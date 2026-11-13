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La storia vera di una bambina scomparsa: su Prime Video, il nuovo film italiano fatto con AI

La leggenda di Azzurrina, bambina scomparsa nel 1375 al castello di Montebello, diventa cinema con il film Azzurrina - Oltre il tempo.

di Alba Rossi
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Ci sono storie che attraversano i secoli senza perdere il loro fascino. Anzi, più il tempo passa, più si caricano di mistero, sussurri, interpretazioni. La leggenda di Azzurrina è una di queste: nata tra le mura del castello di Montebello nel XIV secolo, continua ancora oggi a interrogare, affascinare, inquietare. E ora diventa cinema con "Azzurrina - Oltre il tempo", un film realizzato con AI diretto da Domenico Antonacci che unisce passato e presente in un racconto che sfida la linearità del tempo. Il castello di Montebello, arroccato tra le colline romagnole al confine tra Emilia-Romagna e Marche, è da secoli teatro di una delle leggende più persistenti d'Italia. Nel 1375, tra quelle mura viveva Guendalina, figlia di Ugolinuccio o Uguccione di Montebello, feudatario della zona. La bambina aveva una particolarità: i capelli chiarissimi, quasi bianchi, considerati segno di malaugurio nell'Italia medievale.

Per nascondere quella diversità, la madre tentò di tingerli con pigmenti vegetali, ma il risultato fu un riflesso azzurrino che le valse il soprannome destinato a renderla immortale. Il 21 giugno del 1375, durante un temporale, Azzurrina stava giocando con una palla di pezza. Due guardie vigilavano su di lei, come sempre: la bambina era costantemente protetta proprio per quelle superstizioni legate al suo aspetto. Ma in un attimo, mentre la palla rotolava verso una scala che conduceva alla ghiacciaia sotterranea del castello, Guendalina scomparve. Le guardie udirono solo un grido. Del suo corpo non fu mai trovata traccia. Da quel giorno, la leggenda vuole che ogni cinque anni, nel solstizio d'estate, si possa udire l'eco di quel grido tra le mura del castello. Generazioni di custodi, visitatori, appassionati di paranormale hanno raccontato di suoni inspiegabili, voci di bambina, presenze.

Azzurrina è diventata un pezzo del folklore italiano, una storia che mescola tragedia familiare, superstizione medievale e fascinazione per l'ignoto. "Azzurrina - Oltre il tempo" prende questa leggenda e la trasforma in una narrazione che attraversa le epoche. Il film, della durata di 91 minuti e catalogato come fantascienza, racconta due storie parallele. Da un lato, il Medioevo: Guendalina vive la sua infanzia segnata dal mistero e da inquietanti presenze legate al castello, mentre sviluppa un'amicizia segreta con Martino, un bambino che raggiunge di nascosto la fortezza per incontrarla. Dall'altro, il 2026: nuovi protagonisti si trovano coinvolti in ciò che è rimasto sepolto nel passato, mentre antichi segreti riemergono lentamente.

La scelta di Domenico Antonacci, regista e sceneggiatore del progetto, è quella di non limitarsi a ricostruire la leggenda storica, ma di espanderla, di interrogarsi su cosa significhi un legame capace di superare il tempo. Non si tratta solo di paranormale o horror: il film esplora l'amicizia, il destino, la memoria collettiva. Come può una bambina scomparsa 650 anni fa continuare a influenzare il presente? Cosa rimane di noi quando diventiamo leggenda? Il castello di Montebello, naturalmente, è più di uno sfondo: è un personaggio. Le sue mura, le scale, la ghiacciaia dove Azzurrina sarebbe scomparsa diventano spazi carichi di significato, luoghi dove il passato non è mai davvero passato. Chi ha visitato il castello sa che l'atmosfera è particolare: corridoi stretti, stanze buie, un silenzio che sembra nascondere qualcosa.

Il cinema può amplificare questa sensazione, trasformare l'architettura in emozione. "Azzurrina - Oltre il tempo" è approdato su Prime Video. Domenico Antonacci ha scelto di classificare il film come fantascienza, una decisione interessante che suggerisce un approccio non convenzionale al materiale. Forse il viaggio nel tempo, forse una dimensione parallela, forse una riflessione sul modo in cui il passato persiste nel presente attraverso la memoria e la narrazione. La fantascienza, del resto, non è solo astronavi e futuri distopici: è anche speculazione su cosa significhi essere umani, su come il tempo funzioni, su quali legami possano davvero essere eterni.

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