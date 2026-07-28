Un addio che cambia tutto: una morte devastante stravolgerà Gli Anelli del Potere 3

Pubblicazione: 28 luglio alle 15:12

La fine della seconda stagione de Gli Anelli del Potere ci ha lasciato con un bel nodo alla gola. La morte tragica di Re Durin III, sacrificatosi nello scontro con il Balrog proprio dopo essersi riconciliato con il figlio, ha chiuso un capitolo doloroso ma ne ha aperto uno ancora più complesso.

La terza stagione della serieripartirà con un salto temporale di ben cinque anni, e le cose per il regno sotto la montagna si preannunciano parecchio turbolente.

Al centro di questa tempesta c'è il nuovo Re Durin, interpretato da un sempre ottimo Owain Arthur. Trovarsi sul trono da un giorno all'altro, senza più la guida del padre e con un popolo smarrito da mandare avanti, non sarà affatto una passeggiata.

Il segreto degli Anelli e la crisi con Disa

Il vero problema per il neo-sovrano, però, ha la forma di sette piccoli manufatti d'oro. Durin ha visto con i propri occhi come l'Anello del Potere abbia lentamente avvelenato la mente di suo padre, trasformando un re saggio in un uomo ossessionato. Per questo prenderà una decisione drastica e pericolosissima: nascondere i Sette Anelli a tutti. Compresa sua moglie Disa (Sophia Nomvete).

Una scena de Gli Anelli del Potere (Prime Video)

È una svolta narrativa importante. Fino ad oggi, Durin e Disa sono stati una delle coppie più solide e affiatate di tutta la serie, capaci di sostenersi a vicenda anche nei momenti più bui. Fare un segreto così ingombrante proprio alla persona di cui si fida di più rischia di spaccare il loro matrimonio dall'interno, mentre fuori dai cancelli i signori degli altri clan nanici inizieranno a bussare alla porta per pretendere la loro parte di potere.

Come se non bastasse la pressione degli Anelli, a Khazad-dûm sta per fare il suo ingresso Thráin, il fratello maggiore di Durin interpretato da Eddie Marsan. L'arrivo del fratello maggiore, l'unico parente stretto rimasto, porterà inevitabilmente a galla vecchi rancori e nuove rivalità su chi debba davvero guidare i Nani in un momento così delicato.

Insomma, il ragazzo impulsivo e passionale che abbiamo conosciuto nelle prime stagioni dovrà crescere in fretta. Tra lutti non del tutto elaborati, complotti politici e la tentazione costante dell'oscurità, il viaggio di Durin si preannuncia come uno dei punti di forza dei nuovi episodi, in arrivo su Prime Video l'11 novembre.