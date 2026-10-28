Gli Anelli del Potere: la terza stagione ricrea il trio Frodo-Sam-Gollum in un modo inaspettato

Pubblicazione: 28 ottobre alle 16:28

La terza stagione di Gli Anelli del Potere si prepara a rivisitare una delle dinamiche narrative più iconiche della trilogia cinematografica di Peter Jackson, ma in una chiave completamente nuova. Durante una visita sul set organizzata da IGN nel 2025, il co-showrunner Patrick McKay ha rivelato come la serie Prime Video replicherà il celebre trio formato da Frodo, Sam e Gollum attraverso tre personaggi che non avreste mai immaginato insieme: Galadriel, Arondir e un Orco di nome Marnûkh. La scelta potrebbe sembrare audace, ma McKay spiega con precisione le ragioni dietro questa decisione creativa. Secondo il creatore, la dinamica tra questi tre personaggi nella nuova stagione sarà "un po' come Frodo, Sam e Gollum", con Galadriel nel ruolo dell'Hobbit compassionevole, Arondir come il fedele ma diffidente compagno, e Marnûkh come la figura ambigua di cui nessuno può fidarsi completamente.





La costruzione di questo trio inedito parte da una premessa narrativa solida.. Questo lo rende prezioso per Galadriel e Arondir, che lo scortano in un viaggio attraverso la Terra di Mezzo, ma la sua affidabilità rimane costantemente in discussione. È un alleato genuino o un agente di Sauron che gioca una partita più lunga?. Galadriel, interpretata da Morfydd Clark, ha sviluppato nel corso delle stagioni precedenti un "rispetto riluttante" verso Adar, il comandante degli Orchi che ha dimostrato una complessità inaspettata. Questa esperienza la rende più aperta alla possibilità che Marnûkh possa dire la verità, che possa esistere qualcosa di più negli Orchi oltre alla pura malvagità.. Ismael Cruz Córdova tornerà a interpretare l'Elfo Silvano la cui amata è stata uccisa proprio da queste creature. Per lui, fidarsi di Marnûkh è praticamente impossibile. Come spiega McKay, Arondir è convinto che l'Orco stia mentendo, che stia seguendo un'agenda nascosta, e questa convinzione alimenta una tensione costante all'interno del gruppo.. Così come l'Hobbit portatore dell'Anello comprendeva Gollum su un livello più profondo, avendo assaporato il potere corruttore dell'Anello, Galadriel può immaginare la possibilità di redenzione o almeno di motivazioni complesse in Marnûkh.

E proprio come Samwise Gamgee non ha mai abbassato la guardia di fronte a Gollum, mantenendo un atteggiamento ostile per proteggere Frodo, Arondir vigilerà costantemente su questo compagno di viaggio di cui non può e non vuole fidarsi. Adam Young ha descritto il suo Marnûkh come un "mago delle parole", un Orco particolarmente loquace che usa la retorica come arma principale. Questa caratteristica sarà fonte di ulteriore frustrazione per Arondir, che dovrà sopportare non solo la presenza di un Orco, ma di uno che parla incessantemente. La scelta di rendere Marnûkh così eloquente aggiunge un ulteriore strato di complessità al personaggio. Non è semplicemente un Orco che chiede fiducia, ma uno che può argomentare, persuadere, manipolare.

Questo lo rende pericoloso in modi diversi rispetto agli Orchi tradizionali che abbiamo visto nelle precedenti stagioni, creature più inclini alla violenza bruta che alla diplomazia.. L'Unico Anello, una volta forgiato, permetterà a Sauron di controllare non solo i portatori degli altri anelli, ma anche gli Orchi stessi.: evitare di diventare uno schiavo completamente asservito al Signore Oscuro.Questa strategia narrativa mantiene alta la tensione e l'engagement, due elementi cruciali per una serie che deve competere nell'affollato panorama delle produzioni fantasy.della morale, presentando personaggi come Adar che sfidano le categorizzazioni semplicistiche di bene e male.. Mentre Adar era un comandante, una figura di potere che poteva permettersi una certa nobiltà, Marnûkh appare come un Orco comune che deve affidarsi all'astuzia e alle parole per sopravvivere. Questo lo rende potenzialmente