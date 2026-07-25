Gli Anelli del Potere 3: il Balrog debutta nel primo trailer, ma la vera sorpresa è chi gli dà la voce

Pubblicazione: 25 luglio alle 09:15

Amazon Studios ha finalmente alzato il velo sulla terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie fantasy ambientata nella Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. Durante il panel al San Diego Comic-Con di venerdì scorso, gli studios hanno rilasciato il primo trailer della stagione e svelato un casting che ha sorpreso fan e addetti ai lavori: Simon Pegg presterà la voce al Balrog, la colossale creatura di magma e ombra che avrà un ruolo cruciale nella forgiatura dell'Unico Anello.

La scelta di affidare a, attore britannico noto principalmente per ruoli comici in film come Hot Fuzz e la trilogia di Cornetto, oltre che per la sua interpretazione di, la voce di uno dei mostri più iconici e terrificanti dell'universo tolkeniano rappresenta una mossa audace. Il Balrog non è una presenza marginale: secondo la sinossi ufficiale, lanellail potere di dominare tutti i popoli della Terra di Mezzo.

La terza stagione si concentrerà sull'apice della Guerra tra gli Elfi e Sauron, un conflitto devastante che segnerà il destino della Terra di Mezzo. Mentre il Signore Oscuro cerca di consolidare il proprio dominio attraverso la forgiatura dell'Unico Anello, le forze della luce dovranno unirsi per contrastare la sua ascesa al potere assoluto. La narrazione promette di essere più oscura e matura rispetto alle stagioni precedenti, con il peso della guerra che graverà su ogni personaggio.

Il cast conferma la presenza di volti noti della serie: Charlie Vickers nei panni di Sauron, Morfydd Clark come Galadriel, Robert Aramayo nel ruolo di Elrond, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Robert Strange e Markella Kavenagh. Tra le new entry spiccano Jamie Campbell Bower, già apparso in Stranger Things, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla e Adam Young, che arricchiranno ulteriormente il già nutrito ensemble della produzione.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, fonte: Amazon Prime Video

Dietro le quinte, la serie mantiene la squadra creativa guidata, che oltre a produrre la stagione continueranno a definire la direzione narrativa dello show. La produzione esecutiva include anchee la regista. Quest'ultima condividerà i compiti di regia con, ciascuno responsabile di più episodi della stagione in arrivo.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati ne Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, esplorando la Seconda Era della Terra di Mezzo. La serie racconta la forgiatura degli iconici Anelli del Potere e il ritorno di Sauron, seguendo le vicende di personaggi nuovi e familiari in un'epoca in cui le grandi potenze del mondo stavano ancora prendendo forma. Il 2026 segna anche il venticinquesimo anniversario de La Compagnia dell'Anello, il primo capitolo della trilogia cinematografica di Peter Jackson che ha rivoluzionato il cinema fantasy.

L'annuncio della terza stagione arriva in un momento particolarmente importante per l'universo de Il Signore degli Anelli. Dopo il finale della seconda stagione, che ha confermato l'identità dello Straniero come Gandalf, la serie si prepara ad affrontare uno degli eventi più decisivi della Seconda Era: la Guerra tra gli Elfi e Sauron e la forgiatura dell'Unico Anello. Allo stesso tempo, il 2026 segna il 25° anniversario de La Compagnia dell'Anello, che sarà celebrato con il ritorno nelle sale delle versioni estese della trilogia di Peter Jackson. Con un investimento senza precedenti e l'ingresso di Simon Pegg nel cast vocale nei panni del Balrog, Amazon punta a rendere questa terza stagione la più ambiziosa e spettacolare della serie.