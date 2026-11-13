Alessia Marcuzzi dal GF Vip a Prime Video, nel fenomeno internazionale: a caccia di colpevoli di omicidio

Pubblicazione: 13 novembre alle 20:00

Il gioco delle maschere torna su Prime Video. Dal 6 novembre, The Traitors Italia 2 ha riportato sugli schermi italiani il meccanismo perverso di alleanze, tradimenti e sospetti che ha reso il format olandese De Verraders un fenomeno internazionale, premiato ai BAFTA e agli Emmy. Sei episodi distribuiti in tre blocchi: i primi tre disponibili subito, due oggi, 13 novembre, e il finale il 20. A guidare ancora una volta i quattordici concorrenti è Alessia Marcuzzi, che dal 2006 al 2015 ha condotto il Grande Fratello e che ora accompagna questo drappello eterogeneo tra prove, votazioni e il peso crescente del dubbio. La novità più intrigante emerge dal trailer ufficiale: il traditore segreto. Una figura la cui identità resterebbe nascosta a lungo anche agli altri giocatori, con il compito specifico di incrinare alleanze e alimentare sospetti.

Il meccanismo di base resta quello che ha decretato il successo della prima stagione, vinta dal ballerino Giuseppe Giofrè: i leali, ignari di chi si nasconda dietro la maschera, devono smascherare i traditori per dividersi il montepremi in parti uguali. Ma basta un solo traditore arrivato fino in fondo per portarsi a casa l'intera somma.. Il cast di The Traitors Italia 2 è un mosaico che attraversa generazioni, linguaggi e mondi professionali apparentemente inconciliabili.. Ci sono campioni sportivi abituati a misurare tutto in centesimi di secondo e comici che hanno fatto dell'osservazione delle persone un mestiere. Quattordici personalità che dovranno imparare a leggersi, a fingersi, a tradirsi., romana classe 1965, scoperta da Pippo Baudo e diventata simbolo di un'epoca grazie al debutto come showgirl in Fantastico nel 1985. La notte vola, la sigla che ha legato il suo nome a un'intera generazione, è stata certificata disco di platino nel 2024, quasi quarant'anni dopo. Dal 2020 è insegnante ad Amici di Maria De Filippi, dove ha mostrato un volto diverso, più riflessivo, lontano dai riflettori del varietà. Ora si misura con un format che non prevede coreografie, ma strategie.. Laureata in scienze della comunicazione alla LUMSA, ha firmato per Rizzoli libri come Giovanni Falcone, un eroe solo, scritto insieme a Maria Falcone. Dal 2024 conduce 4 di sera su Rete 4 con Roberto Poletti. Osservazione e capacità comunicativa saranno le sue armi in un contesto costruito proprio sulla fiducia e sul sospetto.

Giorgia Palmas, cagliaritana del 1982, è stata seconda a Miss Mondo nel 2000, velina di Striscia la notizia dal 2002 e vincitrice de L'Isola dei Famosi nel 2011 con il 76 per cento dei voti. Un percorso televisivo consolidato, ma The Traitors richiede qualcosa di diverso dalla gestione del palco o della telecamera: qui bisogna interpretare gli altri, capire chi mente. Giulia Salemi, piacentina del 1993, è arrivata terza a Miss Italia 2014 e a Pechino Express nel 2015 in coppia con la madre Fariba. Ha poi partecipato al Grande Fratello VIP, ha pubblicato per Mondadori Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato e conduce il podcast Non lo faccio x moda. La sua esperienza nei reality potrebbe rivelarsi un vantaggio, o una gabbia: chi conosce i meccanismi televisivi sa anche quanto sia difficile distinguere il gioco dalla realtà.





come protagonista di Casa a prima vista su Real Time. Abituato a vendere sogni immobiliari, dovrà ora vendere sé stesso come affidabile. La rete porta in gioco quattro profili molto diversi.. Nel 2021 è stato il primo youtuber a partecipare a L'Isola dei Famosi, vincendo centomila euro. Camihawke, ovvero Camilla Boniardi, nata a Monza nel 1990, si è laureata in giurisprudenza e ha fatto pratica in uno studio legale milanese prima di scegliere la comunicazione.

Daniele Gattano, nato a Verbania, comico e attore diplomato nel 2010 alla scuola di teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna, ha lavorato a Colorado e su Comedy Central. Ha vinto il Grand Prix del Teatro nel 2015 con un monologo autobiografico. La stand-up comedy si basa sull'osservazione delle persone: nel gioco, anche l'umorismo può diventare strategia. Chiude la rassegna digitale Jolanda Renga, bresciana del 2004, figlia dell'attrice Ambra Angiolini e del cantante Francesco Renga. A settembre 2023 ha esordito come scrittrice con Qualcosa nel modo in cui sbadiglia. Rappresenta la generazione Z, cresciuta con i social ma lontana dai meccanismi televisivi classici.

Il gruppo più eterogeneo mette insieme palcoscenici lontanissimi. Biondo, nome d'arte di Simone Baldasseroni, romano del 1998, è emerso con Amici nel 2017-2018 e ha pubblicato per Sony Music l'album Dejavu, certificato disco d'oro. Nel 2024 ha interpretato Rigel in Fabbricante di lacrime. Cantante e artista urban, porta nel cast il mondo della musica e dell'intrattenimento giovanile. Mario Ermito, nato a Brindisi nel 1991 e trasferitosi a Milano a 19 anni per fare il modello, è entrato nella casa del Grande Fratello nel 2011, edizione allora condotta proprio da Alessia Marcuzzi, per poi recitare in fiction come L'onore e il rispetto e Don Matteo. Ha partecipato al Grande Fratello VIP nel 2020. Attore e modello, conosce già la conduttrice: un dettaglio che potrebbe influenzare le dinamiche.





, film di Michela Andreozzi. La sua presenza nel cast amplia ulteriormente la varietà dei percorsi professionali rappresentati, portando un punto di vista inedito per il panorama televisivo italiano.. A Ballando con le Stelle ha trionfato nel 2022 con Luisella Costamagna e nel 2023 con Wanda Nara. Abituato a leggere il corpo degli altri, dovrà ora interpretarne le intenzioni., e ha collezionato diciassette ori europei, meritandosi il soprannome di Re Magno. Dopo la carriera agonistica ha intrapreso attività televisive e nel mondo dell'intrattenimento. Si misura ora con un gioco di strategia lontano dalle piscine e dalle competizioni sportive tradizionali. C'è un dettaglio che complica ulteriormente le dinamiche: Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono marito e moglie.. Una variabile che introduce un elemento di coppia in un gioco costruito sull'individualità e sul sospetto. Potranno fidarsi l'uno dell'altra o il legame diventerà un'arma a doppio taglio?