Primo Reggiani e Fabio Troiano su Prime Video, nella stagione 3 di un'amata serie crime italiana

Pubblicazione: 08 novembre alle 16:00

La terza stagione di RIS Roma - Delitti imperfetti, approdata da poco su Prime Video, riporta sullo schermo la guerra senza quartiere tra la Scientifica capitolina e la Banda del Lupo. Non si tratta di una semplice caccia all'uomo: questa volta il confronto diventa personale, viscerale, con Mario Pugliese, detto il Lupo, che trasforma la sua vendetta in un assedio metodico contro chi ha osato sfidarlo. Venti episodi di tensione pura, dove l'eccellenza scientifica dei RIS si scontra con la ferocia calcolata di una banda criminale riformata, più spietata che mai. La produzione Taodue affida a Sandrone Dazieri, Donatella Diamanti e Massimo Martella il compito di scrivere una stagione che alza l'asticella dell'azione senza dimenticare lo sviluppo dei personaggi, mentre Francesco Miccichè dirige con un ritmo serrato che non concede pause.





. Il Lupo, latitante ma tutt'altro che in fuga, orchestra un piano ambizioso: liberare dal carcere, attraverso evasioni mirate, i membri della sua vecchia banda. Non si accontenta però di riunire i vecchi complici. Alla formazione si aggiunge un volto nuovo, inaspettato: Cenzone, un DJ trentacinquenne dal volto insospettabile, cresciuto tra le strade di Roma. L'escalation non tarda ad arrivare.. L'irruzione in casa sua non è un semplice atto intimidatorio: è un messaggio brutale, la dimostrazione che nessun luogo è al sicuro, che la separazione tra vita professionale e privata è un'illusione.Le conseguenze sono immediate e laceranti.. Lucia si trova costretta a ricontattare Stefano Greco, interpretato da Alberto Rossi, uno psichiatra che era stato suo tutor durante un corso di Criminologia. Inizialmente reticente, Greco accetta di aiutarla dopo aver scritto un saggio proprio sul Lupo, portando competenze di profilazione criminale che si rivelano preziose. L'ingresso di Greco nel gruppo scatena inevitabili tensioni.. Eppure, quando la Banda cercherà di disgregare i RIS dall'interno, mettendo nei guai la Brancato e cercando di allontanare i membri della squadra, Serra dimostrerà di essere un alleato prezioso, capace di mettere da parte le insicurezze personali per il bene delle indagini.

Al fianco della Brancato c'è Daniele "Ghiro" Ghirelli, interpretato da Fabio Troiano, che assume la guida dell'attività ordinaria dei RIS mentre Lucia concentra le sue energie sulla Banda. Il personaggio mantiene la sua eccentricità caratteristica ma mostra segni di maturazione, almeno sul lavoro. Nella vita privata le cose si complicano: la relazione con Selvaggia non decolla come sperato e il Ghiro, per ripicca, si lancia in una frequentazione che promette ulteriori complicazioni. Primo Reggiani torna nei panni di Emiliano Cecchi, detto Milo, promosso tenente ma alle prese con nuovi problemi coniugali. Sul piano professionale, la promozione non basta a proteggerlo da una crisi di fiducia innescata da due episodi provocati dalla Banda in cui non riesce a intervenire efficacemente. La frustrazione di chi ha le competenze ma si trova impotente di fronte alla spregiudicatezza criminale.





, costruiti con attenzione ai temi di attualità che toccano l'Italia contemporanea: la disoccupazione che spinge verso scelte disperate, la violenza sulle donne raccontata senza filtri patetici, episodi ispirati a fatti realmente accaduti che danno concretezza e credibilità alle storie.. Stinco, interpretato da Marco Mario De Notaris, è l'ex amico di Lucia, un elemento che aggiunge complessità emotiva al conflitto. Non si tratta solo di poliziotti contro banditi: ci sono legami spezzati, tradimenti che pesano, scelte che hanno conseguenze umane oltre che giudiziarie.Simone Gandolfo interpreta un Orlando Serra tormentato dalla gelosia ma capace di elevarsi quando la situazione lo richiede, dimostrando che l'amore per Lucia va oltre le insicurezze personali. È il compagno che vorrebbe proteggere ma che deve accettare di stare al fianco di una donna che non ha bisogno di protezione, bensì di supporto.. Non si limita a riproporre formule collaudate: alza la posta in gioco, personalizza il conflitto, mette i personaggi di fronte a scelte che ne riveleranno la vera natura.