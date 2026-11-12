Gli Anelli del Potere 3, dove è stata girata la serie? La Terra di Mezzo non è quella dei film di Peter Jackson

Pubblicazione: 12 novembre alle 08:15

La Terra di Mezzo è tornata a conquistare gli spettatori di Prime Video con la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, disponibile dall'11 novembre 2026. Tra nuove battaglie, antichi regni e luoghi leggendari, la serie continua a espandere l'universo immaginato da J.R.R. Tolkien, riportando sullo schermo ambientazioni che sembrano appartenere a un mondo completamente diverso dal nostro. Eppure, dietro alcuni dei paesaggi più spettacolari si nascondono luoghi realmente esistenti, molti dei quali possono essere visitati anche dai fan. La sorpresa più grande? Questa volta la produzione non ha avuto bisogno di tornare in Nuova Zelanda per ricreare la Terra di Mezzo.

Le riprese della terza stagione si sono svolte principalmente nel, con una combinazione di paesaggi naturali, monumenti storici e scenografie realizzate appositamente per la serie. Secondo quanto raccontato dalla produzione al Los Angeles Times,, soprattutto tenute private e aree boschive. Il centro principale delle lavorazioni è stato però rappresentato dagli, nel Surrey, dove Amazon ha realizzato numerosi ambienti destinati a ospitare alcune delle sequenze più importanti.

La scelta segna un ulteriore cambiamento rispetto alle origini della serie. La prima stagione era stata girata prevalentemente in Nuova Zelanda, seguendo la tradizione cinematografica inaugurata da Peter Jackson con le trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. A partire dalla seconda stagione, invece, la produzione si è trasferita nel Regno Unito, utilizzando inizialmente i Bray Film Studios, nel Berkshire. Per il terzo capitolo è arrivato un nuovo spostamento agli Shepperton Studios, una struttura cinematografica che ha ospitato nel corso degli anni numerose produzioni internazionali.

Il Signore degli anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Prime Video

La troupe ha occupato nove teatri di posa e un'ampia area esterna, costruendo ambienti monumentali che permettessero agli attori di interagire con scenografie autentiche anziché affidarsi esclusivamente agli effetti digitali. Tra queste figura anche una grande ambientazione dedicata a Númenor, il leggendario regno degli Uomini destinato a occupare un ruolo sempre più importante nella storia. Ma uno degli aspetti più affascinanti della nuova stagione riguarda Gran Burrone, conosciuto anche come Rivendell o Imladris, il rifugio degli Elfi che i fan della saga ricordano soprattutto per la sua apparizione nei film di Peter Jackson.

Per ricrearlo,hanno costruito un ambiente fisico all'interno degli, utilizzando alberi e piante veri. Il risultato è stato un set talmente elaborato da sviluppare un proprio microclima, con vegetazione viva e persino piccoli insetti. Ma la parte più sorprendente riguarda il paesaggio che circonda la valle elfica, visto che la produzione, in, uno dei luoghi naturali che avevano colpito profondamente Tolkien durante un viaggio compiuto nel 1911. Ilha sorvolato l'area in elicottero, acquisendo scansioni dettagliate del territorio per ricrearne digitalmente le caratteristiche.

Le montagne e le cascate svizzere sono state quindi integrate con la scenografia costruita in Inghilterra, dando vita a un ambiente che unisce elementi reali e tecnologia. Questo significa che le immagini di Gran Burrone non sono state girate direttamente nella valle svizzera, anche se il paesaggio ha fornito un riferimento fondamentale per la sua ricostruzione. Un altro luogo utilizzato per la terza stagione è Windsor Great Park, il vasto parco inglese situato tra Berkshire e Surrey, conosciuto per i suoi boschi, i grandi viali alberati e le distese verdi.

