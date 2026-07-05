Ha l'83% di gradimento ed è su Prime Video, ma in pochi hanno visto questa serie (da una storia di King)

Pubblicazione: 05 luglio alle 15:00

Nel catalogo sconfinato delle opere di Stephen King trasposte sullo schermo, tra successi planetari e disastri dimenticabili, esiste una gemma nascosta che molti fan dello scrittore del Maine si sono lasciati sfuggire. Si tratta di 22.11.63, miniserie del 2016, disponibile su Prime Video per l'acquisto o il noleggio, che vanta un rispettabilissimo 83% di gradimento su Rotten Tomatoes e che rappresenta uno dei rari casi in cui un adattamento televisivo di King riesce nell'impresa di onorare lo spirito del romanzo originale senza rimanerne prigioniero.



La serie, composta da otto episodi e prodotta per Hulu, porta la firma di James Franco come protagonista e produttore esecutivo. Franco interpreta Jake Epping, un insegnante del presente che si ritrova catapultato in una missione impossibile: utilizzare un portale temporale per tornare indietro nel tempo e impedire l'assassinio di John F. Kennedy. Una premessa che suona come fantascienza classica, ma che King e gli sceneggiatori trasformano in qualcosa di molto più stratificato e umano.



Uno degli aspetti più interessanti di 22.11.63 è il suo approccio al materiale di partenza. A differenza di molti adattamenti che cercano di rimanere pedissequamente fedeli alla pagina scritta, questa serie prende libertà creative significative. Il romanzo originale di King vede il protagonista viaggiare fino al 1958, mentre nella versione televisiva Jake arriva nel 1960. Questi cambiamenti nella timeline e in altri dettagli narrativi potrebbero sembrare tradimenti per i puristi, ma in realtà servono a rendere la storia più fluida e concentrata nel formato seriale.

Ciò che la serie preserva con cura è l'essenza emotiva del libro: l'amore impossibile tra epoche diverse, il peso schiacciante della responsabilità, la nostalgia per un'America che forse non è mai esistita se non nell'immaginario collettivo. Il passato, in 22.11.63, non è solo una destinazione temporale ma un luogo dell'anima, con i suoi ritmi più lenti, i suoi colori sbiaditi, le sue promesse infrante. Il formato miniserie si rivela la scelta vincente. Otto episodi permettono alla narrazione di respirare senza mai perdere tensione, evitando il nemico mortale di tante serie contemporanee: gli episodi di riempimento.