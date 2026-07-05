Su Prime Video, c'è una serie ispirata alla storia vera di un'amata band, in cui il cast canta davvero

Pubblicazione: 05 luglio alle 14:30

Quando pensiamo alle serie musicali, siamo abituati al playback, alle mani sostituite da professionisti nei primi piani sugli strumenti, alle voci doppiate in studio. È il modo in cui Hollywood ha sempre funzionato. Ma Daisy Jones & the Six, la miniserie Prime Video del 2023 ispirata alla carriera dei Fleetwood Mac, ha stravolto completamente questo paradigma. Il cast non finge: suona e canta davvero. Ogni nota, ogni accordo, ogni assolo che vediamo sullo schermo è autentico. Riley Keough, nipote di Elvis Presley, porta nel progetto non solo il peso di un cognome leggendario, ma anche un talento vocale sorprendente che attinge dalle sue radici musicali.

Al suo fianco,, il frontman tormentato che tiene insieme la band mentre la sua vita personale va in pezzi. Non è un caso che questa sia considerata la migliore performance televisiva di Claflin fino ad oggi. Ma l'impresa non si ferma ai due protagonisti.. Will Harrison, che interpreta il chitarrista solista Graham Dunne, trasuda carisma rock autentico mentre suona.

Suki Waterhouse alle tastiere completa il quadro di un gruppo che suona come se avesse fatto tournée insieme per anni, non come se avesse appena finito un corso accelerato di recitazione musicale. La serie, strutturata come un documentario retrospettivo in stile mockumentary, racconta l'ascesa e la caduta di una band negli anni Settanta, nel pieno dell'era delle rock star e degli eccessi. L'autenticità musicale diventa così il cuore pulsante della narrazione. Non stiamo guardando attori che fingono di essere musicisti: stiamo guardando un gruppo che ha davvero imparato a suonare insieme, con tutte le tensioni creative e personali che questo comporta.

Il cast include anche leggende televisive in ruoli di supporto. Timothy Olyphant, noto per Justified, interpreta il manager della band con un'energia disinvolta e positiva che rappresenta probabilmente la sua migliore performance degli ultimi anni. Non è l'unico volto famoso del piccolo schermo: Jacqueline Obradors di NYPD Blue e Tom Wright, memorabile in Seinfeld (che rimane la miglior sitcom americana mai realizzata, a distanza di 30 anni) e Martial Law, arricchiscono ulteriormente un ensemble già stellare. La serie nasce dal romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, che ha venduto oltre un milione di copie nel mondo. Reid ha costruito una storia che è essenzialmente una versione romanzata della carriera dei Fleetwood Mac: una band che raggiunge l'apice del successo professionale proprio mentre le vite personali dei suoi membri implodono.

. Daisy Jones & the Six cattura quella stessa alchimia tossica e affascinante. Prodotta come miniserie autoconclusiva,. I fan continuano a sperare in una seconda stagione, ma la natura del materiale originale rende questa possibilità remota.

Reid ha scritto una storia completa, con un inizio e una fine definiti. Non c'è altro da raccontare oltre a ciò che vediamo. Daisy Jones & the Six ha lanciato le carriere di diversi attori ed è servita da vetrina per talenti già affermati. Ma soprattutto, ha dimostrato che quando si chiede agli attori di spingersi oltre la semplice recitazione, di imparare davvero un mestiere per incarnare un personaggio, il risultato sullo schermo diventa qualcosa di speciale. Non è finzione che imita la realtà: è realtà che diventa finzione.