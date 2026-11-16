28 Anni Dopo 3 si farà? La sceneggiatura è finita e Cillian Murphy ci sarà, parola di Danny Boyle
Danny Boyle conferma Cillian Murphy per 28 Anni Dopo 3, ma Sony esita dopo il flop da 63 milioni di Il tempio di ossa. Il futuro del franchise è incerto.
Il franchise horror post-apocalittico che ha definito un'intera generazione di cinema di genere si trova a un bivio cruciale. Mentre Danny Boyle e Alex Garland hanno completato la sceneggiatura del capitolo conclusivo della nuova trilogia, e Cillian Murphy ha manifestato la sua disponibilità a tornare nei panni di Jim, il personaggio che lo lanciò nel 2002, il futuro di 28 Anni Dopo 3 è tutt'altro che garantito. L'ostacolo principale non è creativo, ma finanziario, e affonda le sue radici nel deludente risultato al botteghino del secondo capitolo.
La volontà creativa c'è tutta. Boyle ha descritto la sceneggiatura come un capitolo conclusivo che lega insieme gli eventi dell'intera narrativa, offrendo ai fan una chiusura definitiva a una storia che si estende su decenni. Il regista ha mostrato un genuino entusiasmo per il materiale scritto da Garland, suo collaboratore storico sin dai tempi del cult originale 28 giorni dopo. La coppia creativa sembra determinata a portare a termine la visione che avevano concepito quando hanno deciso di espandere il loro universo infetto dal Rage Virus in una nuova trilogia.
Tuttavia, le dichiarazioni di Boyle contengono una nota stonata significativa. Nonostante tutto il lavoro preparatorio e l'interesse delle persone coinvolte, il progetto deve ancora superare quello che il regista ha definito il prossimo grande ostacolo: il finanziamento. E qui entrano in gioco i numeri spietati dell'industria cinematografica. Secondo i report di dicembre 2025, Sony Pictures stava valutando di procedere con il terzo film prima ancora che 28 Anni Dopo: Il Tempio di Ossa arrivasse nelle sale. Una mossa che, col senno di poi, potrebbe rivelarsi stata eccessivamente ottimistica.
La domanda che pende sul futuro del progetto è dunque puramente economica. Sony dovrà valutare se il richiamo di Murphy, la qualità della sceneggiatura di Garland e la regia di Boyle possano giustificare l'investimento nonostante i risultati deludenti del secondo capitolo. In un'industria sempre più dominata da franchise sicuri e sequel garantiti, investire in un terzo film di una serie che ha appena perso denaro richiede coraggio o una visione a lungo termine che trascende il profitto immediato.