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28 Anni Dopo 3 si farà? La sceneggiatura è finita e Cillian Murphy ci sarà, parola di Danny Boyle

Danny Boyle conferma Cillian Murphy per 28 Anni Dopo 3, ma Sony esita dopo il flop da 63 milioni di Il tempio di ossa. Il futuro del franchise è incerto.

di Andrea Palazzolo
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Il franchise horror post-apocalittico che ha definito un'intera generazione di cinema di genere si trova a un bivio cruciale. Mentre Danny Boyle e Alex Garland hanno completato la sceneggiatura del capitolo conclusivo della nuova trilogia, e Cillian Murphy ha manifestato la sua disponibilità a tornare nei panni di Jim, il personaggio che lo lanciò nel 2002, il futuro di 28 Anni Dopo 3 è tutt'altro che garantito. L'ostacolo principale non è creativo, ma finanziario, e affonda le sue radici nel deludente risultato al botteghino del secondo capitolo.

In una recente intervista rilasciata a Deadline, Danny Boyle ha dipinto un quadro precario per il terzo film. Il regista britannico ha confermato che Alex Garland ha terminato la scrittura della sceneggiatura, concepita specificamente pensando al ritorno di Cillian Murphy. L'attore irlandese, fresco di Oscar per la sua interpretazione in Oppenheimer, si è dichiarato disponibile a riprendere il ruolo che ventitré anni fa lo aveva trasformato da promessa del teatro in volto riconoscibile del cinema internazionale. Garland avrebbe scritto una parte sostanziale per Jim, suggerendo che il personaggio potrebbe giocare un ruolo centrale nel finale della saga.

La volontà creativa c'è tutta. Boyle ha descritto la sceneggiatura come un capitolo conclusivo che lega insieme gli eventi dell'intera narrativa, offrendo ai fan una chiusura definitiva a una storia che si estende su decenni. Il regista ha mostrato un genuino entusiasmo per il materiale scritto da Garland, suo collaboratore storico sin dai tempi del cult originale 28 giorni dopo. La coppia creativa sembra determinata a portare a termine la visione che avevano concepito quando hanno deciso di espandere il loro universo infetto dal Rage Virus in una nuova trilogia.

Tuttavia, le dichiarazioni di Boyle contengono una nota stonata significativa. Nonostante tutto il lavoro preparatorio e l'interesse delle persone coinvolte, il progetto deve ancora superare quello che il regista ha definito il prossimo grande ostacolo: il finanziamento. E qui entrano in gioco i numeri spietati dell'industria cinematografica. Secondo i report di dicembre 2025, Sony Pictures stava valutando di procedere con il terzo film prima ancora che 28 Anni Dopo: Il Tempio di Ossa arrivasse nelle sale. Una mossa che, col senno di poi, potrebbe rivelarsi stata eccessivamente ottimistica.

Il secondo capitolo della trilogia, ha registrato una performance al botteghino che può essere definita solo come un flop commerciale. Il film ha incassato complessivamente 58,5 milioni di dollari a livello mondiale contro un budget di produzione di 63 milioni. Una perdita netta che non tiene nemmeno conto delle spese di marketing e distribuzione, che tipicamente raddoppiano o triplicano il costo effettivo di un blockbuster. Per uno studio come Sony, già alle prese con decisioni strategiche complesse nel panorama cinematografico post-pandemico, investire decine di milioni in un terzo capitolo di un franchise che ha appena perso denaro rappresenta una scommessa rischiosa.

La domanda che pende sul futuro del progetto è dunque puramente economica. Sony dovrà valutare se il richiamo di Murphy, la qualità della sceneggiatura di Garland e la regia di Boyle possano giustificare l'investimento nonostante i risultati deludenti del secondo capitolo. In un'industria sempre più dominata da franchise sicuri e sequel garantiti, investire in un terzo film di una serie che ha appena perso denaro richiede coraggio o una visione a lungo termine che trascende il profitto immediato.

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