Prime Video

La decisione rappresenta anche un cambiamento interessante nella strategia di Prime Video. Se le precedenti stagioni avevano privilegiato, questa volta la piattaforma sembra voler trovare un compromesso tra il binge-watching,, e la possibilità di mantenere viva la discussione intorno alla serie attraverso appuntamenti successivi. Sul fronte narrativo,, interpretato ancora una volta da Charlie Vickers, sarà al centro degli eventi e,, il personaggio continuerà a estendere la propria influenza, mentre gli altri popoli della Terra di Mezzo dovranno trovare un modo per contrastare la sua avanzata.

La terza stagione approfondirà in particolare la guerra che sta sconvolgendo il continente, mostrando le conseguenze della distruzione dell'Eregion e il progressivo consolidamento del potere oscuro. L'Unico Anello, destinato a diventare l'oggetto più importante dell'intera saga, assumerà quindi un ruolo centrale nella narrazione. Naturalmente, non mancheranno i ritorni dei personaggi più amati. Morfydd Clark riprenderà il ruolo di Galadriel, mentre Robert Aramayo tornerà a interpretare Elrond. Confermati anche Daniel Weyman nei panni di Gandalf, Benjamin Walker come Gil-galad, Owain Arthur nel ruolo di Durin IV e Maxim Baldry in quello di Isildur. Tra le novità più interessanti figura inoltre Jamie Campbell Bower, conosciuto soprattutto per il ruolo di Vecna in Stranger Things, che entrerà nella serie interpretando Celeborn.

Un'aggiunta particolarmente significativa, considerando l'importanza del personaggio nella mitologia di Tolkien e il suo legame con Galadriel. Il cast si arricchirà anche della presenza di Simon Pegg, che presterà la voce al Balrog, e di Eddie Marsan nei panni di Thráin. Nuovi personaggi e nuove alleanze contribuiranno ad ampliare ulteriormente una storia che si avvicina a uno dei momenti più importanti della Seconda Era. La stagione si preannuncia dunque decisiva per comprendere come Sauron riuscirà a costruire le fondamenta del proprio dominio e quali sacrifici saranno necessari per tentare di fermarlo. Allo stesso tempo, il salto temporale di cinque anni permetterà di mostrare una Terra di Mezzo profondamente cambiata rispetto a quella conosciuta nelle prime due stagioni.