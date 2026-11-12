Il pubblico cambia idea su Gli Anelli del Potere: la terza stagione è un successo, dal 38% all'81%

Pubblicazione: 12 novembre alle 14:19

La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha debuttato su Prime Video con un dato che ha sorpreso tanto i fan quanto i detrattori: un punteggio dell'81% su Rotten Tomatoes da parte del pubblico. Un risultato che segna una svolta radicale per una serie che, fino a questo momento, aveva diviso come poche altre la comunità degli appassionati di Tolkien.





Per comprendere la portata di questo risultato, basta guardare ai, uscita nel 2022, aveva ottenuto, nonostante un più benevolo 84% dalla critica.aveva mostrato timidi segnali di miglioramento,score con un 85% dai critici. Ora, con la terza stagione, assistiamo a un ribaltamento quasi completo: il pubblico premia la serie con l'81%, mentre la critica scende leggermente al 78%.

È la prima volta che Gli Anelli del Potere ottiene il badge Fresh dal Popcornmeter di Rotten Tomatoes, il sistema che misura il gradimento degli spettatori. Un traguardo che sembrava irraggiungibile dopo le polemiche che avevano accompagnato il lancio della serie, accusata da molti puristi di tradire lo spirito delle opere di J.R.R. Tolkien. Va precisato che, al momento della rilevazione, il punteggio si basava su meno di cinquanta recensioni, quindi è probabile che fluttui nelle prossime settimane. Tuttavia, l'andamento iniziale è inequivocabile: qualcosa è cambiato, e in meglio.

Le recensioni degli spettatori su Rotten Tomatoes celebrano soprattutto i primi quattro episodi della stagione, rilasciati in un'unica soluzione. Molti definiscono questa terza stagione come la migliore finora, lodando elementi che nelle precedenti iterazioni erano stati criticati: il ritmo narrativo, la fotografia, gli effetti speciali e i costumi. Ma soprattutto, emerge con forza l'apprezzamento per l'interpretazione di Charlie Vickers nei panni di Sauron.