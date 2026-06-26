27 anni dietro le sbarre per liberare il Sudafrica: Idris Elba in un potente film biografico oggi in TV

Pubblicazione: 26 giugno alle 17:30

Ci sono storie che trascendono il cinema e diventano lezioni di umanità. La vicenda di Nelson Mandela è una di queste: un racconto di resistenza, sacrificio e redenzione che ha ridefinito il significato stesso di giustizia nel ventesimo secolo. "Mandela: La lunga strada verso la libertà", il film biografico diretto da Justin Chadwick nel 2013, non è semplicemente un biopic, ma un viaggio emotivo attraverso decenni di lotta contro una delle pagine più buie della storia moderna. L'appuntamento in TV è per oggi, in prima serata su Iris (canale 22), alle ore 21.15.



Il film si apre con un giovane Nelson Mandela, cresciuto in un villaggio rurale del Sudafrica, lontano dalle luci della ribalta e dai palazzi del potere. Ma il destino, si sa, ha progetti diversi per chi possiede una visione più grande del proprio orizzonte. La sua formazione come avvocato diventa il primo strumento di battaglia contro l'apartheid, quel sistema di segregazione razziale che separava i sudafricani bianchi dalla popolazione di colore, negando a quest'ultima diritti fondamentali, dignità e futuro.



La trasformazione da professionista a icona rivoluzionaria passa attraverso scelte dolorose e pericolose. Mandela non si accontenta di difendere i suoi simili nelle aule di tribunale: diventa un attivista, un simbolo di resistenza, una voce che il regime non può più ignorare. Questa escalation lo porta a un matrimonio emotivamente complesso con Winnie Mandela, interpretata da una straordinaria Naomie Harris, donna forte e combattiva che condividerà con lui il peso di una lotta che travalica la sfera privata.

Ma è nella prigione che Mandela forgia davvero la propria leggenda. 27 anni. Più di un quarto di secolo trascorso dietro le sbarre, nel carcere di Robben Island prima e in altre strutture poi. Ventisette anni in cui avrebbe potuto soccombere all'odio, alla rabbia, al desiderio di vendetta. Invece, come racconta il film con dovizia di dettagli psicologici, Mandela usa quel tempo per rafforzare la propria visione: quella di un Sudafrica libero, multirazziale, riconciliato.



Idris Elba, che veste i panni del leader sudafricano, offre una performance di rara intensità. Ogni ruga del suo volto, ogni sguardo, ogni gesto trasmette la complessità di un uomo che deve bilanciare la determinazione del combattente con la saggezza del pacificatore. Non a caso, la sua interpretazione è stata celebrata dalla critica internazionale, contribuendo a trasformare il film in un evento culturale oltre che cinematografico.



Uno degli aspetti più affascinanti del film è il modo in cui riesce a rendere universale una vicenda profondamente radicata nel contesto sudafricano. La lotta contro l'apartheid diventa metafora di ogni battaglia per i diritti civili, ogni resistenza contro l'oppressione, ogni tentativo di costruire ponti dove altri hanno eretto muri. Per questo il film risuona anche con il pubblico italiano, storicamente sensibile ai temi di giustizia sociale e uguaglianza.

La regia di Justin Chadwick, già noto per lavori come L'altra donna del re, disponibile su Netflix, riesce a mantenere un equilibrio precario tra epica e intimità. Non cede mai alla tentazione dell'agiografia, ma nemmeno si perde in revisionismi sterili. Presenta Mandela per quello che è stato: un uomo straordinario, certo, ma pur sempre un uomo, con le sue contraddizioni, i suoi errori, le sue fragilità.



"Mandela: La lunga strada verso la libertà" non è solo un film biografico: è un documento che cristallizza uno dei percorsi umani più straordinari del Novecento. È un promemoria del fatto che i sistemi oppressivi, per quanto potenti, possono essere smantellati dalla determinazione di chi crede nella giustizia. È la dimostrazione che la prigionia fisica non può imprigionare lo spirito di chi ha una visione più grande delle sbarre che lo circondano.