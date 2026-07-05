Anya Taylor-Joy commenta il suo ruolo nel nuovo film di Il Signore degli Anelli: "Sono un elfo da tutta la vita"

Pubblicazione: 05 luglio alle 17:36

Una nuova elfa emerge dalle nebbie e porta il volto di una delle attrici più talentuose della sua generazione. Anya Taylor-Joy è stata ufficialmente confermata nel cast de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, dove interpreterà Seren, un personaggio originale che non compare negli scritti di J.R.R. Tolkien. Una scelta coraggiosa, che inevitabilmente ha fatto discutere i puristi, ma che rappresenta anche un'occasione per espandere la mitologia della Terra di Mezzo con una figura femminile forte e letale.



Il film, diretto da Andy Serkis che tornerà a vestire i panni di Gollum attraverso la performance capture che lo ha reso leggendario, vanta un cast stellare. Accanto alla Taylor-Joy troveremo Ian McKellen nuovamente nei panni di Gandalf, Jamie Dornan come Aragorn, Kate Winslet nel ruolo di Marigold, Leo Woodall come Halvard, Lee Pace che riprende il personaggio di Thranduil e persino Elijah Wood in un ritorno come Frodo Baggins. Un ensemble che mescola volti nuovi e veterani della saga, proprio come la storia stessa intreccia elementi canonici e invenzioni narrative.



In un'intervista rilasciata a Rotten Tomatoes, l'attrice ha condiviso le sue emozioni riguardo questo ruolo che definisce un sogno divenuto realtà. Le sue parole rivelano un legame profondo e personale con il mondo creato da Tolkien: "Ho la sensazione di essere stata un elfo per tutta la mia vita, quindi è molto gratificante poterlo fare finalmente come lavoro". Non è solo una battuta da red carpet. C'è autenticità nel modo in cui la Taylor-Joy descrive questa opportunità, rivelando di essere una grande fan sia della saga che di Serkis come regista e innovatore.



"Sono una grande fan de Il Signore degli Anelli. Sono una grande fan di Andy Serkis. Penso che sia un uomo meraviglioso e un creatore innovativo. Quindi credo che poter far parte di questo mondo e incarnare Seren sia un sogno che si avvera", ha dichiarato l'attrice. Parole che tradiscono una reverenza genuina per il materiale originale e per il processo creativo che sta dietro a questa nuova incursione cinematografica nella Terra di Mezzo.





Ma chi è esattamente Seren? Il personaggio è descritto come "un'agente fidata e letale al servizio di Re Thranduil". Una definizione che immediatamente evoca paralleli con Tauriel, l'elfa interpretata da Evangeline Lilly nella trilogia de Lo Hobbit. Anche Tauriel era strettamente legata a Thranduil, essendo la capitana delle sue guardie. Tuttavia, Seren sembra configurarsi come qualcosa di diverso: più che una guerriera, un'assassina. Una figura nelle ombre, strumento della volontà del re elfico, probabilmente chiamata a missioni che richiedono discrezione oltre che abilità mortali.



La Caccia a Gollum si basa su pochi passaggi degli scritti di Tolkien che accennano ai tentativi di Gandalf e Aragorn di rintracciare Gollum prima che Sauron possa estorcergli informazioni sulla posizione dell'Unico Anello. È una storia accennata, mai pienamente raccontata, il che lascia ampio spazio creativo agli sceneggiatori Arty Papageorgiou, Phoebe Gittins, Fran Walsh e Philippa Boyens. Questo spiega la presenza di personaggi sia canonici che inventati: la trama deve essere costruita quasi da zero, pur rimanendo fedele allo spirito e alla cronologia della saga.



Per Anya Taylor-Joy, questo ruolo rappresenta solo l'ultimo capitolo di una carriera che l'ha vista protagonista in alcuni dei franchise più importanti degli ultimi anni. Quest'anno ha prestato la voce alla Principessa Peach in The Super Mario Galaxy Movie, e il 18 dicembre la vedremo nei panni di Alia Atreides in Dune: Parte Tre. Ha interpretato Furiosa in Furiosa: A Mad Max Saga, Gina Gray in Peaky Blinders, Ilyana Rasputin in New Mutants, Casey Cooke nei thriller di M. Night Shyamalan Split e Glass, e ha doppiato Brea nella serie Netflix The Dark Crystal: Age of Resistance.



Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027. Manca ancora tempo, ma l'attesa è già palpabile. Questa nuova incursione nella Terra di Mezzo dovrà navigare le aspettative altissime di una fanbase appassionata e critica, trovando un equilibrio tra rispetto per il canone e necessità narrativa di espandere una storia appena abbozzata. Seren, l'elfa assassina di Anya Taylor-Joy, potrebbe essere la chiave per rendere questa missione un successo o un punto di frizione. Solo il tempo, e la visione di Serkis, potranno dirlo.