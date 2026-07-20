Gli Anelli del Potere 3 svela finalmente Gandalf: il Mago Grigio appare in un'immagine dal Comic-Con

Pubblicazione: 20 luglio alle 08:30

Dopo due anni di speculazioni, teorie e dibattiti infiniti tra i fan, la conferma è arrivata: Daniel Weyman è Gandalf. Non più il misterioso Straniero che vagava per la Terra di Mezzo con un'identità celata, ma lo stregone grigio che tutti conosciamo e amiamo. Il finale della seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha finalmente sciolto ogni dubbio, e ora arriva anche la prima immagine ufficiale del personaggio nella sua forma definitiva. Ma la rivelazione non è avvenuta attraverso un trailer spettacolare o un annuncio studiato a tavolino: la prima foto di Gandalf è spuntata sul lato di un tram che circolava per le strade di San Diego durante il Comic-Con.

L'immagine, catturata e condivisa su Twitter dall'account SD_Comic_Con, mostrain tutto il suo splendore da Istar. Cappello a punta inconfondibile,, e quella barba folta che è diventata simbolo stesso della saggezza nel fantasy cinematografico. Non si tratta di un concept art o di un rendering digitale: è Gandalf in carne, costume e stoffa, pronto per tornare sugli schermi nella terza stagione dello show di Prime Video.

Il momento della rivelazione arriva in un periodo di grande fermento per la serie. Gli Anelli del Potere si prepara infatti a dominare il San Diego Comic-Con 2026 con un panel dedicato che vedrà la partecipazione di Daniel Weyman, Charlie Vickers nei panni di Sauron, e gli showrunner Patrick McKay e J.D. Payne. Il panel, previsto per sabato, è già considerato uno degli eventi più attesi della convention, tanto da essere abbinato a un primo sguardo alla serie sequel di fantascienza Blade Runner 2099. Un doppio colpo che rende il panel di Prime Video uno dei biglietti più ambiti dell'intera manifestazione.

New banners for Rings Of Power Season 3 sighted at Comic Con!



Original photos by @SD_Comic_Con, edited to straighten out. #TheRingsOfPower #SDCC pic.twitter.com/eN7JYjauZ5 — Rings Of Power Era (@RingsOfPowerEra) July 17, 2026

Ma torniamo a Gandalf. La sua presenza nella serie non è mai stata un segreto troppo ben custodito. Sin dalla prima stagione, i fan avevano intuito che lo Straniero caduto dal cielo in una palla di fuoco potesse essere proprio lui. Gli indizi erano disseminati lungo tutta la narrazione: il rapporto speciale con gli Halfling, la naturale inclinazione verso la protezione dei più deboli, persino alcune battute che richiamavano i dialoghi iconici della trilogia di Peter Jackson. Ma nonostante questo, gli showrunner hanno giocato a lungo con l'ambiguità, lasciando spazio anche all'ipotesi che potesse trattarsi di Saruman o di uno degli Stregoni Blu.

La conferma definitiva è arrivata, quando il personaggio ha finalmente abbracciato la propria identità dopo un lungo percorso di auto-scoperta attraverso le. Un viaggio che lo ha portato a confrontarsi con le proprie paure, con il peso della responsabilità e con la tentazione del potere. Elementi che rendono questa versione di Gandalf profondamente umana, nonostante la sua natura divina di Maia.

La terza stagione, in arrivo il prossimo novembre, promette di esplorare un Gandalf completamente formato, consapevole del proprio ruolo e pronto ad affrontare Sauron in quella che viene definita la Guerra degli Elfi. Gli eventi si svolgeranno dopo un salto temporale rispetto alla seconda stagione, nel pieno del conflitto che vedrà le forze della luce confrontarsi con l'oscurità crescente del Signore Oscuro. D'altronde Sauron ha concluso la stagione precedente in una posizione di vantaggio: tutti e nove gli anelli destinati agli uomini sono nelle sue mani, dopo aver sconfitto Galadriel in uno scontro che ha segnato un punto di svolta nella narrazione.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

Un dettaglio interessante emerso dal primo sguardo diffuso a maggio riguarda proprio Sauron: Charlie Vickers appare con indosso la Corona di Ferro di Morgoth, segno che il personaggio ha abbandonato la maschera di Annatar, il Signore dei Doni, per abbracciare pienamente la propria natura malevola. Un cambio di rotta che preannuncia un conflitto ancora più brutale e diretto. Ricordiamo comunque che il cast della terza stagione si arricchisce di volti nuovi e interessanti. Eddie Marsan, noto per il suo ruolo in Deadpool 2, Andrew Richardson e Jamie Campbell-Bower di Stranger Things si uniscono al progetto. I dettagli sui loro personaggi sono ancora avvolti nel mistero, ma Campbell-Bower si è divertito a stuzzicare i fan sui social, lasciando intendere che il suo ruolo potrebbe riservare sorprese, forse persino un inganno simile a quello orchestrato con Sauron nelle stagioni precedenti.

La scelta di rivelare la prima immagine di Gandalf attraverso una pubblicità su un tram potrebbe sembrare insolita, ma riflette la strategia di marketing sempre più immersiva adottata dalle grandi produzioni. Il Comic-Con di San Diego è il palcoscenico perfetto per questo tipo di operazioni: migliaia di fan affollano le strade, smartphone alla mano, pronti a catturare e condividere ogni frammento di notizia. Una foto scattata per caso diventa virale in pochi minuti, genera discussioni, alimenta l'hype. È guerrilla marketing applicato al fantasy epico.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere torna su Prime Video l'11 novembre 2026 e, con questo primo sguardo a Gandalf, le aspettative continuano a crescere. La terza stagione promette infatti di portare la Terra di Mezzo nel pieno della guerra contro Sauron, ma potrebbe riservare anche sorprese ancora più grandi. Secondo alcune indiscrezioni, la serie starebbe infatti preparando l'arrivo del personaggio più potente dell'intero universo creato da J.R.R. Tolkien. Se così fosse, il nuovo capitolo non si limiterà a raccontare l'ascesa di Sauron, ma potrebbe ampliare ulteriormente la mitologia della saga, rendendo ancora più atteso il ritorno di Gandalf e degli altri protagonisti.