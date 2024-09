28 anni dopo è stato girato con iPhone 15: cosa significa e una foto dell'attrezzatura

Pubblicazione: 20 settembre alle 19:13

28 anni dopo, film diretto da Danny Boyle che inaugurerà la trilogia di sequel di 28 giorni dopo, è stato girato durante l'estate con degli iPhone 15, rendendo il film più grande ad oggi le cui riprese si sono svolte con uno smartphone.

Secondo quanto riporta Wired , le riprese principali si sono concluse alla fine di agosto e finora la produzione ha tenuto nascosto questo dettaglio, chiedendo al personale di firmare degli accordi di non divulgazione. Ma un indizio è emerso in rete negli scorsi mesi: una foto che mostra l'attrice del filmin piedi vicino a una peculiare macchina da presa. Aguzzando la vista si nota che non si tratta del tipico setting, ma di un iPhone, come poi confermato da un operatore.

Il dispositivo è tenuto in una gabbia di alluminio dotata di un adattatore per l'attacco di obiettivi aggiuntivi. La società Beast produce gabbie e adattatori di questo tipo, che consentono di collegare obiettivi DSLR (fotocamera reflex digitale con obiettivo singolo) full-frame agli smartphone. L'adattatore a forma di lente proietta l'immagine dell'obiettivo sulla superficie dello schermo e lo smartphone registra questa proiezione.

Alcune scene di 28 anni dopo sono state inoltre girate con con action camera attaccate ad animali da fattoria. L'iPhone 15 Pro e Pro Max possono girare video nel codec Apple ProRes con profilo colore log a risoluzione 4K. Le riprese log (abbreviazione di “logaritmiche”) conservano una maggiore quantità di informazioni sull'immagine nei punti luce e nelle ombre, consentendo una maggiore flessibilità nel montaggio in post-produzione di colori, contrasto e luci.

Ecco una foto dell'apparecchiatura utilizzata, condivisa su Twitter:

Questa scelta innovativa richiama quanto fatto da Boyle e il direttore della fotografia Anthony Dod Mantle nel primo film. 28 giorni dopo, uscito nel 2002, è stato infatti girato con una camera digitale innovativa per l'epoca, la Canon XL-1. Quest'ultima era dotata di obiettivi intercambiabili e registrava i dati su nastri MiniDV.

28 anni dopo, scritto da Alex Garland e diretto da Danny Boyle, uscirà al cinema il 20 giugno 2025. Nel cast troviamo Jack O' Connell, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer e Cillian Murphy. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.