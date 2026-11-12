Il pubblico cambia idea su Gli Anelli del Potere: la terza stagione è un successo, dal 38% all'81%
Gli Anelli del Potere stagione 3 vola all'81% su Rotten Tomatoes dal 38% iniziale. Analisi del successo, numeri e reazioni del pubblico alla nuova stagione.
La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha debuttato su Prime Video con un dato che ha sorpreso tanto i fan quanto i detrattori: un punteggio dell'81% su Rotten Tomatoes da parte del pubblico. Un risultato che segna una svolta radicale per una serie che, fino a questo momento, aveva diviso come poche altre la comunità degli appassionati di Tolkien.
È la prima volta che Gli Anelli del Potere ottiene il badge Fresh dal Popcornmeter di Rotten Tomatoes, il sistema che misura il gradimento degli spettatori. Un traguardo che sembrava irraggiungibile dopo le polemiche che avevano accompagnato il lancio della serie, accusata da molti puristi di tradire lo spirito delle opere di J.R.R. Tolkien. Va precisato che, al momento della rilevazione, il punteggio si basava su meno di cinquanta recensioni, quindi è probabile che fluttui nelle prossime settimane. Tuttavia, l'andamento iniziale è inequivocabile: qualcosa è cambiato, e in meglio.
Le recensioni degli spettatori su Rotten Tomatoes celebrano soprattutto i primi quattro episodi della stagione, rilasciati in un'unica soluzione. Molti definiscono questa terza stagione come la migliore finora, lodando elementi che nelle precedenti iterazioni erano stati criticati: il ritmo narrativo, la fotografia, gli effetti speciali e i costumi. Ma soprattutto, emerge con forza l'apprezzamento per l'interpretazione di Charlie Vickers nei panni di Sauron.
Certo, non mancano le voci critiche. Alcuni spettatori continuano a contestare le libertà prese rispetto al canone tolkieniano, lamentando modifiche alla lore che considerano inaccettabili. Altri puntano il dito contro alcune performance attoriali ritenute sottotono, o contro scene di combattimento giudicate troppo prolisse. C'è chi ritiene che, pur migliorata, la serie non raggiunga ancora i livelli narrativi delle altre grandi saghe fantasy.
Questo miglioramento drastico nel gradimento del pubblico potrebbe avere conseguenze importanti per il futuro della serie. Amazon Studios ha pianificato cinque stagioni totali, ma le ultime due non sono ancora state ufficialmente rinnovate. Se i dati di visualizzazione continueranno a essere solidi e il feedback positivo si consoliderà, è molto probabile che Prime Video dia il via libera alla quarta stagione. La domanda ora è se questo slancio possa essere mantenuto. Gli episodi successivi, che vengono rilasciati settimanalmente, dovranno confermare l'impressione positiva dei primi quattro. Il pubblico, notoriamente volubile, potrebbe cambiare idea se la qualità non rimanesse costante.