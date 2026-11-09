Dove Cameron su Prime Video, nella nuova serie thriller che si trasforma in un incubo investigativo

Pubblicazione: 09 novembre alle 18:00

Un incontro casuale davanti agli scaffali di un supermercato. Uno sguardo, un sorriso, il pretesto di una borsa della NASA per rompere il ghiaccio. Cinquantasei giorni dopo, la polizia sfonda una porta e trova un corpo in decomposizione immerso in una vasca da bagno. Benvenuti nel mondo di 56 giorni, la nuova serie thriller erotica che dal 18 febbraio 2026 tiene incollati allo schermo gli abbonati Prime Video. Otto episodi densi di tensione e colpi di scena per raccontare una storia d'amore che si trasforma in un incubo investigativo. La serie, adattamento dell'omonimo romanzo della scrittrice irlandese Catherine Ryan Howard (pubblicato in Italia da Fabbri), mescola con maestria elementi di thriller psicologico e tinte erotiche esplicite, costruendo un puzzle narrativo che procede su due linee temporali parallele.





. Lei è una giovane donna appena arrivata a Boston, in fuga da un passato familiare complicato fatto di una sorella con cui ha tagliato i ponti e una madre afflitta da depressione.. Porta con sé traumi che disturbano il suo sonno e una fascinazione che risulta irresistibile.. I detective Lee Reardon e Karl Connolly, interpretati da Karla Souza e Dorian Crossmond Missick, si trovano davanti a un caso apparentemente impossibile da risolvere.

Il cadavere scoperto nell'appartamento è in uno stato di decomposizione così avanzato che non è nemmeno possibile stabilire il sesso della vittima. Chi era questa persona? Come è finita in quella vasca? E soprattutto, chi è il responsabile? La forza della serie risiede proprio in questo continuo gioco di rimandi tra passato e presente. Mentre nel presente gli investigatori cercano di dare un nome alla vittima e di ricostruire gli eventi, nel passato vediamo Ciara e Oliver immergersi in una relazione sempre più intensa, segnata da una chimica fisica travolgente ma anche da bugie, segreti e zone d'ombra che nessuno dei due sembra disposto a illuminare.

La serie gioca abilmente con le aspettative dello spettatore, mescolando generi e registri. Le scene esplicite si alternano a momenti di pura tensione investigativa, mentre i flashback romantici vengono continuamente contaminati dalla consapevolezza di ciò che accadrà cinquantasei giorni dopo quel primo incontro. Ogni episodio aggiunge un tassello al puzzle, rivelando nuovi dettagli sul passato dei protagonisti e sulle dinamiche che li hanno portati a quel punto di non ritorno. Il titolo stesso, 56 giorni, diventa una sorta di conto alla rovescia emotivo. Sappiamo fin dall'inizio dove porterà quella relazione, ma non sappiamo come ci si arriverà né chi pagherà il prezzo più alto. È questa tensione narrativa, unita alla chimica palpabile tra i due protagonisti e alla regia serrata che non concede respiro, a rendere la visione compulsiva.





che ormai è diventata standard per le produzioni streaming. E considerando il ritmo serrato della narrazione e i cliffhanger disseminati lungo il percorso,, trascinati dalla necessità di scoprire finalmente chi si nasconde dietro quel cadavere e quale segreto ha distrutto quella che sembrava una passione travolgente.