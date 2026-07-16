Caccia a Gollum, Andy Serkis risponde alle polemiche sul cast interamente bianco

Pubblicazione: 16 luglio alle 11:29

Il nuovo capitolo cinematografico dedicato alla Terra di Mezzo torna al centro del dibattito, questa volta non per la trama ma per le scelte di casting. In una recente intervista alla BBC, Andy Serkis, regista e interprete del film Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, ha affrontato apertamente la questione della composizione del cast, interamente costituito da attori bianchi.

Tra i nomi annunciati per la produzione, attualmente in lavorazione, figuranonei panni del protagonista.

Una line-up che, secondo quanto riportato dall'emittente britannica, ha attirato l'attenzione proprio per l'assenza di diversità etnica, in un momento storico in cui il tema della rappresentazione nelle grandi produzioni fantasy resta particolarmente sentito dal pubblico e dalla critica.

Gollum in Il Signore degli Anelli (New Line Cinema)

Interrogato sul punto, Serkis ha spiegato la scelta facendo, ricordando come l'autore fosse fortemente influenzato dalla mitologia norrena e come la Contea, in particolare, venga descritta nei testi originali come un luogo chiuso e diffidente verso l'esterno.

Il regista ha riconosciuto l'esistenza di critiche verso questa impostazione, ma ha precisato di non voler costruire un casting dettato unicamente da logiche di rappresentazione simbolica, sostenendo che ogni scelta debba comunque risultare coerente con il contesto narrativo.

L'eco delle polemiche legate a Gli Anelli del Potere

Non è la prima volta che l'universo tolkieniano diventa terreno di scontro su questi temi. La serie targata Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere aveva già generato forti tensioni per la scelta di un cast multietnico, tanto da spingere alcuni interpreti della trilogia cinematografica originale di Peter Jackson, tra cui Elijah Wood, Billy Boyd e Dominic Monaghan, a esporsi pubblicamente in sostegno di quella scelta produttiva, anche attraverso iniziative simboliche sui social media.

Gli stessi protagonisti di Gli Anelli del Potere avevano poi firmato una dichiarazione congiunta per condannare gli episodi di ostilità rivolti ad alcuni membri del cast, ribadendo come l'opera di Tolkien fosse concepita fin dall'origine come un universo abitato da popoli e culture differenti, uniti contro un nemico comune.

Al momento non sono stati annunciati ulteriori componenti del cast per La Caccia a Gollum. Le riprese sono iniziate e l'arrivo nelle sale cinematografiche è fissato per il 17 dicembre 2027. Resta da capire se, nei prossimi mesi, la produzione fornirà ulteriori dettagli sulle scelte narrative e di casting evocate da Serkis, in un contesto in cui il confronto pubblico attorno alla rappresentazione nei grandi franchise fantasy non sembra destinato a placarsi a breve.