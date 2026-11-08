Primo Reggiani e Fabio Troiano su Prime Video, nella stagione 3 di un'amata serie crime italiana
RIS Roma 3: la Banda del Lupo torna per vendicarsi di Lucia Brancato. Trama, cast e personaggi della terza stagione della serie crime.
La terza stagione di RIS Roma - Delitti imperfetti, approdata da poco su Prime Video, riporta sullo schermo la guerra senza quartiere tra la Scientifica capitolina e la Banda del Lupo. Non si tratta di una semplice caccia all'uomo: questa volta il confronto diventa personale, viscerale, con Mario Pugliese, detto il Lupo, che trasforma la sua vendetta in un assedio metodico contro chi ha osato sfidarlo. Venti episodi di tensione pura, dove l'eccellenza scientifica dei RIS si scontra con la ferocia calcolata di una banda criminale riformata, più spietata che mai. La produzione Taodue affida a Sandrone Dazieri, Donatella Diamanti e Massimo Martella il compito di scrivere una stagione che alza l'asticella dell'azione senza dimenticare lo sviluppo dei personaggi, mentre Francesco Miccichè dirige con un ritmo serrato che non concede pause.
Le conseguenze sono immediate e laceranti. Il rapporto con Orlando Serra, già messo alla prova dalle pressioni del lavoro, entra in crisi profonda. Lucia si trova costretta a ricontattare Stefano Greco, interpretato da Alberto Rossi, uno psichiatra che era stato suo tutor durante un corso di Criminologia. Inizialmente reticente, Greco accetta di aiutarla dopo aver scritto un saggio proprio sul Lupo, portando competenze di profilazione criminale che si rivelano preziose. L'ingresso di Greco nel gruppo scatena inevitabili tensioni. Orlando Serra non nasconde la gelosia verso questo ex mentore con cui Lucia ha condiviso un'amicizia intensa. Eppure, quando la Banda cercherà di disgregare i RIS dall'interno, mettendo nei guai la Brancato e cercando di allontanare i membri della squadra, Serra dimostrerà di essere un alleato prezioso, capace di mettere da parte le insicurezze personali per il bene delle indagini.
Al fianco della Brancato c'è Daniele "Ghiro" Ghirelli, interpretato da Fabio Troiano, che assume la guida dell'attività ordinaria dei RIS mentre Lucia concentra le sue energie sulla Banda. Il personaggio mantiene la sua eccentricità caratteristica ma mostra segni di maturazione, almeno sul lavoro. Nella vita privata le cose si complicano: la relazione con Selvaggia non decolla come sperato e il Ghiro, per ripicca, si lancia in una frequentazione che promette ulteriori complicazioni. Primo Reggiani torna nei panni di Emiliano Cecchi, detto Milo, promosso tenente ma alle prese con nuovi problemi coniugali. Sul piano professionale, la promozione non basta a proteggerlo da una crisi di fiducia innescata da due episodi provocati dalla Banda in cui non riesce a intervenire efficacemente. La frustrazione di chi ha le competenze ma si trova impotente di fronte alla spregiudicatezza criminale.
Simone Gandolfo interpreta un Orlando Serra tormentato dalla gelosia ma capace di elevarsi quando la situazione lo richiede, dimostrando che l'amore per Lucia va oltre le insicurezze personali. È il compagno che vorrebbe proteggere ma che deve accettare di stare al fianco di una donna che non ha bisogno di protezione, bensì di supporto. La terza stagione di RIS Roma - Delitti imperfetti rappresenta un capitolo cruciale nella saga della Scientifica capitolina. Non si limita a riproporre formule collaudate: alza la posta in gioco, personalizza il conflitto, mette i personaggi di fronte a scelte che ne riveleranno la vera natura. La guerra tra Lucia Brancato e Mario Pugliese non è solo un confronto professionale: è uno scontro di volontà, di intelligenze, di visioni del mondo.