Highlander: il suggestivo e iconico castello scozzese di Eilean Donan nelle prime immagini dal set

Pubblicazione: 05 maggio alle 15:00

Highlander, il ritorno cinematografico del franchise cult nato negli anni Ottanta, è ufficialmente in produzione in Scozia. A guidare il cast c'è Henry Cavill, l'ex Superman e Geralt di Rivia che questa volta veste i panni di un immortale destinato a combattere per secoli. Al suo fianco Karen Gillan, l'ex compagna del Dottore in Doctor Who e stella dei Guardiani della Galassia, che interpreta Heather MacLeod.



Ed è proprio Gillan a regalare ai fan un primo, prezioso sguardo dietro le quinte. Attraverso il suo profilo Instagram, l'attrice scozzese ha condiviso una serie di immagini dal set che mostrano i paesaggi mozzafiato in cui si sta sviluppando la produzione. Tra nebbie, brughiere e scorci da cartolina, spicca un'inquadratura aerea dello storico castello di Eilean Donan, una delle location più iconiche della Scozia, dove si stanno girando alcune delle sequenze chiave del film.



Per Gillan, tornare a lavorare in patria ha un sapore particolare. In un post della scorsa settimana, l'attrice ha definito l'esperienza un "bellissimo momento che chiude il cerchio", un modo poetico per dire che, dopo anni passati a recitare in warehouse a Leavesden circondati da green screen e cavi, ritrovarsi a girare tra le Highlands ha tutto un altro peso. E chi potrebbe darle torto.

Il reboot di Highlander è diretto da Chad Stahelski, il filmmaker dietro la saga di John Wick, un nome che garantisce coreografie d'azione viscerali e una regia capace di far respirare tanto l'epica quanto il combattimento ravvicinato. Il progetto è in sviluppo da anni, passato attraverso diverse iterazioni e registi, ma sembra finalmente aver trovato la sua forma definitiva. Con Cavill nei panni del protagonista e Stahelski alla regia, le aspettative sono altissime.



Il film non sarà un semplice remake del classico del 1986 con Christopher Lambert, ma un reboot che punta a ricostruire l'universo narrativo da zero, mantenendo però intatti i temi centrali: immortalità, destino, onore e la maledizione di vivere mentre tutti quelli che ami invecchiano e scompaiono. La scelta di girare effettivamente in Scozia, invece di ricreare tutto in studio, è un segnale chiaro: questa produzione vuole autenticità, vuole radici, vuole che ogni pietra e ogni collina raccontino una storia.



Le immagini condivise da Gillan mostrano anche dettagli del suo costume di scena, che strizza l'occhio a un'estetica medievale rivisitata in chiave contemporanea, e una serie di panorami scozzesi che da soli valgono il prezzo del biglietto. Non ci sono ancora trailer ufficiali, né riprese di Cavill in azione con la spada, ma l'atmosfera che traspare da questi scatti è già sufficiente a far capire che il progetto ha una visione precisa.

