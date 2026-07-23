Gli Anelli del Potere 3: Amazon svela il misterioso ruolo di Jamie Campbell Bower in una nuova immagine

Pubblicazione: 23 luglio alle 09:30

Dopo settimane di speculazioni e indiscrezioni che rimbalzavano tra i forum dedicati a Tolkien, Amazon ha ufficialmente confermato che Jamie Campbell Bower interpreterà Celeborn nella terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La rivelazione è arrivata attraverso una prima immagine esclusiva che mostra l'attore britannico accanto a Morfydd Clark, che continua a vestire i panni dell'iconica Galadriel.

Per i fan della serie, questo annuncio chiude un cerchio narrativo lasciato volutamente aperto nelle stagioni precedenti. Celeborn, figura leggendaria nell'universo creato da, è noto ai lettori come il consorte di, ma la sua assenza fisica nelle prime due stagioni aveva alimentato teorie su quando e come sarebbe stato introdotto nella narrazione televisiva., e porta con sé il volto di un attore che ha già dimostrato di saper incarnare personaggi complessi e sfaccettati.

Jamie Campbell Bower non è certo un nome nuovo per chi segue le produzioni fantasy di alto profilo. La sua interpretazione di Vecna nelle ultime due stagioni di Stranger Things ha lasciato un segno indelebile nell'immaginario collettivo degli spettatori, dimostrando una capacità camaleоntica di trasformarsi fisicamente e psicologicamente per incarnare figure oscure e tormentate. Ma Celeborn rappresenta un registro completamente diverso: non un antagonista terrificante, bensì quello che lo stesso Bower ha definito, in un'intervista rilasciata contestualmente alla rivelazione, un "lover-boy".

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Jamie Campbell Bower’s role in The Rings Of Power Season 3 is confirmed: he plays Celeborn.



The Elf lord is a “lover-boy”, Bower tells Empire, teasing a romance with Galadriel. “This idea of longing and yearning is so pervasive.”



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La definizione può sembrare disarmante per chi conosce la mitologia tolkieniana attraverso le lenti più austere e solenni dei film di Peter Jackson, ma rivela un approccio fresco al personaggio. Celeborn, nella tradizione letteraria, è sempre stato una figura enigmatica: potente signore elfico, marito di una delle creature più antiche e sagge della Terra di Mezzo, eppure spesso relegato a un ruolo secondario rispetto alla grandezza della consorte. Gli Anelli del Potere sembra intenzionata a esplorare la dimensione più intima e umana di questa relazione, quella che precede le grandi battaglie e le decisioni epiche che segnano la Seconda Era.

La scelta di, visto che l'attore porta con sé un'aura di ambiguità che può rivelarsi preziosa per una serie che ha fatto della complessità morale uno dei suoi temi portanti.dovrà essere al contempo guerriero, amante, consigliere e forse anche qualcuno che, una Galadriel che nelle prime due stagioni abbiamo visto tormentata dal desiderio di vendetta e dalla ricerca ossessiva di Sauron. Come si inserirà questa dinamica coniugale in una narrazione già fitta di alleanze tradite, profezie oscure e minacce crescenti?

La rivelazione di Bower come Celeborn arriva inoltre in una settimana particolarmente intensa per il franchise tolkieniano su piccolo schermo. Pochi giorni fa erano emerse le prime immagini di Charlie Vickers nei panni di Sauron nella sua forma più classica e minacciosa, seguite da uno sguardo inedito a Daniel Weyman come Gandalf, il primo attore dopo Ian McKellen a incarnare in live-action lo stregone grigio dall'uscita de La Compagnia dell'Anello di Peter Jackson. A questo si aggiunge l'annuncio di una nuova Premium Edition del libro The Lord of the Rings: The Fall of Númenor, ambientato cronologicamente prima degli eventi narrati nei film e che esplora la caduta del glorioso regno degli uomini.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Prime Video

Tutto questo movimento coordinato non è un caso: Amazon sta chiaramente preparando il terreno per il ritorno della serie più costosa mai prodotta per la televisione. Con un budget che si aggira intorno ai 58 milioni di dollari per episodio, The Rings of Power rappresenta una scommessa colossale per lo streamer, che ha bisogno di mantenere alta l'attenzione del pubblico in un panorama sempre più affollato di produzioni fantasy concorrenti. Ma torniamo a Celeborn. Chi è davvero questo personaggio nella mitologia tolkieniana, e perché la sua introduzione nella terza stagione è così significativa?

Negli scritti di Tolkien, Celeborn appare come un elfo di stirpe Telerin o Sindarin, a seconda delle versioni, sposato con Galadriel da ere immemorabili. Insieme regnano su Lothlórien, il regno elfico nascosto tra gli alberi dorati di Mallorn, un'oasi di pace e saggezza in un mondo sempre più oscuro. Si tratta di un guerriero formidabile, ma anche un politico accorto, capace di navigare le complesse dinamiche di potere tra gli elfi e le altre razze della Terra di Mezzo. Comunque nella serie, Galadriel è stata presentata come una guerriera solitaria, ossessionata dalla caccia a Sauron, spesso in contrasto con i suoi stessi compagni elfi.

L'arrivo di Celeborn potrebbe rappresentare un punto di svolta emotivo e narrativo: il ritorno alla dimensione affettiva che la protagonista ha sacrificato sull'altare della sua missione. O forse, conoscendo la tendenza della serie a sovvertire le aspettative, potrebbe innescare nuovi conflitti. Dopotutto, come reagirà un marito che ritrova una moglie trasformata da secoli di guerra e dolore? La prima immagine ufficiale mostra Jamie Campbell Bower con il classico aspetto elfico, accanto a Morfydd Clark nei panni di Galadriel. Lo scatto lascia intuire una relazione destinata a giocare un ruolo importante nella terza stagione, che dopo il finale dedicato all'ascesa di Sauron promette di alzare ulteriormente la posta in gioco.

Resta ora da capire quale spazio avranno Celeborn e il suo rapporto con Galadriel nella nuova fase della serie, sempre più vicina al cuore della mitologia di Tolkien. La campagna promozionale de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è ormai entrata nel vivo e, dopo il reveal di Jamie Campbell Bower, Amazon continua a svelare nuovi tasselli della terza stagione. Come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore sono state diffuse anche le prime immagini ufficiali di Daniel Weyman nei panni di Gandalf, offrendo un nuovo sguardo sull'iconico Stregone Grigio.