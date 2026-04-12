Project Hail Mary è record al botteghino USA: in sole 3 settimane, surclassa un noto film con Matt Damon

Pubblicazione: 12 aprile alle 13:00

Bastano tre settimane per riscrivere la storia. Project Hail Mary, l'ultima trasposizione cinematografica di un romanzo di Andy Weir, ha appena superato il traguardo domestico di Il sopravvissuto - The Martian, impiegando meno di un mese per raggiungere quello che il suo predecessore aveva ottenuto nell'intera sua corsa al botteghino. Con 229 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti e in Canada, il film con Ryan Gosling ha eclissato i 228 milioni del lungometraggio con Matt Damon, segnando un risultato che in pochi avrebbero pronosticato con tale rapidità.



Il debutto è stato esplosivo. Il weekend d'apertura ha portato nelle casse 80 milioni di dollari nel mercato nordamericano e 141 milioni a livello globale, stabilendo il record assoluto per una produzione Amazon MGM. Un segnale inequivocabile della fame di cinema che il pubblico conserva per le storie di fantascienza ben confezionate, specialmente quando portano la firma di un autore che ha già dimostrato di saper trasformare la scienza in narrazione avvincente.

Ryan Gosling Project Hail Mary fonte: Sony Pictures Italia

Diretto da Phil Lord e Christopher Miller, il duo dietro successi animati e non solo, Project Hail Mary racconta la storia di Ryland Grace, un insegnante che si risveglia da un coma a bordo di una navicella spaziale, scoprendo di essere l'unico sopravvissuto dell'equipaggio e l'ultima speranza per salvare la Terra da un'estinzione imminente. La pressione narrativa è tutta sulle spalle di Gosling, che porta sullo schermo un personaggio complesso, intrappolato tra la solitudine dello spazio e il peso di una missione impossibile.



A livello mondiale, però, la corsa è ancora aperta. Con 433 milioni di dollari complessivi, Project Hail Mary deve ancora colmare un divario significativo rispetto ai 630 milioni raggiunti da Il sopravvissuto - The Martian nel 2015. La differenza non è trascurabile, ma considerando il ritmo degli incassi e la risposta entusiasta della critica, con un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes (superiore al 91% del predecessore), le prospettive restano solide.

Ryan Gosling Project Hail Mary fonte: Sony Pictures Italia

Il budget rappresenta tuttavia una variabile cruciale nell'equazione della redditività. Con un costo stimato di 200 milioni di dollari, Project Hail Mary necessita di raggiungere almeno i 500 milioni globali per raggiungere il pareggio, secondo la regola non scritta dell'industria che impone un ritorno pari a due volte e mezzo l'investimento iniziale. Il sopravvissuto - The Martian, invece, aveva beneficiato di un budget più contenuto di 108 milioni, raggiungendo la soglia di profittabilità molto prima, già intorno ai 270 milioni.



Che Project Hail Mary riesca o meno a eguagliare il risultato globale de Il sopravvissuto - The Martian, il traguardo domestico raggiunto in così poco tempo segna comunque un successo significativo. In un'epoca in cui il cinema in sala combatte contro lo streaming e le abitudini mutate del pubblico, vedere una storia di fantascienza intelligente conquistare il botteghino con questa forza rappresenta un segnale incoraggiante. La scienza, quando raccontata con passione e mestiere, continua a far sognare milioni di spettatori in tutto il mondo.