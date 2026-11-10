Stephen King su Prime Video: ragazzini dai poteri speciali nella serie tv da un romanzo del Re

Pubblicazione: 10 novembre alle 16:00

Quando Stephen King mette mano a una storia, gli italiani drizzano le antenne. E quando quella storia diventa una serie televisiva che mescola horror, thriller psicologico e poteri soprannaturali, la domanda che tutti si pongono è sempre la stessa: chi darà volto a quei personaggi che nella mente dell'autore del Maine sono già così vividi e terrificanti? L'istituto, la nuova produzione targata MGM Plus disponibile su Sky Atlantic e approdata anche su Prime Video, ha risposto mettendo insieme un cast che bilancia volti noti al pubblico internazionale e giovani talenti pronti a farsi le ossa nel mondo delle serie televisive.





Tratto dall'omonimo romanzo pubblicato da King nel 2019, L'istituto racconta la storia di. Tre figure misteriose si introducono nella sua casa, uccidono i genitori e lo trascinano in una struttura isolata dove scoprirà di non essere solo. Insieme a lui,, manipolati e usati come armi da un'organizzazione spietata guidata dalla carismatica e terrificante signora Sigsby. A interpretare il protagonista Luke Ellis c'è

Freeman porta sullo schermo la vulnerabilità e al contempo la resilienza di un ragazzino che si ritrova catapultato in un incubo senza preavviso. Il suo Luke è un personaggio che deve crescere in fretta, imparando a navigare non solo i propri poteri emergenti ma anche le dinamiche complesse e pericolose dell'Istituto. Accanto a lui, il cast vanta la presenza di Ben Barnes, attore che negli ultimi anni ha conquistato una fetta importante di pubblico grazie al ruolo del Generale Aleksander Kirigan in Shadow and Bone, la serie fantasy Netflix che ha fatto breccia nel cuore degli appassionati del genere. Barnes interpreta Tim Jamieson, un personaggio che sembra inizialmente distante dalla vicenda principale: un uomo tormentato dal passato che cerca di ricominciare da zero facendo il guardiano notturno.

Ma in un universo kingiano, nessun destino è casuale e le vite si intrecciano seguendo disegni oscuri e inevitabili. La prima stagione, composta da otto episodi dalla durata media di 55 minuti, è debuttata negli Stati Uniti a luglio 2025. Il genere è un mix sapiente di drammatico, horror e thriller, territori nei quali Stephen King si muove da maestro indiscusso. La scelta di suddividere i ragazzi in due gruppi in base ai loro poteri – telepatici da una parte, telecinetici dall'altra – permette alla narrazione di esplorare dinamiche di potere, gerarchie interne e sperimentazioni che ricordano i peggiori incubi dei programmi governativi segreti.





: il tema dei bambini con poteri speciali richiama inevitabilmente L'incendiaria, mentre l'organizzazione segreta che opera al di fuori della legge ricorda certe dinamiche già viste in L'ombra dello scoprione o 11/22/63., dalla manipolazione psicologica e dalla perdita dell'innocenza.L'istituto si inserisce in un momento particolarmente florido per gli adattamenti delle opere di King. Dopo il successo di Castle Rock, Lisey's Story e le varie incarnazioni di IT,. E questa serie, grazie a un cast ben assortito e a una produzione curata, ha tutte le carte in regola per conquistare non solo i fan di lunga data, ma ancheattraverso lo schermo televisivo.