La storia vera di una bambina scomparsa: su Prime Video, il nuovo film italiano fatto con AI
La leggenda di Azzurrina, bambina scomparsa nel 1375 al castello di Montebello, diventa cinema con il film Azzurrina - Oltre il tempo.
Ci sono storie che attraversano i secoli senza perdere il loro fascino. Anzi, più il tempo passa, più si caricano di mistero, sussurri, interpretazioni. La leggenda di Azzurrina è una di queste: nata tra le mura del castello di Montebello nel XIV secolo, continua ancora oggi a interrogare, affascinare, inquietare. E ora diventa cinema con "Azzurrina - Oltre il tempo", un film realizzato con AI diretto da Domenico Antonacci che unisce passato e presente in un racconto che sfida la linearità del tempo. Il castello di Montebello, arroccato tra le colline romagnole al confine tra Emilia-Romagna e Marche, è da secoli teatro di una delle leggende più persistenti d'Italia. Nel 1375, tra quelle mura viveva Guendalina, figlia di Ugolinuccio o Uguccione di Montebello, feudatario della zona. La bambina aveva una particolarità: i capelli chiarissimi, quasi bianchi, considerati segno di malaugurio nell'Italia medievale.
Azzurrina è diventata un pezzo del folklore italiano, una storia che mescola tragedia familiare, superstizione medievale e fascinazione per l'ignoto. "Azzurrina - Oltre il tempo" prende questa leggenda e la trasforma in una narrazione che attraversa le epoche. Il film, della durata di 91 minuti e catalogato come fantascienza, racconta due storie parallele. Da un lato, il Medioevo: Guendalina vive la sua infanzia segnata dal mistero e da inquietanti presenze legate al castello, mentre sviluppa un'amicizia segreta con Martino, un bambino che raggiunge di nascosto la fortezza per incontrarla. Dall'altro, il 2026: nuovi protagonisti si trovano coinvolti in ciò che è rimasto sepolto nel passato, mentre antichi segreti riemergono lentamente.
La scelta di Domenico Antonacci, regista e sceneggiatore del progetto, è quella di non limitarsi a ricostruire la leggenda storica, ma di espanderla, di interrogarsi su cosa significhi un legame capace di superare il tempo. Non si tratta solo di paranormale o horror: il film esplora l'amicizia, il destino, la memoria collettiva. Come può una bambina scomparsa 650 anni fa continuare a influenzare il presente? Cosa rimane di noi quando diventiamo leggenda? Il castello di Montebello, naturalmente, è più di uno sfondo: è un personaggio. Le sue mura, le scale, la ghiacciaia dove Azzurrina sarebbe scomparsa diventano spazi carichi di significato, luoghi dove il passato non è mai davvero passato. Chi ha visitato il castello sa che l'atmosfera è particolare: corridoi stretti, stanze buie, un silenzio che sembra nascondere qualcosa.