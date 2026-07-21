Gli Anelli del Potere 3: Sauron forgerà l'Unico Anello, per gli showrunner sarà una stagione "più oscura"

Pubblicazione: 21 luglio alle 08:15

Dopo due stagioni di costruzione narrativa, intrighi e battaglie nella Seconda Era della Terra di Mezzo, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si prepara a mostrare uno dei momenti più iconici dell'intera mitologia tolkieniana: la forgiatura dell'Unico Anello. Patrick McKay, co-showrunner della serie Prime Video, lo conferma senza giri di parole a Empire: questa è la stagione in cui Sauron crea l'Anello nel vulcano.

Non si tratta di un dettaglio secondario o di un evento relegato in secondo piano, visto che larappresenta il fulcro narrativo attorno al quale ruoterà, il momento in cui tutte le tessere del mosaico costruito finora trovano la loro collocazione definitiva., che interpreta il temibile, ha vissuto questo momento con un'intensità emotiva che trascende la recitazione: il primo giorno sul set dedicato a questa scena ha pianto, sopraffatto dal privilegio e dall'onore di poter raccontare quella storia.

La sequenza della forgiatura non è stata un lavoro da poco. Le riprese si sono estese per due settimane intere, una durata che testimonia la complessità e l'ambizione della scena. McKay non usa mezzi termini: si tratta della sequenza tecnicamente più impegnativa mai realizzata per lo show. La performance di Vickers, secondo il co-showrunner, è assolutamente sbalorditiva, qualcosa per cui nessuno avrebbe potuto prepararsi davvero.

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The Rings Of Power Season 3 will finally see Sauron forge the One Ring in Mordor.



“No-one is safe,” co-showrunner Patrick McKay tells Empire. “This third season is darker, more dangerous.”



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Ma la forgiatura dell'Anello è solo la punta dell'iceberg, poiché la terza stagione segna un cambio di registro radicale per Gli Anelli del Potere. Sauron non si nasconde più, le maschere sono cadute ed i travestimenti abbandonati. Il personaggio interpretato da Vickers emerge finalmente come il villain a tutto tondo che i fan della Terra di Mezzo conoscono e temono. Come spiega J.D. Payne, l'altro co-showrunner, questa stagione presenta un antagonista completo in un modo che le precedenti non avevano ancora mostrato.

L'ascesa di Sauron cambia il tono dell'intera serie, conche, più pericolosa., un mantra che promette conseguenze reali per i personaggi che abbiamo imparato a conoscere. La corruzione si estende a Uomini, Elfi, Orchi e chiunque altro incappi nel cammino del. La posta in gioco sale vertiginosamente.

Le prime due stagioni hanno costruito il mondo, allargato i confini della Terra di Mezzo della Seconda Era, introdotto personaggi e trame. Ma durante tutto questo tempo, come spiega McKay, sono state accese micce e messe in moto storie. La terza stagione è il momento in cui tutte quelle bombe iniziano a esplodere. Mordor non è più solo un nome sussurrato con timore: è il teatro principale degli eventi, con Sauron nella sua fortezza di Barad-dûr, immortalato in un'immagine esclusiva che mostra il signore oscuro nel pieno del suo potere.

Una scena de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

La scala di produzione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere rimane uno degli aspetti più impressionanti della serie. Sono pochissimi i prodotti televisivi che possono vantare un'ambizione simile, una tela così vasta su cui dipingere conflitti epici tra il bene e il male. La serie Prime Video ha dimostrato nelle sue prime stagioni di non temere la grandiosità, di abbracciare la complessità del Legendarium tolkieniano senza semplificazioni.

La terza stagione promette di portare questa visione a un nuovo livello. L'arrivo è fissato per l'11 novembre su Prime Video, una data che i fan della Terra di Mezzo hanno già segnato sul calendario. Quello che ci aspetta non è semplicemente un nuovo capitolo della storia, ma una svolta decisiva che ridefinirà tutto ciò che abbiamo visto finora.

Il tempo di Sauron sta arrivando. La Terra di Mezzo sta per essere travolta dalle tenebre e l'Unico Anello, forgiato nel fuoco del Monte Fato, è destinato a cambiare per sempre il destino di quel mondo. Sarà proprio in questo scenario sempre più oscuro che anche Gandalf, dopo la rivelazione del finale della seconda stagione, inizierà il percorso destinato a trasformarlo nel principale avversario del Signore Oscuro.