James Van Der Beek, su Prime Video l'ultimo ruolo dell'attore di Dawson's Creek prima di morire

Pubblicazione: 05 luglio alle 17:57

A quasi cinque mesi dalla scomparsa di James Van Der Beek, il mondo della televisione ha l'opportunità di salutare per l'ultima volta l'attore che ha segnato un'intera generazione. Il volto indimenticabile di Dawson Leery in Dawson's Creek appare infatti nella serie Elle, il prequel di La rivincita delle bionde disponibile su Prime Video dal primo luglio 2026. Un ultimo regalo ai fan che hanno amato l'attore texano per oltre trent'anni di carriera.



Van Der Beek è morto nel febbraio 2026 all'età di 48 anni, dopo una battaglia contro il cancro al colon-retto diagnosticato nel 2023. La notizia ha sconvolto milioni di persone che lo ricordano non solo come Dawson, ma anche per i ruoli in Varsity Blues, The Rules of Attraction, Don't Trust the B in Apartment 23 e Pose. Attore versatile e amato, ha lasciato sei figli e la moglie Kimberly, che lo hanno accompagnato fino all'ultimo respiro.



In Elle interpreta Dean Wilson, il sovrintendente del distretto scolastico che decide di candidarsi a sindaco. Il personaggio sviluppa un rapporto particolare con la giovane Elle Woods, interpretata da Lexi Minetree, e con sua madre Eva, a cui presta il volto June Diane Raphael. Wilson aiuta Elle nella sua crescita personale.





La creatrice della serie, Laura Kittrell, ha condiviso un ricordo profondamente toccante dei giorni trascorsi con Van Der Beek sul set. Le sue parole restituiscono il ritratto di un professionista che non aveva mai smesso di amare il proprio mestiere. "È incredibile nella serie. Penso sia davvero divertente, e lavorare con lui sul set per tanti giorni è stato speciale. Ci ha ricordato quanto il nostro lavoro sia significativo, ma anche quanto possa essere divertente. Lo prendeva molto seriamente, ma al tempo stesso si divertiva", ha raccontato la sceneggiatrice.



Un gesto in particolare ha colpito l'intera troupe. Van Der Beek aveva portato con sé due delle sue figlie durante le riprese, desideroso di mostrare loro non solo il lavoro davanti alla macchina da presa, ma l'intero universo che ruota attorno a una produzione televisiva. Le bambine, racconta Kittrell, hanno praticamente comandato il set per tutto il tempo della loro presenza, ma per l'attore era fondamentale che vedessero le persone che lavorano dietro le quinte, il lavoro degli operatori, dei tecnici luci, dei truccatori, di tutti coloro che contribuiscono a dare vita a una storia.



"Mi ha davvero commosso vedere quanto fosse importante per lui condividere questo con le sue figlie", ha aggiunto la creatrice. Un dettaglio che va oltre l'aneddoto e rivela la dimensione paterna e umana di Van Der Beek, la sua volontà di lasciare un'eredità non solo artistica ma anche educativa ai suoi bambini.





Prime Video ha voluto rendere omaggio all'attore già dopo la sua prima apparizione nella serie. Al termine del terzo episodio della prima stagione compare una dedica che recita "In amorevole memoria di James Van Der Beek". Un momento particolarmente commovente per i fan che si sono ritrovati a salutare il loro beniamino attraverso lo schermo.



Reese Witherspoon, produttrice esecutiva di Elle e protagonista storica della saga cinematografica La rivincita delle bionde, ha voluto ricordare Van Der Beek con un messaggio pieno di affetto: "Devastata nell'apprendere della morte di James Van Der Beek. Che uomo straordinario e talentuoso, che ha mostrato grande gentilezza e grazia in ogni azione. Prego che tutti gli angeli veglino sulla sua famiglia durante questo momento difficile".





I fan della serie Dawson's Creek continuano a fare il rewatch anche oltre 25 anni dopo la fine dello show, così come stanno recuperando gli altri lavori cui ha preso parte l'attore. Su Prime Video rivivono la propria adolescenza a Capeside, mentre nuove generazioni scoprono le meraviglie del primo amore che Dawson, Joey, Pacey e Jen hanno rappresentato a lungo. Dopo le vite scintillanti dei teenager di Beverly Hills 90210, sono stati loro il volto degli anni Novanta e Duemila, dipingendo una realtà più provinciale, certo, ma sicuramente più autentica, in cui milioni di ragazzi si sono identificati e continuano a farlo.



Elle diventa così molto più di una serie tv. È un tributo, un ultimo regalo che James Van Der Beek ha voluto fare ai suoi fan e alla sua famiglia. Un modo per continuare a vivere attraverso le storie che ha contribuito a raccontare, attraverso i sorrisi che ha regalato sul set, attraverso l'eredità di valori che ha trasmesso ai suoi sei figli. Un attore che continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha amato, dentro e fuori dallo schermo.