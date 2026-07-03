Tra pregiudizi, primi amori e una nuova città: su Prime Video le origini di Elle Woods

Pubblicazione: 03 luglio alle 13:09

Per oltre vent’anni Elle Woods è stata uno dei personaggi più amati delle commedie romantiche. Il pubblico l’ha conosciuta mentre dimostrava che una ragazza appassionata di moda, innamorata del rosa e sempre sorridente poteva essere anche una delle menti più brillanti di Harvard. Elle, il prequel disponibile su Prime Video dal 1° luglio, sceglie però di raccontare un momento molto diverso della sua vita. Non la futura avvocatessa, ma l’adolescente che ha imparato per la prima volta cosa significa essere giudicata soltanto per il proprio aspetto.

Una scena di Elle (fonte: Prime Video)

. Tutto cambia nel momento in cui uno scandalo professionale travolge il padre Wyatt, costringendo l’intera famiglia ad abbandonare Los Angeles per trasferirsi a Seattle. Per Elle il cambiamento è totale. Lascia il sole della California per ritrovarsi in una città dominata dalla cultura grunge, dove il suo entusiasmo, il suo stile impeccabile e il suo amore per il rosa vengono immediatamente etichettati come sinonimo di superficialità.

È proprio questo contrasto a rappresentare il cuore della serie. Più che raccontare un semplice cambio di scuola, Elle mostra il momento in cui la protagonista inizia a costruire quell’identità che il pubblico ritroverà anni dopo in La rivincita delle bionde. Per la prima volta nessuno la guarda con ammirazione. Anzi, il nuovo liceo sembra fare di tutto per ricordarle che non appartiene a quel mondo. I compagni la giudicano prima ancora di conoscerla, convinti che il suo carattere solare e la sua passione per la moda siano incompatibili con intelligenza e profondità.

La serie utilizza questo scontro culturale per raccontare qualcosa che va oltre il classico teen drama. Seattle diventa il simbolo di un ambiente in cui essere ottimisti è quasi motivo di imbarazzo. Elle arriva da una realtà fatta di feste, colori e spensieratezza e si ritrova immersa in una cultura che esalta il disincanto, il cinismo e l’anticonformismo.

Naturalmente non mancano le dinamiche tipiche del racconto di formazione. Elle affronta le prime delusioni sentimentali, stringe nuove amicizie e cerca lentamente di trovare il proprio posto in una scuola che inizialmente la respinge. Tra i personaggi più importanti ci sono Dustin e Liz, due outsider che imparano a guardare oltre la sua immagine, mentre il rapporto con Shannon rompe uno dei cliché più ricorrenti delle commedie adolescenziali, scegliendo la solidarietà femminile al posto della rivalità.

Anche la famiglia Woods attraversa un momento di profonda trasformazione. Il trasferimento costringe i genitori di Elle a ricostruire completamente la propria vita, abbandonando privilegi e sicurezze economiche. In particolare Eva Woods, interpretata da June Diane Raphael, affronta un percorso di crescita personale che accompagna quello della figlia, mostrando come il cambiamento coinvolga l’intera famiglia e non soltanto la protagonista.

Una scena di Elle (fonte: Prime Video)

A raccogliere un’eredità particolarmente impegnativa è Lexi Minetree, scelta dopo un lungo casting internazionale fortemente voluto da Reese Witherspoon. Il confronto con l’interpretazione diventata iconica nel film del 2001 era inevitabile, ma la giovane attrice evita di limitarsi a un’imitazione. La sua Elle è ancora acerba, più impulsiva e meno sicura di sé, ma lascia già intravedere quella determinazione che negli anni la porterà a sfidare i pregiudizi di Harvard.

La presenza di Reese Witherspoon, produttrice esecutiva attraverso Hello Sunshine, contribuisce a mantenere un forte legame con il materiale originale. Più che cercare di replicare il successo del film, la serie prova infatti a spiegare da dove nascano alcune delle caratteristiche che hanno reso Elle Woods un personaggio così riconoscibile. La sua resilienza, il rifiuto di farsi definire dagli altri e la capacità di rispondere ai pregiudizi con gentilezza non sono qualità che compaiono improvvisamente all’università, ma il risultato di esperienze vissute molto prima.

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti della serie. Elle non racconta soltanto i primi amori, le amicizie e i problemi tipici del liceo, ma riflette su quanto spesso le persone vengano giudicate in base all’apparenza. La protagonista si trova continuamente a dover dimostrare che amare la moda, curare il proprio aspetto o mostrarsi sempre sorridente non significa essere meno intelligente degli altri. Un tema che, a più di vent’anni dall’uscita de La rivincita delle bionde, continua a essere sorprendentemente attuale.

Il rischio di un prequel era evidente: vivere esclusivamente di nostalgia, limitandosi a riproporre riferimenti e citazioni per i fan del film originale. Elle prova invece a costruire un racconto di formazione autonomo, capace di parlare anche a chi non conosce la storia della futura avvocatessa di Harvard. L’obiettivo non è spiegare ogni dettaglio del suo passato, ma raccontare il momento in cui comprende una lezione destinata ad accompagnarla per tutta la vita.

Elle Woods non diventa un’icona quando entra a Harvard. Lo diventa molto prima, nel momento in cui capisce che cambiare per ottenere l’approvazione degli altri significherebbe perdere la parte migliore di sé. Ed è proprio questa consapevolezza a rendere il prequel qualcosa di più di una semplice operazione nostalgia.