Il Signore degli anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Prime Video

Le sue ambientazioni naturali hanno contribuito a trasformare alcune aree dell'Inghilterra nei territori della Terra di Mezzo, permettendo alla produzione di sfruttare direttamente la vegetazione e la luce naturale. Diversamente da molte tenute private utilizzate per le riprese, Windsor Great Park è anche visitabile dal pubblico, sebbene alcune zone siano soggette a restrizioni. Per le sequenze di battaglia, invece, la produzione ha scelto Tilsey Farm, una tenuta privata nel Surrey, trasformando i suoi boschi in un campo di combattimento tra Elfi, Orchi e uomini selvaggi.

Le riprese sono durate circa due settimane e hanno coinvolto numerosi stuntman,. Per rendere gli scontri più credibili, gli autori hanno privilegiato effetti pratici, coreografie fisiche e ambienti reali., considerando che le grandi battaglie fantasy vengono spesso realizzate attraverso una combinazione di riprese in studio e immagini generate al computer. Laha richiesto inoltre un'organizzazione produttiva imponente, con fino a quattro unità di ripresa impegnate contemporaneamente in differenti ambientazioni.

Spostandosi nel Dorset, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, troviamo un altro scenario suggestivo: Portland Bill, il promontorio conosciuto per il suo faro e le scogliere affacciate sul mare. Le riprese si sono concentrate nei pressi di Pulpit Rock, una particolare formazione rocciosa che domina il paesaggio costiero. Qui sono state realizzate alcune sequenze legate a Elrond, Gil-galad e Pharazôn, sfruttando il contrasto tra il mare e le rocce per conferire alle immagini un'atmosfera solenne. Il luogo rappresenta una delle ambientazioni più riconoscibili per chi desidera scoprire dal vivo alcuni degli scenari della serie, grazie ai suoi panorami e ai sentieri lungo la costa.

Il Signore degli anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Prime Video

La produzione ha raggiunto anche il Galles, scegliendo Neath Abbey, le rovine di un'antica abbazia medievale situata nel sud del Paese. Il complesso risale al XII secolo e conserva ancora oggi imponenti strutture in pietra, archi e resti degli edifici monastici. Secondo il Los Angeles Times, si tratta dell'unico edificio storico preesistente utilizzato dalla produzione per questa stagione. Le rovine hanno permesso di evocare un mondo antico, caratterizzato da architetture che sembrano raccontare il passaggio di secoli e civiltà ormai scomparse.

Sempre nel, le cave di Trefil,, sono state utilizzate per ulteriori riprese. Il loro paesaggio roccioso, segnato dall'attività estrattiva del passato, offre un ambiente molto diverso dai boschi inglesi e dalle coste del Dorset. Non è la prima volta che questa zona viene scelta da una produzione televisiva: i paesaggi della regione sono già comparsi in altre serie fantasy e di fantascienza.è che, nonostante l'utilizzo di numerose location reali,continua a fare ampio ricorso agli effetti visivi per ampliare gli scenari e trasformare luoghi riconoscibili in regni immaginari.

Lo scenografo Kristian Milsted ha spiegato che uno degli obiettivi principali era evitare un'eccessiva dipendenza dagli ambienti completamente digitali, offrendo agli interpreti spazi fisici nei quali muoversi e recitare. Una scelta che emerge soprattutto nella realizzazione di Gran Burrone, dove gli elementi naturali sono stati combinati con una ricostruzione virtuale della valle svizzera. Il risultato è una Terra di Mezzo che nasce dall'incontro tra luoghi autentici, scenografie monumentali e tecnologia, mantenendo un collegamento concreto con i paesaggi che avevano contribuito a ispirare l'immaginario di Tolkien.

Per i fan, quindi, la terza stagione offre anche l'occasione di scoprire una geografia sorprendente: dalle rovine medievali del Galles ai boschi inglesi, fino alle montagne della Svizzera, il mondo fantastico della serie si nasconde molto più vicino di quanto si possa immaginare. E mentre Sauron continua a rappresentare una minaccia sempre più grande per i popoli della Terra di Mezzo, una curiosità rimane particolarmente affascinante: alcuni degli scenari che sembrano impossibili da trovare nel mondo reale esistono davvero, anche se sullo schermo sono stati trasformati fino a diventare quasi irriconoscibili.