Gli Anelli del Potere 3, Prime Video cambia tutto: svelato l'inedito piano di uscita degli episodi

Pubblicazione: 26 luglio alle 08:15

Prime Video ha scelto la strada della rivoluzione per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3. Durante il San Diego Comic-Con, la piattaforma di streaming ha svelato non solo un trailer spettacolare che mostra Sauron alle prese con la forgiatura dell'Unico Anello, ma anche una strategia di rilascio degli episodi che rompe completamente con il passato dello show, e che probabilmente farà discutere.

Ladella serie ambientata nelladebutterà l'con una premiere monstre: quattro episodi disponibili contemporaneamente. Non è finita qui. Il, mentre il gran finale con gliIn pratica,, un cambio di passo radicale rispetto alle prime due stagioni.

Il calendario completo si presenta così: episodi 1-4 disponibili dall'11 novembre, episodi 5-6 dal 18 novembre, episodi 7-8 dal 25 novembre come finale di stagione. Una scelta che accontenterà chi ama il binge-watching sfrenato e probabilmente deluderà chi preferiva il rilascio settimanale, quel rituale che permetteva di metabolizzare ogni puntata, discuterne online e costruire teorie nell'attesa della settimana successiva.

A shadow rises in Middle-earth. pic.twitter.com/gSXjqbPTNJ — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) July 25, 2026

Per capire la portata del cambiamento basta fare un confronto, visto che la prima stagione era partita il 1 settembre 2022 con una premiere a due episodi, seguita da rilasci settimanali che avevano portato la stagione a durare più di un mese. La seconda stagione aveva fatto un passo verso il binge con una premiere a tre episodi il 29 agosto 2024, proseguendo poi con episodi settimanali fino al 3 ottobre. Ora Prime Video accelera ancora, concentrando tutto in un formato quasi da mini-serie evento.

La scelta potrebbe essere legata anche alche caratterizzerà l'inizio della terza stagione. Come ha spiegato, co-creatore e showrunner della serie, quando ritroveremo i personaggi saranno cambiate molte cose. Gli Elfi e Sauron saranno al culmine della loro guerra, la Regina Míriel guiderà una resistenza dopo essere stata tenuta prigioniera, e il mondo della Terra di Mezzo avrà assunto nuovi equilibri.

Considerando che gli episodi delle stagioni precedenti duravano mediamente un'ora ciascuno, la premiere del 11 novembre potrebbe significare circa quattro ore consecutive di contenuti. Un banchetto per chi ha fame di nuove avventure in quel della Terra di Mezzo, una maratona che richiederà dedizione e tempo libero. Comunque il finale della seconda stagione aveva lasciato diversi fili narrativi pronti per essere sviluppati.

Il Forestiero è stato definitivamente confermato come Gandalf, interpretato da Daniel Weyman. Galadriel, Elrond e gli Elfi si sono riuniti nella valle destinata a diventare Rivendell, uno dei luoghi più iconici della saga tolkeniana. Sauron ha messo le mani sui Nove Anelli destinati agli Uomini, quelli che trasformeranno i loro portatori nei terribili Nazgûl. Elendil ha acquisito la leggendaria spada Narsil, destinata a spezzarsi e poi a essere riforgiata come Andúril. E il Principe Durin IV è diventato il nuovo re dopo il sacrificio di suo padre.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon

Il cast della terza stagione vedrà il ritorno di tutti i protagonisti principali: Morfydd Clark nei panni di Galadriel, Charlie Vickers come Sauron, Robert Aramayo che interpreta Elrond, Benjamin Walker nel ruolo di Gil-galad, Owain Arthur come Durin IV, Lloyd Owen nei panni di Elendil, Cynthia Addai-Robinson come Regina Míriel. Ci saranno anche Ismael Enrique Cruz Córdova come Arondir, Sophia Nomvete nei panni di Disa, e il ritorno di Ciarán Hinds nel misterioso ruolo del Mago Oscuro.

Le new entry promettono scintille. Jamie Campbell Bower interpreterà Celeborn, il marito di Galadriel finora dato per disperso, Zubin Varla darà vita a Khamûl l'Orientale, destinato a diventare uno dei Nazgûl più potenti. E poi c'è Simon Pegg, che presterà la sua voce al Balrog, la creatura di fuoco e ombra che abbiamo già intravisto nelle profondità di Khazad-dûm e che questa volta, a quanto pare, avrà anche qualcosa da dire. L'annuncio del calendario è stato accompagnato da un'immagine suggestiva che ritrae Sauron e un Balrog, quasi a sottolineare la doppia minaccia che incombe sulla Terra di Mezzo.

Una minaccia che gli spettatori potranno affrontare quasi tutta d'un fiato, in un novembre che si preannuncia caldissimo per gli appassionati del Signore degli Anelli. Resta da capire se questa strategia di rilascio accelerato diventerà la norma per le prossime stagioni o se si tratta di un esperimento legato alle specifiche esigenze narrative della terza stagione, che poche ore fa ha ricevuto il primo trailer. Nel frattempo, i fan possono iniziare a segnare sul calendario le tre date cruciali di novembre e prepararsi a un viaggio nella Terra di Mezzo più concentrato e intenso che mai.