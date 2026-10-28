Gli Anelli del Potere: la terza stagione ricrea il trio Frodo-Sam-Gollum in un modo inaspettato
Gli Anelli del Potere stagione 3 ricrea il trio Frodo-Sam-Gollum con Galadriel, Arondir e l'Orco Marnûkh. Scopri come la serie reinventa questa dinamica iconica.
La terza stagione di Gli Anelli del Potere si prepara a rivisitare una delle dinamiche narrative più iconiche della trilogia cinematografica di Peter Jackson, ma in una chiave completamente nuova. Durante una visita sul set organizzata da IGN nel 2025, il co-showrunner Patrick McKay ha rivelato come la serie Prime Video replicherà il celebre trio formato da Frodo, Sam e Gollum attraverso tre personaggi che non avreste mai immaginato insieme: Galadriel, Arondir e un Orco di nome Marnûkh. La scelta potrebbe sembrare audace, ma McKay spiega con precisione le ragioni dietro questa decisione creativa. Secondo il creatore, la dinamica tra questi tre personaggi nella nuova stagione sarà "un po' come Frodo, Sam e Gollum", con Galadriel nel ruolo dell'Hobbit compassionevole, Arondir come il fedele ma diffidente compagno, e Marnûkh come la figura ambigua di cui nessuno può fidarsi completamente.
Arondir, al contrario, porta con sé il peso di interazioni esclusivamente negative con gli Orchi. Ismael Cruz Córdova tornerà a interpretare l'Elfo Silvano la cui amata è stata uccisa proprio da queste creature. Per lui, fidarsi di Marnûkh è praticamente impossibile. Come spiega McKay, Arondir è convinto che l'Orco stia mentendo, che stia seguendo un'agenda nascosta, e questa convinzione alimenta una tensione costante all'interno del gruppo. È proprio in questo conflitto che emerge il parallelo con il viaggio di Frodo. Così come l'Hobbit portatore dell'Anello comprendeva Gollum su un livello più profondo, avendo assaporato il potere corruttore dell'Anello, Galadriel può immaginare la possibilità di redenzione o almeno di motivazioni complesse in Marnûkh.
E proprio come Samwise Gamgee non ha mai abbassato la guardia di fronte a Gollum, mantenendo un atteggiamento ostile per proteggere Frodo, Arondir vigilerà costantemente su questo compagno di viaggio di cui non può e non vuole fidarsi. Adam Young ha descritto il suo Marnûkh come un "mago delle parole", un Orco particolarmente loquace che usa la retorica come arma principale. Questa caratteristica sarà fonte di ulteriore frustrazione per Arondir, che dovrà sopportare non solo la presenza di un Orco, ma di uno che parla incessantemente. La scelta di rendere Marnûkh così eloquente aggiunge un ulteriore strato di complessità al personaggio. Non è semplicemente un Orco che chiede fiducia, ma uno che può argomentare, persuadere, manipolare.
Questa strategia narrativa mantiene alta la tensione e l'engagement, due elementi cruciali per una serie che deve competere nell'affollato panorama delle produzioni fantasy. Gli Anelli del Potere ha già dimostrato nelle prime due stagioni di non temere di esplorare zone grigie della morale, presentando personaggi come Adar che sfidano le categorizzazioni semplicistiche di bene e male. L'introduzione di Marnûkh nella terza stagione sembra continuare questa tradizione, portandola forse ancora più in profondità. Mentre Adar era un comandante, una figura di potere che poteva permettersi una certa nobiltà, Marnûkh appare come un Orco comune che deve affidarsi all'astuzia e alle parole per sopravvivere. Questo lo rende potenzialmente più riconoscibile, più vulnerabile, e quindi più complesso da giudicare.