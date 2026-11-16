28 Anni Dopo 3 si farà? La sceneggiatura è finita e Cillian Murphy ci sarà, parola di Danny Boyle

Pubblicazione: 16 novembre alle 12:58

Il franchise horror post-apocalittico che ha definito un'intera generazione di cinema di genere si trova a un bivio cruciale. Mentre Danny Boyle e Alex Garland hanno completato la sceneggiatura del capitolo conclusivo della nuova trilogia, e Cillian Murphy ha manifestato la sua disponibilità a tornare nei panni di Jim, il personaggio che lo lanciò nel 2002, il futuro di 28 Anni Dopo 3 è tutt'altro che garantito. L'ostacolo principale non è creativo, ma finanziario, e affonda le sue radici nel deludente risultato al botteghino del secondo capitolo.





ha dipinto un quadro precario per il terzo film. Il regista britannico ha confermato che Alex Garland ha. L'attore irlandese, fresco di Oscar per la sua interpretazione in Oppenheimer, si è dichiarato disponibile a riprendere il ruolo che ventitré anni fa lo aveva trasformato da promessa del teatro in volto riconoscibile del cinema internazionale. Garland avrebbe scritto una parte sostanziale per Jim, suggerendo che il personaggio potrebbe giocare un ruolo centrale nel finale della saga.La volontà creativa c'è tutta., offrendo ai fan. Il regista ha mostrato un genuino entusiasmo per il materiale scritto da Garland, suo collaboratore storico sin dai tempi del cult originale 28 giorni dopo. La coppia creativa sembra determinata a portare a termine la visione che avevano concepito quando hanno deciso di espandere il loro universo infetto dal Rage Virus in una nuova trilogia.

Tuttavia, le dichiarazioni di Boyle contengono una nota stonata significativa. Nonostante tutto il lavoro preparatorio e l'interesse delle persone coinvolte, il progetto deve ancora superare quello che il regista ha definito il prossimo grande ostacolo: il finanziamento. E qui entrano in gioco i numeri spietati dell'industria cinematografica. Secondo i report di dicembre 2025, Sony Pictures stava valutando di procedere con il terzo film prima ancora che 28 Anni Dopo: Il Tempio di Ossa arrivasse nelle sale. Una mossa che, col senno di poi, potrebbe rivelarsi stata eccessivamente ottimistica.



