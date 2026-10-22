Tom Cruise contro Hitler su Prime Video, nella storia vera che cambiò il destino della Germania nazista

Pubblicazione: 22 ottobre alle 19:00

Ci sono momenti nella storia in cui il coraggio di pochi uomini ha provato a cambiare il destino di milioni. Operazione Valchiria è uno di questi momenti, un tentativo disperato di fermare Adolf Hitler dall'interno stesso del regime nazista. Non è solo un film di guerra con Tom Cruise (disponibile su Prime Video), ma il racconto di una congiura reale, orchestrata da ufficiali tedeschi stanchi di vedere il loro paese precipitare nell'abisso. Siamo nel 1943 e la promessa di Hitler di vedere la Germania nazista trionfare su tutte le altre potenze inizia a vacillare. Le sconfitte militari si accumulano, il fronte orientale divora divisioni intere, e la realtà della guerra si fa sempre più cupa. Il Führer, sempre più paranoico e isolato, si rifugia nella cosiddetta Tana del Lupo, il suo quartier generale fortificato in Polonia, circondato da bunker di cemento armato e fedelissimi delle SS. Da lì continua a impartire ordini, rifiutando qualsiasi consiglio, qualsiasi compromesso. Ma non tutti i suoi generali sono disposti a seguirlo fino alla catastrofe finale.





: ha perso un occhio, la mano destra e due dita della sinistra durante un bombardamento alleato. Le sue ferite fisiche non hanno però spezzato il suo spirito, anzi. Stauffenberg diventa il cuore pulsante di una cospirazione che coinvolge alti ufficiali della Wehrmacht, tra cui il generale Henning von Tresckow, Friedrich Olbricht e Ludwig Beck, ex capo di stato maggiore dell'esercito., un piano di emergenza ufficiale della Wehrmacht destinato a mantenere l'ordine in caso di sollevazioni interne. I congiurati intendono sfruttare questo stesso piano per prendere il controllo di Berlino e delle principali città tedesche, arrestare i vertici delle SS e negoziare una pace con gli Alleati occidentali prima che la Germania venisse completamente distrutta.. È l'occasione che aspettava. Nella sua borsa porta una bomba a tempo, nascosta tra i documenti. L'appuntamento è fissato nella sala conferenze, una baracca di legno dove la deflagrazione avrebbe effetto devastante. Con la mano sinistra mutilata, Stauffenberg riesce ad attivare il detonatore con l'aiuto del suo assistente Werner von Haeften, ma ha il tempo di innescare solo una delle due cariche esplosive previste.. Pochi minuti dopo, alle 12:42, l'esplosione squarcia l'aria. Quattro persone muoiono sul colpo, diversi ufficiali restano gravemente feriti. Convinto di aver eliminato Hitler, Stauffenberg fugge dalla Tana del Lupo e vola a Berlino per attivare la seconda fase del colpo di stato.

Ma Hitler è sopravvissuto. Un ufficiale aveva spostato la borsa dall'altra parte della massiccia gamba del tavolo in legno, che ha schermato il Führer dall'esplosione. Ferito e infuriato, ma vivo. La notizia della sua sopravvivenza viene rapidamente diffusa via radio, e la macchina repressiva nazista si mette in moto con ferocia. A Berlino, i congiurati tentano comunque di procedere, ma l'esitazione di alcuni comandanti chiave e la confusione sulle reali condizioni di Hitler fanno naufragare il colpo di stato nel giro di poche ore. Bryan Singer ha portato questa storia sul grande schermo nel 2008 con Operazione Valchiria, un thriller storico che vede Tom Cruise nei panni di Stauffenberg. Il film è stato girato in location autentiche, incluso il vero Bendlerblock, oggi sede del Memoriale della Resistenza Tedesca. La scelta di Cruise, una star hollywoodiana, ha suscitato dibattiti, ma la sua interpretazione riesce a restituire la determinazione glaciale e l'idealismo tragico del colonnello tedesco.





La storia di Stauffenberg e dei suoi compagni continua a interrogarci.La loro sconfitta non ha fermato la guerra, ma ha lasciato una testimonianza: non tutti i tedeschi furono complici. Alcuni scelsero di opporsi, pagando con la vita.