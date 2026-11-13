Gli Anelli del Potere 3, cosa significa il finale dell'episodio 4? Una rivelazione sconvolge la Terra di Mezzo

Pubblicazione: 13 novembre alle 08:00

La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è arrivata su Prime Video con quattro episodi pubblicati contemporaneamente l'11 novembre 2026, ma è soprattutto il finale del quarto capitolo, intitolato Gundabad, ad aver lasciato gli spettatori con numerosi interrogativi. Tra rivelazioni sul passato di Theo, alleanze inaspettate e il ritorno di un personaggio fondamentale dell'universo di Tolkien, la serie ha raggiunto un punto di svolta che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri della Terra di Mezzo. E c'è un particolare che rende quanto accaduto ancora più tragico: uno dei protagonisti ha compiuto una scelta dalle conseguenze devastanti. Attenzione: l'articolo contiene importanti spoiler sul quarto episodio della terza stagione de Gli Anelli del Potere.

Il momento più sconvolgente arriva a Gundabad, dove, un'elfa che potrebbe custodire informazioni fondamentali sulla creazione degli Anelli del Potere. I due sono accompagnati da Marnûkh,, ma il viaggio conduce a una scoperta completamente diversa da quella sperata.è già morta e, all'interno della fortezza, i protagonisti ritrovano invece, il marito di Galadriel scomparso da tempo. La riunione tra i due viene però interrotta dall'arrivo di Sauron e dei suoi nuovi servitori, trasformando quello che sembrava un momento di speranza in una situazione disperata.

È proprio durante lo scontro che uno dei misteriosi guerrieri al servizio dell'Oscuro Signore rivela la propria identità: dietro la maschera si nasconde Theo, interpretato da Tyroe Muhafidin. La trasformazione del ragazzo era stata anticipata nei precedenti episodi, ma il quarto capitolo chiarisce quanto Sauron sia riuscito a sfruttare le sue debolezze per trascinarlo dalla propria parte. Dopo la morte di Bronwyn e gli anni trascorsi sotto il dominio númenóreano, Theo ha sviluppato una profonda rabbia nei confronti del mondo che lo circonda. Un sentimento che Sauron ha alimentato facendo leva su un interrogativo che lo accompagna fin dall'infanzia: chi era davvero suo padre?

Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

Il Signore Oscuro utilizza la negromanzia per offrirgli alcune risposte, sostenendo che il padre sarebbe stato ucciso proprio da Bronwyn. Una rivelazione sconvolgente, che però non viene confermata come verità assoluta. Sauron potrebbe aver manipolato gli eventi per conquistare definitivamente la fiducia del giovane. C'è però un'altra scoperta che sembra sorprendere persino l'Oscuro Signore: Theo discenderebbe da una stirpe nobile dotata di particolari capacità magiche. Questa origine potrebbe spiegare perché Sauron consideri il ragazzo un candidato particolarmente interessante per ricevere uno dei Nove Anelli destinati agli Uomini.

Ma potrebbe anche anticipare un collegamento con uno dei personaggi più temuti dell'intera mitologia di Tolkien.è infatti diventato, termine utilizzato dalla serie per indicare i servitori degli Anelli che non hanno ancora completato la trasformazione nei Nazgûl. A, questi guerrieri conservano ancora il proprio volto e parte della loro volontà. Non sono quindi creature completamente sottomesse a Sauron, anche se il potere degli Anelli sta progressivamente compromettendo la loro libertà. È proprio questa condizione a rendere particolarmente doloroso l'incontro tra Theo e Arondir.

L'Elfo, che per anni ha rappresentato una figura paterna per il giovane, cerca di convincerlo a togliersi l'Anello e ad abbandonare Sauron. Per un istante sembra che il ragazzo possa davvero ascoltarlo, ma l'arrivo dell'Oscuro Signore cambia ogni cosa. Sauron ordina a Theo di uccidere Arondir e il giovane obbedisce, trafiggendo mortalmente l'Elfo. Una scena che segna la conclusione del rapporto tra i due personaggi e solleva una domanda fondamentale: Theo ha agito perché costretto dal potere dell'Anello oppure perché una parte di lui desiderava davvero vendicarsi?

Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

A offrire un'interpretazione è stato lo stesso Tyroe Muhafidin, che in un'intervista a TV Insider ha spiegato di ritenere Theo ancora capace di prendere decisioni autonome, nonostante l'influenza di Sauron. Secondo l'attore, il ragazzo prova una rabbia profonda per quanto accaduto negli ultimi anni e attribuisce ad Arondir parte delle responsabilità della propria sofferenza. Il potere dell'Anello condiziona le sue scelte, ma non le determina necessariamente in maniera assoluta. Di parere leggermente diverso Ismael Cruz Córdova, interprete di Arondir, secondo il quale la comparsa di Sauron riduce drasticamente la libertà del giovane. La scena lascia quindi volutamente spazio a interpretazioni differenti.

Ilpotrebbe avere conseguenze ancora più importanti nei prossimi episodi. Il ragazzo potrebbe infatti diventare il, il più potente deiche ritroveremo durante gli eventi de. Si tratta tuttavia di una teoria e non di una rivelazione ufficiale. Tolkien non ha mai identificato chiaramente l'origine del, lasciando agli autori della serie la possibilità di costruire una storia che possa collegarsi alla figura conosciuta nei libri. La scoperta delle origini die la sua progressiva corruzione potrebbero rappresentare alcuni degli indizi più importanti, ma per conoscere la verità sarà necessario attendere i prossimi episodi.

Il quarto capitolo chiarisce anche un altro mistero: Marnûkh aveva davvero deciso di tradire Sauron. L'Orco non stava preparando un inganno ai danni di Galadriel e Arondir, ma cercava concretamente di ostacolare il Signore Oscuro. La sua scelta nasce soprattutto dalla crescente brutalità di Sauron nei confronti degli stessi Orchi, trattati come strumenti sacrificabili per raggiungere i propri obiettivi. Il personaggio perde la vita durante gli eventi di Gundabad, confermando definitivamente la sincerità delle sue intenzioni. Il sacrificio, però, non permette ai protagonisti di raggiungere l'obiettivo iniziale: Maitalle è già morta e le informazioni cercate non possono più essere recuperate.

Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

A sopravvivere sono invece Galadriel e Celeborn, che riescono a fuggire grazie all'intervento di una Grande Aquila. Il ritorno del marito dell'Elfa rappresenta una delle rivelazioni più importanti dell'episodio e apre nuovi scenari per il prosieguo della stagione. Nel frattempo, anche a Khazad-dûm la situazione precipita. Thráin affronta il fratello Durin IV e riesce a sconfiggerlo, conquistando il controllo del regno nanico. Dietro questa rivalità si nasconde però una questione ancora più pericolosa: Thráin ha stretto un accordo segreto con Sauron, che spera di utilizzare il nuovo sovrano per riportare alla luce i Sette Anelli destinati ai Nani.

Durin aveva infatti deciso di nasconderli per evitare che il loro potere continuasse a corrompere il suo popolo. Consul trono, però,potrebbe finalmente trovare un alleato disposto a rimetterli in circolazione. Un'altra vicenda importante riguarda Númenor, dove, offrendo ai Fedeli un vantaggio nella lotta contro Ar-Pharazôn. Contemporaneamente, Elrond, Gil-galad e Círdan comprendono che la guerra contronon potrà essere vinta senza l'aiuto degli Uomini, rendendo sempre più importante una possibile alleanza con Númenor. Il finale di Gundabad lascia quindi la. Arondir è morto, Theo è sempre più vicino alla trasformazione definitiva, Celeborn è tornato e Sauron continua a estendere la propria influenza.

Dopo aver rivelato la reale identità dello Stregone Oscuro, il quarto episodio della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere lascia aperta la questione più importante: quale sarà il destino del ragazzo che un tempo cercava soltanto di proteggere sua madre e che adesso potrebbe diventare uno dei servitori più temuti dell'Oscuro Signore? La risposta potrebbe nascondere un collegamento decisivo con gli eventi raccontati da Tolkien, trasformando Theo in una figura destinata ad avere un ruolo fondamentale nella storia della Terra di Mezzo.