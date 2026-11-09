Questo nuovo film su Prime Video mescola Formula 1, bugie e un amore complicato a 300 all'ora

Pubblicazione: 09 novembre alle 14:00

C'è qualcosa di irresistibilmente cinematografico nell'idea del finto fidanzamento. Quel patto stretto a denti stretti tra due persone che si detestano, o peggio ancora, che si ignorano, destinato inevitabilmente a implodere nel momento esatto in cui i sentimenti veri decidono di farsi strada tra le crepe della messinscena. Drive - Cuori in pista, disponibile su Prime Video dal 28 ottobre 2026, gioca proprio su questa dinamica classica, ma la condisce con un ingrediente che cambia tutto: l'adrenalina pura dei circuiti automobilistici, dove la velocità non perdona e ogni decisione può costare cara. Tratto dall'omonimo romanzo di Tamara Lush, pubblicato in Italia da Newton Compton Editori, il film diretto da Sergej Moya ci porta nei box, tra l'odore di benzina e gomma bruciata, dove vive Sarah Jenkins.

Interpretata da Lisa-Marie Koroll,. Ma Sarah ha un sogno che custodisce come un tesoro pericoloso: non vuole passare la vita a riparare auto, vuole guidarle. Vuole sentire l'asfalto che scorre sotto le ruote a trecento all'ora, vuole provare quella scarica elettrica che solo un pilota professionista può conoscere.. Dante è tutto ciò che Sarah non sopporta: bello, talentuoso, viziato e costantemente inseguito dai paparazzi per via di una reputazione che definire "compromessa" è un eufemismo generoso.

È il classico enfant terrible del motorsport, quello che in pista è un genio assoluto ma fuori dai circuiti è un disastro ambulante, sempre al centro di qualche scandalo che fa impazzire i suoi sponsor e il suo management. Quando il team di Dante decide che è arrivato il momento di riabilitare l'immagine del loro pilota di punta, qualcuno ha un'idea tanto folle quanto potenzialmente geniale: inscenare una relazione con una ragazza "normale", seria, affidabile. Una ragazza come Sarah. Per Dante è una questione di sopravvivenza professionale. Per Sarah, invece, è un'opportunità d'oro mascherata da favore: accetta il patto non per salvare la faccia al pilota più chiacchierato del circus, ma per avvicinarsi ai vertici del team e dimostrare finalmente di meritare un posto al volante.

Quello che dovrebbe essere un accordo freddo, calcolato, puramente strategico, inizia però a scricchiolare quasi subito. Perché fingere di amarsi davanti alle telecamere, costruire una narrazione credibile per i media, significa passare tempo insieme. Significa guardarsi negli occhi, toccarsi, condividere momenti intimi anche se per contratto. E quando due persone con una chimica del genere si trovano costrette a recitare la parte degli innamorati, il confine tra finzione e realtà diventa pericolosamente labile. Drive - Cuori aggiunge, alla formula del romance contemporaneo, quel tocco di velocità e pericolo che trasforma una semplice commedia romantica in qualcosa di più vibrante.

È il tipo di film perfetto per chi cerca una storia d'amore che non sia solo sguardi languidi e dichiarazioni sotto la pioggia, ma che abbia anche muscoli, grinta, qualche curva presa al limite e il rombo di un motore sullo sfondo.E soprattutto, sei disposto a rischiare tutto quello per cui hai lottato per scoprirlo?, in una gara dove la posta in gioco non è solo una coppa, ma il loro futuro insieme.