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Si chiama Holmes, ma non è Sherlock: su Prime Video, la nuova serie francese da non perdere

Mademoiselle Holmes su Prime Video: la serie francese con Lola Dewaere nei panni di una detective che rinasce dopo un coma e trasforma la sua vita.

di Alba Rossi
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Charlie Holmes ha trent'anni, lavora per le forze dell'ordine da sei anni e vive con il nonno George. Introversa, impacciata, rinchiusa in un guscio che sembra proteggerla dal mondo esterno. Ma cosa succede quando un banale incidente in bicicletta ti porta in coma per alcuni giorni e, al risveglio, scopri di essere diventata un'altra persona? Questa è la premessa di Mademoiselle Holmes, la serie francese che sta conquistando il pubblico italiano su Prime Video. Non si tratta della classica storia di detective. Qui il mistero più grande non è il crimine da risolvere, ma la trasformazione radicale della protagonista.

Charlie Holmes esce dal coma con una personalità completamente nuova, come se l'incidente avesse resettato qualcosa dentro di lei. La timidezza lascia spazio al coraggio, l'insicurezza si trasforma in determinazione. La giovane detective decide di uscire finalmente dal suo guscio protettivo e di esplorare una nuova vita, affrontando con una forza inaspettata le sfide che le si presentano. Il cast è guidato da Lola Dewaere, che interpreta Charlie Holmes con una sensibilità capace di rendere credibile questa metamorfosi psicologica. Al suo fianco Tom Villa nei panni di Samy Vatel, Daniel Prévost come George Holmes, il nonno che rappresenta l'unico punto di continuità con la vita precedente di Charlie, e Thomas Jouannet nel ruolo di Chris Hervieu.

Completano il cast Alika Del Sol, Alexis Loizon, Armelle Abibou, Éric Naggar e Philippe Rolland. La serie riesce a bilanciare l'elemento procedurale, con i casi da risolvere episodio dopo episodio, e quello più intimo della crescita personale. Ogni indagine diventa l'occasione per Charlie di testare i limiti della sua nuova personalità, di scoprire cosa è in grado di fare questa versione migliorata di se stessa. Il rapporto con il nonno George aggiunge un livello emotivo significativo: lui la conosce da sempre, ha visto la nipote fragile e insicura, e ora deve accettare questo cambiamento improvviso.

Dal punto di vista narrativo, Mademoiselle Holmes gioca su un terreno affascinante: quanto della nostra personalità è immutabile e quanto può essere modificato da un trauma, un evento improvviso, un incidente del destino? La serie esplora questo territorio senza diventare troppo cerebrale, mantenendo un ritmo serrato e un tono accessibile che la rende perfetta per chi cerca intrattenimento intelligente senza pretese accademiche.

La serie si inserisce in quel filone di produzioni europee che stanno trovando sempre più spazio nelle piattaforme streaming, offrendo un'alternativa ai colossi americani con storie più intime, caratterizzate da un ritmo diverso e da una sensibilità culturale che risuona particolarmente con il pubblico del vecchio continente. Mademoiselle Holmes non reinventa il genere crime, ma lo declina con una cifra stilistica personale, mettendo al centro non tanto il crimine quanto la persona che lo indaga e la sua straordinaria rinascita.

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