James Bond, la ricerca del nuovo 007 potrebbe essere finita: chi raccoglierà l'eredità di Daniel Craig?

Pubblicazione: 09 novembre alle 08:15

La ricerca del nuovo James Bond potrebbe essere finalmente arrivata a una svolta, anche se il mistero sull'identità del prossimo agente 007 continua ad alimentare indiscrezioni e colpi di scena. Josh O'Connor sarebbe stato scelto per raccogliere l'eredità di Daniel Craig, diventando il nuovo protagonista di una delle saghe cinematografiche più importanti della storia. A rilanciare la notizia è stato il tabloid britannico The Sun, secondo il quale l'attore avrebbe già ottenuto la parte, superando alcuni dei candidati più quotati degli ultimi mesi. Amazon MGM Studios, tuttavia, non ha ancora confermato la decisione, e il retroscena attraverso il quale sarebbe trapelato il nome del presunto successore di Craig è decisamente particolare.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico,avrebbe confidato di essere stato scelto come nuovo James Bond ad alcuni colleghi dello, al termine dell'ultima rappresentazione, avvenuta il 31 ottobre 2026. La rivelazione sarebbe arrivata durante un brindisi organizzato per celebrare la conclusione dello spettacolo. La notizia non sarebbe però giunta direttamente alla redazione del Sun. Una fonte anonima avrebbe infatti incontrato, scoprendo soltanto durante la conversazione che O'Connor aveva presumibilmente ottenuto il ruolo.

Un'indiscrezione nata quindi da una chiacchierata davanti a qualche birra, che sarebbe successivamente arrivata ai giornalisti del tabloid. La fonte avrebbe inizialmente espresso qualche dubbio, ma il suo interlocutore avrebbe insistito sulla veridicità dell'informazione, sostenendo che fosse stato proprio Josh a comunicare la notizia al resto del cast. Un racconto curioso, che potrebbe nascondere una delle rivelazioni cinematografiche più importanti degli ultimi anni, ma è necessario sottolineare che non esistono conferme ufficiali e che l'intera ricostruzione si basa su testimonianze indirette.

Josh O'Connor, 36 anni, è uno degli attori britannici più apprezzati della sua generazione. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per aver interpretato il giovane Principe Carlo nella serie Netflix The Crown, una performance che gli ha permesso di conquistare importanti riconoscimenti, tra cui un Emmy e un Golden Globe. Negli ultimi anni ha inoltre dimostrato una notevole versatilità, passando dal cinema indipendente alle grandi produzioni internazionali. In Italia è particolarmente conosciuto per La chimera di Alice Rohrwacher e Challengers di Luca Guadagnino, dove ha recitato accanto a Zendaya e Mike Faist.

Daniel Craig nei panni di James Bond in 007 No Time to Die, fonte: Amazon MGM

Una carriera costruita attraverso personaggi spesso complessi e lontani dall'immagine tradizionale dell'eroe d'azione. Proprio per questo motivo, la possibilità di vederlo nei panni di. Ma? La situazione appare più complicata di quanto suggerisca l'indiscrezione del Sun. Nelle ultime settimane sono infatti emersi diversi nomi legati alla selezione organizzata da. Tra i candidati più discussi, che secondo alcune ricostruzioni avrebbero partecipato ai provini finali. In particolare, Turner era stato indicato come uno dei principali favoriti anche dai bookmaker britannici.

A rendere ancora più incerta la situazione sono arrivate nuove indiscrezioni pubblicate tra il 7 e l'8 novembre, secondo le quali anche Robert Pattinson e Nicholas Hoult sarebbero stati coinvolti nella selezione. Due nomi che potrebbero cambiare ulteriormente gli equilibri della corsa al ruolo. Pattinson, già protagonista di The Batman, rappresenterebbe una scelta particolarmente interessante considerando il suo rapporto professionale con Denis Villeneuve, il regista incaricato di dirigere il prossimo capitolo della saga. La presenza di nuovi candidati, tuttavia, non significa necessariamente che O'Connor sia stato escluso.

Al momento, semplicemente, nessuna delle indiscrezioni permette di stabilire con certezza chi abbia ottenuto la parte. Lo stesso attore britannico è stato recentemente interrogato sulla possibilità di interpretare l'agente segreto. Durante un incontro pubblico a Cheltenham, O'Connor ha definito straordinario e quasi surreale il fatto che il suo nome venga accostato a James Bond, aggiungendo di sentirsi onorato per essere stato preso in considerazione. Non ha però confermato né smentito un eventuale coinvolgimento, limitandosi a spiegare di non avere altro da aggiungere.

Josh O’Connor has been cast as the next James Bond, according to The Sun. 👀 (Via: https://t.co/3du92h9K0T) https://t.co/SGXl6N2HWS — cinesthetic. (@TheCinesthetic) November 8, 2026

Una risposta che non ha fatto altro che alimentare la curiosità degli appassionati, soprattutto considerando quanto sia importante per Amazon mantenere riservata la scelta fino all'annuncio ufficiale. Il prossimo film di James. Dopo l'uscita di scena di Daniel Craig, che ha interpretato il personaggio da Casino Royale nel 2006 fino a No Time to Die nel 2021, la saga si prepara ad affrontare un cambiamento profondo.

Il ventiseiesimo capitolo sarà diretto da Denis Villeneuve, già regista di Dune, Blade Runner 2049 e Arrival. La sceneggiatura è stata affidata a Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, mentre Amy Pascal e David Heyman si occuperanno della produzione. Si tratterà inoltre del primo film realizzato dopo il passaggio del controllo creativo del franchise ad Amazon MGM Studios, avvenuto nel febbraio 2025 attraverso un accordo con gli storici produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Un cambiamento che potrebbe influenzare non soltanto la scelta del protagonista, ma anche il tono e la direzione narrativa delle prossime avventure dell'agente segreto britannico.

Secondo le indiscrezioni più recenti, il nome del nuovo James Bond potrebbe essere annunciato entro la fine del 2026, anche se lo studio non ha ancora comunicato una data precisa. Per il momento, dunque, Josh O'Connor rimane uno dei candidati più chiacchierati per raccogliere l'eredità di Daniel Craig. E se le voci rilanciate dal Sun dovessero trovare conferma, la produzione avrebbe scelto un interprete capace di offrire una versione del personaggio potenzialmente molto diversa da quelle viste fino a oggi. La certezza, però, arriverà soltanto con l'annuncio ufficiale di Amazon MGM Studios. Fino ad allora, il mistero sul futuro di James Bond continuerà ad alimentare una delle selezioni più discusse di Hollywood.